TMC 226 सीटें जीतेगी, पश्चिम बंगाल के EXit polls पर ममता बनर्जी का रिएक्शन



আমরা মা-মাটি-মানুষের সরকার গঠন করছি।



জয় বাংলা! pic.twitter.com/igVP0FlM9G — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) April 30, 2026 ममता बनर्जी का दावा किया है कि हम सरकार बना रहे हैं। ममता बनर्जी ने वीडियो जारी कर कहा कि टीएमसी 226 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि बंगाल में मां, मानुष और माटी की सरकार बनेगी।



पश्चिम बंगाल में 7 एग्जिट पोल में से 5 में भाजपा सरकार बनाने का दावा किय गया है। इस बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान भी सामने आया है।ममता बनर्जी का दावा किया है कि हम सरकार बना रहे हैं। ममता बनर्जी ने वीडियो जारी कर कहा कि टीएमसी 226 सीटें जीतेगी। उन्होंने कहा कि बंगाल में मां, मानुष और माटी की सरकार बनेगी।

चुनाव पश्चात जारी कई सर्वेक्षणों (एग्जिट पोल) में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को बढ़त मिलने की संभावना जताई गई है। पश्चिम बंगाल में बुधवार को दूसरे एवं अंतिम चरण में मतदान संपन्न हुआ। इससे पहले बीते 23 अप्रैल को राज्य की 152 सीटों पर मतदान हुआ था। प्रदेश में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बुधवार शाम आए कई चुनाव सर्वेक्षण एजेंसियों के सर्वे में भाजपा को निर्णायक बढ़त या बहुमत मिलने की संभावना जताई गई। हालांकि कुछ सर्वेक्षणों ने तृणमूल कांग्रेस की सरकार बरकरार रहने का अनुमान जताया है।

‘पीपुल्स प्लस’ के सर्वे में कहा गया है कि तृणमूल कांग्रेस 177 से 187 सीटें हासिल करके अपनी सत्ता बरकार रख सकती है। भाजपा को 95 से 110 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस को एक से तीन सीट मिलने की संभावना जताई गई है। ‘जनमत पोल्स’ के एग्जिट पोल के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस को 195 से 205 सीटें मिल सकती हैं तो भाजपा को 80 से 90 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है।

‘पोल डायरी’ के सर्वे का अनुमान है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा 142 से 171 सीटों के साथ पहली बार सत्ता में आ सकती है। इस सर्वेक्षण के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस को 99 से 127 से ही संतोष करना पड़ सकता है। ‘मैट्रिज’ के सर्वेक्षण में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा 146 से 161 सीटों के साथ सरकार बना सकती है और टीएमसी को 125 से 140 सीटें मिल सकती है तथा वह सत्ता से बाहर हो सकती है। ‘पी-मार्क’ के सर्वेक्षण में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा को 150 से 175 सीटें मिल सकती हैं तो टीएमसी को 118-138 सीटें मिलने का अनुमान है।



