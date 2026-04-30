एक दिन मछली खाकर कोई बंगाल नहीं जीत सकता, उसके लिए ‘आमी बांगाली’ होना पड़ेगा

बंगाली माछ भात खाते हैं— सदियों से खाते आ रहे हैं. हर घर में हिल्‍सा और रोहू बनती हैं. वे मटन में आलू डालते ही हैं चाहे कुछ भी हो जाए. उनके लिए मिठाई रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी दोई और चमचम ही है, वे दूसरी मिठाई खा सकते हैं, किंतु अपनी वाली को कभी नहीं त्‍यागेंगे. गरीब आदमी अपने ‘पांतो भात’ पर जिंदगी गुजार लेता है. किंतु ज्‍यादा उठापटक नहीं करेगा.अपनी संस्‍कृति और जीवन में रचे-बसे बांग्‍ला मानुष प्रगति तो चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर और अपने ही तरीके में. अपनी शर्तों पर उन्‍हें कुछ कम भी मिले तो उन्‍हें स्‍वीकार्य है. इसलिए अपनी चीजों को लेकर वे बहुत Stubborn (जिद्दी) हैं. अपने कल्‍चर, अपनी भाषा, रहनी और कहनी में पक्‍के.अपनी संस्कृति और जीवन के प्रति गहरा लगाव, बौद्धिकता और भावनात्मक दृष्टिकोण उन्‍हें दूसरे राज्‍यों के लोगों से कुछ अलग बनाता है. अपने अस्‍तित्‍व के इस लगाव के लिए बांग्‍ला औरतों को श्रेय दिया जाना चाहिए.तकरीबन पूरे पश्‍चिम बंगाल में और बंगाली अस्‍तित्‍व को बनाए रखने के इस पूरे एल्‍गोरिदम में बांग्‍ला औरतों का योगदान ज्‍यादा है. बांग्‍ला जीवन और घर का ज्‍यादातर हिस्‍सा बांग्‍ला महिलाएं ही ड्राइव करती हैं. घर में इस प्रभुत्‍व का असर चारदीवार से निकलकर बाहर तक आता है. बांग्‍ला महिलाओं की यह रिजिडनेस यहां से हमें तो उनका जिद्दीपन-सा नजर आता है, किंतु यह अपने कल्‍चर, अपनी बीईंग में सकारात्‍मक है. वो यह सब अपने अस्‍तित्‍व से जुड़े कमिटमेंट के लिए करती हैं. वो ठीक से अपनी बात कहती है और ठीक से दूसरों की बात सुनती है. उन्‍हें पता है ढुलमुल रवैये से जिंदगी नहीं चलती. एक बार कोई बात हो गई तो फिर वो उस पर अटल हैं. उनका यही ‘एब्‍सोल्‍यूट जैस्‍चर’ बाहर से दूसरों को एक जिद की तरह नजर आता है. लेकिन राजनीतिक और व्‍यवहारिक दृष्‍टि से देखें तो आगे चलकर वो ममता बनर्जी की तरह लीडरशिप में तब्‍दील होता है. ममता बनर्जी को तोड़ा जा सकता है— झुकाया नहीं जा सकता. समझ लीजिए कि ममता बनर्जी ज्‍यादातर बंगाली महिलाओं का ही ‘ओल्‍ड वर्जन’ हैं. अपना बंगाली ‘पक्‍कापन’ वहां की हर औरत में ‘मोर ऑर लेस’ मौजूद है ही.यही जैस्‍चर बंगाल के धार्मिक, सामाजिक और बहुत हद तक राजनीतिक हिस्‍सों को भी प्रभावित करता है. सायोनी घोष को ही ले लीजिए. दीदी के बाद टीएमसी की यही नेता प्रोमिनेंटली नजर आ रही हैं.पुनर्जागरण (Bengal Renaissance) के केंद्र रहे बंगाल में अगर कोई उनके अस्‍तित्‍व को चुनौती देगा तो नकार दिया जाएगा. वो सिर्फ अपने अस्‍तित्‍व के लिए लड़ते हैं. फिर वो चाहे राजनीतिक मैदान ही क्‍यों न हो.बांग्‍ला औरतें किसी से तब लड़ती हैं, जब उन्‍हें कोई बदलने की कोशिश करता है— ऐसे में बंगाल में कोई परिवर्तन संभव है, इस पर मुझे कुछ संशय है.इसे राजनीतिक दृष्‍टि से देखें तो बंगाल में ‘बाहरी बनाम भीतरी’ का नैरेटिव बहुत मजबूत है. बंगाल के लोग अपने में— और अपनों के साथ ही रहना चाहते हैं. अपनों के बीच उनकी एक अलग तरह की सहूलियत है और ‘कंफर्ट’ है. बाहरी चीजें उन्‍हें ज्‍यादा आकर्षित और प्रभावित नहीं करती. परिवर्तन एक ठीक बात है, लेकिन यह सभी के भीतर एक जैसी उत्‍कंठा पैदा करें, ऐसा जरूरी नहीं. इसलिए पश्‍चिम बंगाल में मुझे सत्‍ता को लेकर कोई बदलाव नजर नहीं आता. बीजेपी यहां केंद्र के भरोसे रही हैं. ग्राउंड पर उनकी अपनी कोई टीम नहीं है. कुछ हैं जो दीदी का मुकाबला नहीं कर पाते हैं. कोई टीम होगी भी तो चुनाव के कुछ महीने पहले गई होगी— और इतने अंतराल में वो इतनी सक्षम नहीं हो सकती कि ‘बांग्‍ला मानस’ को इस हद तक बदल सकें कि वो सत्‍ता ही बदल दे. अतीत में जो भी गैर-बांग्‍ला भाजपाई वहां गया है वो उल्‍टे पैर लौटा है.बीजेपी बंगाल में महाराष्‍ट्र, मध्‍यप्रदेश और उत्‍तर प्रदेश की तरह उसी लाठी से चुनावी घोड़ा नहीं दौड़ा सकती. यहां ज्‍यादातर बांग्‍ला मानुष न सिर्फ पढ़ा- लिखा है, बल्‍कि वो अपने अस्‍तित्‍व के लिए सजग भी है. इसके साथ ही वो देश के दूसरे राज्‍यों पर भी बराबर नजर रखते हैं. उन्‍हें भाषाई अपनापन चाहिए, उन्‍हें खानपान में अपनत्‍व चाहिए, उन्‍हें अपनी संस्‍कृति से लगाव नजर आना चाहिए— एक दिन मछली खाकर कोई बंगालियों के दिलों पर राज नहीं कर सकता. उसके लिए बांग्‍ला अस्‍मिता को समझना होगा. उन्‍हें ‘आमी बांगाली’ के भाव से एकात्‍म होना होगा. बीजेपी इतना कर ले तो कुछ हो सकता है. रवींद्रनाथ, टेगौर, रवींद्र संगीत, कला, कविता और बांग्‍ला मानस तो किसी ‘आउटसाइडर’ के लिए बहुत दूर की कौड़ी है.