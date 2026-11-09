CM योगी ने 'जनता दर्शन' में सुनी लोगों की समस्‍याएं, अधिकारियों को दिए प्रभावी कार्रवाई के निर्देश

Chief Minister Yogi Adityanath : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोरखपुर में आयोजित 'जनता दर्शन' कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनके त्वरित व संवेदनशील समाधान के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी ने समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को प्रार्थना पत्र संदर्भित कर निर्देशित किया कि सभी समस्याओं का निस्तारण पूरी संवेदनशीलता के साथ समयबद्ध, निष्पक्ष और संतुष्टिपरक होना चाहिए।





मुख्यमंत्री ने फरियादियों के प्रार्थना पत्रों को संबंधित प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के पास भेजते हुए कहा कि शिकायतों का निस्तारण केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अधिकारी मौके पर जाकर जरूरत के अनुसार जांच करें और समस्या का वास्तविक समाधान सुनिश्चित करें।





उन्होंने अधिकारियों को यह भी समझाया कि जनसमस्याओं के निस्तारण में मानवीय दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है। कई बार छोटी-सी प्रशासनिक लापरवाही आम नागरिक के लिए बड़ी परेशानी बन जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय-समय पर जनता दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से आम लोगों से सीधे संवाद करते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपनी समस्याएं और शिकायतें सीधे मुख्यमंत्री के सामने रखने का अवसर देना है।