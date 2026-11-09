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Published By चेतन गौड़
Last Modified: गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) , Monday, 9 November 2026 (11:13 IST)

CM योगी ने 'जनता दर्शन' में सुनी लोगों की समस्‍याएं, अधिकारियों को दिए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश

Chief Minister Yogi Adityanath listened to people's grievances during Janata Darshan programme
Published By: चेतन गौड़
Updated: Mon, 9 Nov 2026 (12:17 IST)
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Chief Minister Yogi Adityanath : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर में आयोजित 'जनता दर्शन' कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनके त्वरित व संवेदनशील समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी ने समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संदर्भित कर निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण पूरी संवेदनशीलता के साथ समयबद्ध, निष्पक्ष और संतुष्टिपरक होना चाहिए।

मुख्यमंत्री जनता दर्शन के दौरान 125 लोगों से मिले। उन्होंने संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि आम लोगों की शिकायतों के समाधान में किसी तरह की लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने फरियादियों के प्रार्थना पत्रों को संबंधित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के पास भेजते हुए कहा कि शिकायतों का निस्तारण केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अधिकारी मौके पर जाकर जरूरत के अनुसार जांच करें और समस्या का वास्तविक समाधान सुनिश्चित करें।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। जिन मामलों में तत्काल कार्रवाई संभव है, उनका जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। वहीं जिन शिकायतों में जांच की आवश्यकता है, उनमें निष्पक्ष जांच कर उचित निर्णय लिया जाए। उन्होंने कहा कि शासन और प्रशासन का उद्देश्य आम नागरिकों को राहत पहुंचाना है। इसलिए अधिकारी जनता की शिकायतों को गंभीरता से सुनें और उनके समाधान के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करें।
उन्होंने अधिकारियों को यह भी समझाया कि जनसमस्याओं के निस्तारण में मानवीय दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। कई बार छोटी-सी प्रशासनिक लापरवाही आम नागरिक के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय-समय पर जनता दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से आम लोगों से सीधे संवाद करते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपनी समस्याएं और शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री के सामने रखने का अवसर देना है।
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