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Written By Author संदीप सिंह सिसोदिया

अगर 2026 में ममता बनर्जी हारती हैं तो क्या बदलेगा? भाजपा के लिए ‘बदला’ या बंगाल में नई राजनीति की शुरुआत…

West Bengal
पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, बल्कि बंगाल की राजनीतिक पहचान—क्षेत्रीय बनाम राष्ट्रीय—के टकराव का भी इम्तिहान होगा। अगर 2026 में ममता बनर्जी हारती हैं, तो यह सिर्फ एक मुख्यमंत्री की हार नहीं होगी— यह बंगाल की राजनीतिक दिशा बदलने वाला क्षण हो सकता है।

पश्चिम बंगाल में चुनाव कभी सिर्फ सरकार बदलने की प्रक्रिया नहीं रहे। यहां सत्ता परिवर्तन अक्सर एक बड़े राजनीतिक युग के अंत और दूसरे की शुरुआत का संकेत देता है। 2011 में 34 साल पुराने वामपंथी शासन का अंत हुआ था। उस समय ममता बनर्जी का उभार “परिवर्तन” के रूप में देखा गया—एक ऐसा बदलाव जिसने राज्य की राजनीति को वर्ग-आधारित विमर्श से निकालकर क्षेत्रीय पहचान और वेलफेयर पॉलिटिक्स की ओर मोड़ दिया।

अब, 2026 के चुनावों को लेकर जो सवाल उभर रहा है, वह सिर्फ इतना नहीं है कि कौन जीतेगा—बल्कि यह है कि अगर ममता बनर्जी हारती हैं, तो क्या यह भाजपा के लिए “बदला” होगा या बंगाल के लिए एक नया “बदलाव”?

इतिहास का पैटर्न: बंगाल में बदलाव धीरे-धीरे पकता है
बंगाल का राजनीतिक इतिहास अचानक झटकों से नहीं, बल्कि धीरे-धीरे बनते सामाजिक समीकरणों से तय होता है। 2016 में तृणमूल कांग्रेस ने 211 सीटों के साथ अपनी पकड़ मजबूत की थी। लेकिन अगले पांच साल में एक बड़ा बदलाव चुपचाप तैयार हो रहा था।

भाजपा, जो कभी राज्य में हाशिए की ताकत थी, उसने अपना वोट शेयर लगभग 10% से बढ़ाकर 2021 तक करीब 38% कर लिया। इसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस ने 213 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी—यह दिखाता है कि उसका कोर वोट बैंक अभी भी मजबूत है। यानी, बंगाल में राजनीतिक बदलाव “एक लहर” से नहीं, बल्कि धीरे-धीरे shifting ground से आता है।

द्विध्रुवीय राजनीति: अब मुकाबला सीधा है
आज बंगाल की राजनीति लगभग पूरी तरह दो ध्रुवों में सिमट चुकी है—तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। वामपंथ और कांग्रेस, जो कभी सत्ता के केंद्र में थे, अब राजनीतिक हाशिए पर हैं। इससे चुनाव का चरित्र भी बदल गया है—अब यह बहुकोणीय नहीं, बल्कि सीधा टकराव है।

2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने लगभग 40% वोट हासिल किए, और 2021 विधानसभा चुनाव में भी वह करीब 38% पर बनी रही। यह संकेत है कि भाजपा का समर्थन अस्थायी नहीं, बल्कि स्थिर और संरचनात्मक होता जा रहा है, BJP का rise सिर्फ वोट शेयर का मामला नहीं, बल्कि बंगाल में ‘political vacuum’ भरने की कहानी है जो वामपंथ के पतन के बाद बना। लेकिन दूसरी तरफ, तृणमूल कांग्रेस का वोट शेयर भी 43–48% के बीच स्थिर रहा है—जो बताता है कि उसकी जड़ें अभी भी गहरी हैं।

अगर ममता हारती हैं: भाजपा के लिए ‘बदला’ क्यों?
West Bengal
भाजपा के लिए बंगाल सिर्फ एक और राज्य नहीं है—यह एक प्रतीक है। 2021 का चुनाव पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक निवेश था, जिसमें राष्ट्रीय नेतृत्व ने पूरी ताकत झोंक दी थी। इसके बावजूद जीत न मिलना, भाजपा के लिए एक अधूरी कहानी बन गया।

ऐसे में अगर 2026 में भाजपा सत्ता हासिल करती है, तो इसे सिर्फ चुनावी जीत नहीं, बल्कि 2021 की हार का राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक प्रतिशोध माना जाएगा। यह जीत भाजपा के लिए पूर्वी भारत में अपने विस्तार को वैधता देने वाली होगी—एक ऐसा क्षेत्र, जहां वह अब तक सीमित प्रभाव ही बना पाई थी। हालांकि, ममता बनर्जी की सामाजिक योजनाएं और ‘बंगाली अस्मिता’ का नैरेटिव अब भी मजबूत है, जो भाजपा के विस्तार के सामने सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है।

लेकिन असली सवाल: क्या यह ‘बदलाव’ होगा?
West Bengal
यहीं पर यह चुनाव दिलचस्प हो जाता है।

1. पहचान बनाम शासन
बंगाल की राजनीति लंबे समय तक वर्ग और संस्कृति पर आधारित रही। ममता बनर्जी ने इसे वेलफेयर और क्षेत्रीय पहचान के साथ जोड़ा। भाजपा इसे 'पहचान-आधारित राष्ट्रवाद' और 'विकास' की दिशा में ले जाना चाहती है। यह टकराव सिर्फ पार्टियों का नहीं, बल्कि राजनीतिक विचारधाराओं का है।

2. प्रशासनिक असंतोष बनाम वेलफेयर मॉडल
तृणमूल सरकार पर “कट मनी”, भ्रष्टाचार और भर्ती घोटालों के आरोप लगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ, लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं ने महिलाओं और ग्रामीण वर्गों में मजबूत समर्थन भी बनाया है। यानी, यह चुनाव “एंटी-इन्कम्बेंसी बनाम वेलफेयर लॉयल्टी” का संतुलन भी होगा।

3. सामाजिक गठजोड़ का पुनर्गठन
•    उच्च मतदान और मतदाता सूची को लेकर विवाद जैसे मुद्दे चुनाव को और जटिल बना सकते हैं।
•    तृणमूल कांग्रेस का आधार—मुस्लिम वोट बैंक और ग्रामीण समर्थन
•    भाजपा का उभार—हिंदू ध्रुवीकरण, मटुआ और अन्य समुदायों में पैठ

अगर भाजपा जीतती है, तो यह सिर्फ सरकार बदलना नहीं होगा—यह बंगाल के सामाजिक गठजोड़ (socialcoalition) का पुनर्गठन होगा।

‘बंगाली अस्मिता’ बनाम ‘राष्ट्रीय नैरेटिव’
ममता बनर्जी की राजनीति का एक मजबूत स्तंभ “बंगाली पहचान” रहा है। भाजपा इसके मुकाबले एक व्यापक राष्ट्रीय नैरेटिव पेश करती है। इसलिए 2026 का चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं, बल्कि इस सवाल का भी है— क्या बंगाल अपनी क्षेत्रीय पहचान को प्राथमिकता देगा, या राष्ट्रीय राजनीति के साथ खुद को और जोड़ लेगा?

बदला, बदलाव या सिर्फ एक और सत्ता परिवर्तन?
दिलचस्प बात यह है कि बंगाल की राजनीति अब एक तीसरे चरण में प्रवेश करती दिख रही है— वामपंथ का वर्ग आधारित मॉडल, तृणमूल का वेलफेयर-आधारित क्षेत्रीय मॉडल, और अब भाजपा का पहचान-आधारित राष्ट्रीय मॉडल। 2026 का चुनाव तय कर सकता है कि इनमें से कौन सा मॉडल टिकाऊ साबित होता है।

अगर ममता बनर्जी हारती हैं, तो भाजपा के लिए यह निश्चित रूप से “बदला” होगा—2021 की हार का जवाब, और पूर्वी भारत में वैचारिक विस्तार की बड़ी जीत। लेकिन बंगाल के लिए यह “बदलाव” तभी होगा, जब सत्ता के साथ राजनीतिक संस्कृति भी बदले—हिंसा, ध्रुवीकरण और प्रशासनिक ढांचे में सुधार आए। वरना, इतिहास बताता है कि यहां सत्ता बदलती है, लेकिन राजनीति की आत्मा धीरे-धीरे ही बदलती है।

बंगाल में सवाल सिर्फ यह नहीं है कि सत्ता किसके पास होगी। 2026 का असली सवाल यह है—क्या यहां सिर्फ सरकार बदलेगी, या राजनीति की दिशा भी...
लेखक के बारे में
संदीप सिंह सिसोदिया
वन-लाइनर बायो: IIM इंदौर से प्रशिक्षित और 20+ वर्षों का अनुभव रखने वाले डिजिटल मीडिया लीडर व वरिष्ठ संपादक, जिन्होंने BBC,  DW, Yahoo और MSN जैसे वैश्विक संस्थानों के साथ कार्य किया है। वे जियो-पॉलिटिक्स, पर्यावरण और समसामयिक  मुद्दों पर अपने प्रखर लेखन और गहन विश्लेषण के लिए विशेष रूप से.... और पढ़ें
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