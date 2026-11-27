एशियन पैरा गेम्स की दोहरी स्वर्ण पदक विजेता सिमरन शर्मा का सम्मान सिमरन ने कहा- सीएम योगी के नेतृत्व में खिलाड़ियों को मिल रहे प्रोत्साहन से बढ़ा आत्मविश्वास

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने, खिलाड़ियों को सम्मानजनक अवसर उपलब्ध कराने और खेल के क्षेत्र में प्रदेश को नई पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।

पंचायती राज निदेशालय में शुक्रवार को एशियन पैरा गेम्स-2026 की दोहरी स्वर्ण पदक विजेता पैरा एथलीट सिमरन शर्मा का सम्मान किया गया। इस दौरान पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सिमरन ने अपने संघर्ष, अनुशासन और मजबूत इच्छाशक्ति से साबित किया है कि कोई भी बाधा सफलता का रास्ता नहीं रोक सकती। उनकी उपलब्धियां बेटियों, दिव्यांग खिलाड़ियों और युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं। उन्होंने सिमरन के पति एवं कोच गजेंद्र सिंह के योगदान की भी सराहना की।

पंचायती राज निदेशक धीरेंद्र सिंह सचान ने कहा कि सिमरन ने दोनों स्पर्धाओं में रिकॉर्ड बनाकर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। वह एक ही एशियन पैरा गेम्स में ट्रैक स्पर्धाओं में दो स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट बनी हैं। उन्हें अर्जुन पुरस्कार-2024, देवी पुरस्कार-2025 और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार सहित कई सम्मान मिल चुके हैं।

इस दौरान सिमरन शर्मा ने भावुक होते हुए कहा कि उनकी सफलता के पीछे वर्षों का संघर्ष और कठिन परिश्रम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की ओर से खिलाड़ियों को मिल रहा प्रोत्साहन उनका आत्मविश्वास बढ़ाता है। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश खेलों के क्षेत्र में हरियाणा से भी आगे निकलकर देश के लिए बड़ी संख्या में पदक जीतेगा।

इस अवसर पर सिमरन के पति एवं कोच गजेंद्र सिंह ने उनके संघर्ष और सफलता के सफर को साझा किया। उन्होंने बताया कि एक समय लगातार चुनौतियों से निराश होकर सिमरन ने दौड़ छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन निरंतर प्रोत्साहन और आत्मविश्वास ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय चैंपियन बनाया।

मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में खिलाड़ियों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए गंभीरता से कार्य

पंचायती राज मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार खिलाड़ियों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। खेल कोटे के अंतर्गत प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को राजपत्रित पदों पर नियुक्तियां प्रदान करना इसी सोच का परिणाम है। उन्होंने पंचायती राज विभाग की डिजिटल लाइब्रेरी पहल का उल्लेख करते हुए कहा कि यह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा, ज्ञान और उन्नति का नया मार्ग बनकर उभर रही है।

उन्होंने कहा कि विभागीय प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए योगी सरकार ने 18 नए जिला पंचायत राज अधिकारी एवं अपर जिला पंचायत राज अधिकारी पदों के सृजन की कार्यवाही सुनिश्चित की है। 4,000 से अधिक ग्राम पंचायत अधिकारियों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसके साथ ही 1,400 नई नियुक्तियों तथा उप निदेशक के तीन पदों पर भर्ती की पहल से विभागीय कार्यक्षमता और प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।