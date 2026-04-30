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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :कोलकाता , गुरुवार, 30 अप्रैल 2026 (11:13 IST)

एक्जिट पोल में भाजपा को बढ़त, क्या हैं ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी का दावा?

mamata Banerjee and Suvendu Adhikari
West Bengal  Exit Poll 2026: पश्चिम बंगाल में दोनों चरणों में 90 फीसदी से ज्यादा मतदान ने सभी राजनीतिक दलों की सांसें ऊपर नीचे कर दी है। एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर में भाजपा को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने अपनी अपनी सरकार बनने के दावे किए हैं। ALSO READ: Exit Poll: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में क्या महिला वोटर्स ने बदला गेम?
 
पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बुधवार शाम आए कई चुनाव सर्वेक्षण एजेंसियों के सर्वे में भाजपा को निर्णायक बढ़त या बहुमत मिलने की संभावना जताई गई। हालांकि कुछ सर्वेक्षणों ने तृणमूल कांग्रेस की सरकार बरकरार रहने का अनुमान जताया है। पोल ऑफ पोल्स में टीएमसी को 146 और भाजपा को 140 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है।
 
west bengal exit poll 2026
चुनाव आयोग के अनुसार, बंगाल विधानसभा चुनाव में बंपर वोटिंग हुई है। दोनों चरणों में 90 फीसदी से ज्यादा मतदान हुआ है। भाजपा और तृणमूल कांग्रेस दोनों ही भारी मतदान को अपने पक्ष में बता रहे हैं। ममता बनर्जी ने 200 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा किया है जबकि सुवेंदु अधिकारी का दावा है कि बंगाल में इस बार ममता बनर्जी मुख्‍यमंत्री नहीं बनने जा रही है। इस चुनाव में भाजपा को 180 से ज्यादा सीटें मिलेगी। ALSO READ: Exit Poll: बंगाल में चुनावी चाणक्य अमित शाह ने कैसे लिखी भाजपा की जीत की पटकथा?
 
असम, तमिलनाडु, केरल और पुड्‍डुचेरी में पिक्चल क्लियर है। सबसे ज्यादा सस्पेंस पश्चिम बंगाल को लेकर बना हुआ है, जिसे BJP ने “करो या मरो” की लड़ाई बताया था और पार्टी का अंतिम गढ़ कहा था। 2014 से BJP लगातार ममता बनर्जी के इस किले में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है।
 
edited by : Nrapendra Gupta
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