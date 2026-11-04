देश के नंबर-1 CM बने योगी आदित्यनाथ, 897 अंकों के साथ 'बेस्ट सीएम सर्वे 2026' में किया टॉप

देशभर के मुख्यमंत्रियों को लेकर आए एक ताजा राष्ट्रीय सर्वे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर देश में पहला स्थान हासिल कर बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है। 'फेम इंडिया पत्रिका' और 'एशिया पोस्ट' द्वारा किए गए संयुक्त 'बेस्ट चीफ मिनिस्टर सर्वे 2026' में सीएम योगी देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री चुने गए हैं। उन्हें 1000 में से सर्वाधिक 897 अंक मिले हैं।

​इस प्रतिष्ठित सर्वे में देश के कुल 15 मुख्यमंत्रियों को शामिल किया गया था, जिसमें से शीर्ष 10 को 'बेस्ट चीफ मिनिस्टर' और 11वें से 15वें स्थान तक के नेताओं को विशेष 'मुख्यमंत्री पंचरत्न' श्रेणी में जगह दी गई है।

​तीन चरणों की पारदर्शी प्रक्रिया से तय हुई रैंकिंग

​यह सर्वे करीब 3 से 4 महीने तक चलाया गया, जिसमें मुख्यमंत्रियों के कामकाज का मूल्यांकन एक तीन-स्तरीय प्रक्रिया के जरिए किया गया:

​प्रथम चरण: सोशल मीडिया और पारंपरिक मीडिया पर जनता की प्रतिक्रियाओं, समाचारों और जनधारणाओं का अध्ययन।

​द्वितीय चरण: विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित बुद्धिजीवियों, प्रबुद्ध वर्ग और विशिष्ट व्यक्तियों की राय।

​तृतीय चरण: आम नागरिकों से सीधे संवाद कर उनके अनुभव और दृष्टिकोण को समझना।

​इन तीनों चरणों के आधार पर 10 प्रमुख मानकों पर अंकों की गणना कर यह अंतिम रैंकिंग तैयार की गई।

​ इन 10 प्रमुख मानकों पर परखी गई कार्यक्षमता

​पत्रिका के अनुसार, मुख्यमंत्रियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए 10 कड़े मानक तय किए गए थे:

​सुशासन: पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसेवा की गुणवत्ता।

​कानून-व्यवस्था: नागरिकों की सुरक्षा और अपराध नियंत्रण।

​व्यक्तित्व एवं छवि: नेतृत्व क्षमता, संवाद कौशल और विश्वसनीयता।

​अन्य मानक: प्रशासनिक कार्यक्षमता, विभाग की समझ, लोकप्रियता, दूरदर्शिता, कार्यशैली और ठोस परिणाम।

​शीर्ष 3 मुख्यमंत्रियों की स्थिति

​इस राष्ट्रीय सर्वे में उत्तर प्रदेश के बाद पड़ोसी राज्य उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के प्रमुख राज्य असम के मुख्यमंत्रियों ने शीर्ष स्थानों पर कब्जा जमाया:

​प्रथम स्थान: योगी आदित्यनाथ (उत्तर प्रदेश) — 897 अंक

​द्वितीय स्थान: पुष्कर सिंह धामी (उत्तराखंड) — 881 अंक

​तृतीय स्थान: हिमंत बिस्वा सरमा (असम) — 874 अंक