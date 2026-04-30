एक्जिट पोल में भाजपा को बढ़त, क्या हैं ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी का दावा?

पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बुधवार शाम आए कई चुनाव सर्वेक्षण एजेंसियों के सर्वे में भाजपा को निर्णायक बढ़त या बहुमत मिलने की संभावना जताई गई। हालांकि कुछ सर्वेक्षणों ने तृणमूल कांग्रेस की सरकार बरकरार रहने का अनुमान जताया है। पोल ऑफ पोल्स में टीएमसी को 146 और भाजपा को 140 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है।

असम, तमिलनाडु, केरल और पुड्‍डुचेरी में पिक्चल क्लियर है। सबसे ज्यादा सस्पेंस पश्चिम बंगाल को लेकर बना हुआ है, जिसे BJP ने “करो या मरो” की लड़ाई बताया था और पार्टी का अंतिम गढ़ कहा था। 2014 से BJP लगातार ममता बनर्जी के इस किले में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है।



edited by : Nrapendra Gupta