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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Updated :नई दिल्ली/कोलकाता , बुधवार, 29 अप्रैल 2026 (10:28 IST)

पश्चिम बंगाल में मतदान का उत्साह, सुबह 9 बजे तक 18.39 फीसदी वोटिंग

west bengal voting
Latest News Today Live Updates in Hindi : पश्चिम बंगाल में दूसरे और आखिरी चरण की 142 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान जारी। पश्चिम बंगाल में मतदान को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। सुबह 9 बजे तक 18.39 फीसदी वोटिंग हुई। पल पल की जानकारी :


10:27 AM, 29th Apr
नंदीग्राम और भवानीपुर विधानसभा सीटों से भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि वोटिंग अच्छी हो रही है। अभी तक 25% मतदान हो गया है। जनता जाग चुकी है। ये जाने वाले हैं।

09:56 AM, 29th Apr
पश्चिम बंगाल में सुबह 9 बजे 18.39 फीसदी मतदान। उत्तर कोलकाता में 17.28 फीसदी, दक्षिण कोलकाता में 16.81, नादिया में 18.5 फीसदी, दक्षिण 24 परगना में 17.25 फीसदी, उत्तर 24 परगना में 17.81, पूर्वी बर्धमान में 20.86 फीसदी मतदान और हावड़ा में 17.76 फीसदी, हुगली में 20.16 फीसदी वोटिंग हुई।

09:16 AM, 29th Apr
-नादिया जिले में भाजपा के बूथ एजेंट पर जानलेवा हमला हुआ है। बंदूक की बट, लाठी और रॉड से भाजपा बूथ एजेंट को पीटा गया है, जिसमें उसे सिर पर गंभीर चोटें आई हैं।
-हावड़ा में एक पोलिंग बूथ के बाहर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब CRPF के जवान कुछ लोगों को वहां से हटाकर ले गए। यहां सुबह 8.30 बजे वोटिंग शुरू हुई। 

08:58 AM, 29th Apr
पश्चिम बंगाल विधानसभा नेता प्रतिपक्ष और नंदीग्राम व भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में हनुमान मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कीजिए। सभी हिंदू भाजपा को वोट दे रहे हैं।

08:38 AM, 29th Apr
-ममता बनर्जी का बड़ा आरोप, बाहर से पर्यवेक्षक लाए गए। कुछ बाहरी लोग मनमानी कर रहे हैं। 
-टीएमसी नेता अभिषक बनर्जी ने भवानीपुर के एक मतदान केंद्र में वोटिंग की। उन्होंने भी पर्यवेक्षकों पर सही ढंग से काम नहीं करने का आरोप लगाया।


07:55 AM, 29th Apr
-टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी नादिया के एक मतदान केंद्र पर डाला वोट।
-उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र को बचाने के लिए हैं। 27 लाख वोटों को कांटा गया है। जिनके नाम वोटर लिस्ट में रह गए हैं, वे सभी 100% वोट देने आएंगे। यह कारण है कि मत प्रतिशत बहुत ज्यादा है। लोग प्रतिशोध के लिए वोट दे रहे हैं। पिछले 5 महीनों से केंद्र सरकार और चुनाव आयोग लोगों के साथ मजाक कर रहा है। हमने पहले फेज में जो काम शुरू किया था वह दूसरे फेज में पूरा हो रहा है।
-सोनारपुर दक्षिण विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रूपा गांगुली कोलकाता के एक पोलिंग बूथ पर पहुंचीं।

07:42 AM, 29th Apr
-नोआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से BJP उम्मीदवार अर्जुन सिंह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोट डालने पहुंचे।
-नॉर्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल: RG कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या की पीड़िता की मां और पानीहाटी सीट से भाजपा उम्मीदवार रत्ना देबनाथ ने अपना मतदान किया।
-पूर्व केंद्रीय मंत्री और बांग्लादेश में भारत के अगले हाई कमिश्नर, दिनेश त्रिवेदी ने कोलकाता के एक पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला।

07:18 AM, 29th Apr
-सोनारपुर दक्षिण विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रूपा गांगुली कोलकाता के एक पोलिंग बूथ पर पहुंचीं।
-नोआपाड़ा विधानसभा क्षेत्र से BJP उम्मीदवार अर्जुन सिंह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोट डालने पहुंचे।

07:16 AM, 29th Apr
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोटर्स विशेषकर महिलाओं और युवाओं से की मतदान की अपील।

07:15 AM, 29th Apr
-पश्चिम बंगाल की 142 सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बज से मतदान जारी। 
-कोलकाता, हावड़ा, हुगली समेत 7 जिलों में मतदान जारी।
-भवानीपुर में ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी के बीच कड़ा मुकाबला।
-आज शाम मतदान के बाद आएंग एक्जिट पोल। 4 मई को मतगणना के बाद होगा चुनाव परिणामों का एलान।
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