बुधवार, 29 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. चुनाव 2026
  2. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026
  3. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 न्यूज़
  4. Bumper voting in the second phase in West Bengal
Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated : बुधवार, 29 अप्रैल 2026 (20:39 IST)

पश्चिम बंगाल चुनाव फेज 2 वोटिंग: West Bengal में दूसरे चरण में भी बंपर वोटिंग

voting in west bengal
पश्चिम बंगाल में जहां पहले चरण में 93.19 फीसदी वोटिंग दर्ज की गई थी, वहीं आज दूसरे चरण में भी करीब 92 फीसदी वोटिंग हुई है। इसी के साथ बंगाल में वोटिंग का कुल औसत 92.50 फीसदी से ज्यादा हो गया है, जो कि देश में किसी राज्य में वोटिंग का नया रिकॉर्ड है।

आंकड़ों को देखा जाए तो बंगाल में कभी भी 90 फीसदी से ज्यादा वोटिंग नहीं हुई। यानी इस बार पश्चिम बंगाल में मतदान का एक नया रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। इतना ही नहीं, बंगाल में हुई वोटिंग देशभर में किसी भी राज्य में हुई वोटिंग के रिकॉर्ड से ज्यादा हो गई है। अब तक यह रिकॉर्ड त्रिपुरा के पास था, जहां 2013 में 91.82 फीसदी वोटिंग दर्ज की गई थी।

बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस बार दो चरणों में मतदान कराया गया है। जहां पहले चरण में राज्य में 93.19 फीसदी मतदान हुआ था। वहीं, दूसरे चरण में भी मतदान 90 फीसदी से ऊपर रहा है, जिसका अभी और बढ़ना लगभग तय है। इस लिहाज से देखा जाए तो बंगाल में औसत मतदान प्रतिशत 90 फीसदी से ऊपर रहा है, जो कि बंगाल में पिछले सभी चुनावों से ज्यादा है।

बंगाल में 2026 से पहले सबसे ज्यादा वोटिंग का आंकड़ा 2011 में दर्ज किया गया था। तब राज्य में 84.33 फीसदी वोटिंग हुई थी। यह वही चुनाव था, जब बंगाल में 34 साल से शासन कर रही लेफ्ट पार्टी का वर्चस्व खत्म हुआ था और तृणमूल कांग्रेस पहली बार जीतकर सत्ता में आई थी। तब ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री बनी थीं।

मजेदार बात यह है कि बंगाल में इससे पहले 80 फीसदी से ज्यादा वोटिंग का आंकड़ा 1996 और 2006 में पहुंचा था। ममता बनर्जी के चुनाव जीतने के बाद बंगाल में वोटिंग का आंकड़ा भी लगातार 80 फीसदी के ऊपर बना रहा, लेकिन मतदान का रिकॉर्ड नहीं टूटा।
Edited By: Naveen R Rangiyal

लेखक के बारे में
वेबदुनिया न्यूज़ टीम
वेबदुनिया न्यूज़ डेस्क पर हमारे स्ट्रिंगर्स, विश्वसनीय स्रोतों और अनुभवी पत्रकारों द्वारा तैयार की गई ग्राउंड रिपोर्ट्स, स्पेशल रिपोर्ट्स, साक्षात्कार तथा रीयल-टाइम अपडेट्स को वरिष्ठ संपादकों द्वारा सावधानीपूर्वक जांच-परख कर प्रकाशित किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

UP के IPS अधिकारी की कार्रवाई पर बंगाल में सियासी घमासान- 'वो सिंघम हैं तो मैं पुष्पा हूं'

UP के IPS अधिकारी की कार्रवाई पर बंगाल में सियासी घमासान- 'वो सिंघम हैं तो मैं पुष्पा हूं'पश्चिम बंगाल में मतदान से पहले कानून-व्यवस्था को लेकर एक नया सियासी विवाद खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा की गतिविधियों पर तृणमूल कांग्रेस ने कड़ी आपत्ति जताई है और उन पर अपनी सीमा से आगे बढ़कर पार्टी कार्यकर्ताओं को डराने-धमकाने का आरोप लगाया है।

कागज लाओ, डेथ सर्टिफिकेट लाओ, नियम पूरे करो, 19300 रुपए के लिए बहन के कंकाल को कब्र खोदकर लाया जीतू मुंडा

कागज लाओ, डेथ सर्टिफिकेट लाओ, नियम पूरे करो, 19300 रुपए के लिए बहन के कंकाल को कब्र खोदकर लाया जीतू मुंडाओडिशा के केओंझर जिला से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी मृत बहन के खाते से पैसे निकालने में असफल रहने के बाद उसकी कब्र से अवशेष निकालकर बैंक पहुंच गया। जानकारी के अनुसार, 59 वर्षीय जीतू मुंडा, जो डियानाली गांव का निवासी है, सोमवार को स्थानीय बैंक पहुंचा और अपनी बहन के अवशेष बैंक परिसर के बाहर रख दिए। इस घटना से बैंक कर्मचारियों में हड़कंप मच गया।

PWD मंत्री राकेश सिंह और IAS अरविंद शाह में टकराव, CM तक पहुंची शिकायत

PWD मंत्री राकेश सिंह और IAS अरविंद शाह में टकराव, CM तक पहुंची शिकायतमध्यप्रदेश में भाजपा नेताओं और मंत्रियों और अफसरों में टकराव लगातार थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह और जबलपुर स्मार्ट सिटी सीईओ अरविंद शाह से जुड़ा है। आरोप है कि मंत्री राकेश सिंह ने स्मार्ट सिटी जबलपुर के सीईओ आईएएस अधिकारी अरविंद शाह को अपने बंगले पर बुलाकर न सिर्फ उनसे अभद्रता की बल्कि उन्हें अपमानित भी किया। वहीं मंत्री राकेश सिंह ने IAS अफसर अरविंद शाह पर गंभीर आरोप लगाए है।

Airlines crisis : क्या बंद होने की कगार पर एयरलाइंस, सरकार से मदद की लगाई गुहार

Airlines crisis : क्या बंद होने की कगार पर एयरलाइंस, सरकार से मदद की लगाई गुहारबढ़ती ईंधन कीमतों से जूझ रही एयरलाइंस कंपनियों ने सरकार को SOS संदेश भेजते हुए गंभीर चिंता जताई है। कंपनियों का कहना है कि अगर एविएशन फ्यूल (ATF) की कीमतों में राहत नहीं मिली, तो उन्हें अपने संचालन को बंद करने तक का कदम उठाना पड़ सकता है।

योगी का 'सिंघम' पहुंचा बंगाल, जानिए कौन हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा?

योगी का 'सिंघम' पहुंचा बंगाल, जानिए कौन हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा?पश्चिम बंगाल की दूसरे चरण की 142 सीटों पर मतदान से पहले उत्तर प्रदेश के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा भी बंगाल पहुंच गए हैं। उन्हें दक्षिण 24 परगना का पुलिस पर्यवेक्षक बनाया गया है। बंगाल में सख्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच TMC के कुछ नेता आम जनता को धमकाने का काम कर रहे थे, यही शिकायत जब अजय पाल शर्मा को मिली तो उनका ग़ुस्सा सातवें आसमान पर चला गया। जानिए कौन हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय पाल शर्मा? तृणमूल कांग्रेस ने क्यों उठाए उनकी नियुक्ति पर सवाल?

और भी वीडियो देखें

Exit Poll: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में क्या महिला वोटर्स ने बदला गेम?

Exit Poll: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में क्या महिला वोटर्स ने बदला गेम?पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार हुई बंपर वोटिंग ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दए है। पहले चरण में रिकॉर्ड 92.72 प्रतिशत मतदान के बाद अब दूसरे चरण में भी 92 प्रतिशत से अधिक वोटिंग हुई है। आजादी के बाद पहले बार बंगाल में हुई रिकॉर्ड वोटिंग के बाद आए एग्जिट पोल में इस बार मुकाबला काफी टफ दिखाई दे रहा है। सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी और भाजपा में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल को लेकर आए अधिकांश एग्जिट पोल में कांटे के मुकाबले में भाजपा सरकार बनाती हुई दिख रही है। वहीं अगर पश्चिम बंगाल को लेकर आए सभी 7 एग्जिट पोल का औसत देखा जााए तो भाजपा और टीएमसी में बहुत नजदीकी मुकाबला नजर आ रहा है।

Exit Poll: बंगाल में चुनावी चाणक्य अमित शाह ने कैसे लिखी भाजपा की जीत की पटकथा?

Exit Poll: बंगाल में चुनावी चाणक्य अमित शाह ने कैसे लिखी भाजपा की जीत की पटकथा?पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड वोटिंग के बाद आए अधिकांश एग्जिट पोल्स में राज्य में पहली बार भाजपा सरकार बनाती हुई दिख रही है। बंगाल में 294 विधानसभा सीटों को लेकर आए अधिकांश एग्जिट पोल में भाजपा बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई दिख रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे उपार्जन केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण, किसी भी समय,कहीं भी उतर सकता है हेलीकॉप्टर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे उपार्जन केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण, किसी भी समय,कहीं भी उतर सकता है हेलीकॉप्टरमुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश में उपार्जन केंद्र पर चल रही गेहूँ उपार्जन की प्रक्रिया का आने वाले दिनों में आकस्मिक निरीक्षण करेंगे और किसानों से संवाद कर व्यवस्थाओं की जानकारी लेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव यह भी देखेंगे कि निर्देशानुसार शासन-प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सभी सुविधाएं किसानो को प्राप्त हो रही है या नहीं।

Aadhaar card को लेकर बड़ा बदलाव, अब Date of birth का प्रूफ नहीं, UIDAI का नया नियम लागू

Aadhaar card को लेकर बड़ा बदलाव, अब Date of birth का प्रूफ नहीं, UIDAI का नया नियम लागूआधार कार्ड को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने स्पष्ट किया है कि अब आधार कार्ड को जन्मतिथि (Date of Birth) का वैध प्रमाण नहीं माना जाएगा। इस संबंध में प्राधिकरण ने आधिकारिक पत्र जारी कर जानकारी दी है।

LIVE: पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में बंपर मतदान, 90 प्रतिशत से ज्यादा वोटिंग

LIVE: पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में बंपर मतदान, 90 प्रतिशत से ज्यादा वोटिंगLatest News Today Live Updates in Hindi : पश्चिम बंगाल में दूसरे और आखिरी चरण की 142 विधानसभा सीटों पर मतदान को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। दूसरे चरण के दौर में दोपहर 3 बजे तक 78.68 प्रतिशत मतदान हुआ। मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने मतदान किया। इसी बीच साउथ 24 परगना में फिर से बवाल हो गया। भाजपा उम्‍मीदवार का विरोध कर उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। जय बांग्‍ला के नारे लगाए गए। पल पल की जानकारी :
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com