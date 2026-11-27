INDIA ब्लॉक में पड़ी दरार, परिसीमन बिल पर शरद पवार ने कांग्रेस से अलग चली चाल, मोदी सरकार को मिलेगा फायदा!

Delimitation Bill 2026: लोकसभा सीटों के परिसीमन बिल को लेकर जारी राजनीतिक खींचतान के बीच विपक्षी गठबंधन INDIA ब्लॉक को बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) ने प्रस्तावित परिसीमन बिल का समर्थन करने का ऐलान किया है। पार्टी के विधायक और राष्ट्रीय प्रवक्ता जितेंद्र आव्हाड ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सभी राज्यों में लोकसभा की सीटें समान रूप से 50 प्रतिशत बढ़ाई जाती हैं, तो उनकी पार्टी इस विधेयक के समर्थन में रहेगी। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब INDIA ब्लॉक के सहयोगी दल 28 नवंबर को बैठक कर संशोधित संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी रणनीति तय करने वाले हैं।

शरद पवार से मुलाकात के बाद जितेंद्र आव्हाड का ऐलान

एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि पार्टी ने परिसीमन का समर्थन करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, ''इसमें कोई भ्रम नहीं है। हमने परिसीमन का समर्थन करने का निर्णय लिया है। हम इसका समर्थन करेंगे।'' आव्हाड के मुताबिक, शरद पवार के साथ बैठक में परिसीमन के संवैधानिक पहलुओं पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि परिसीमन ऐसी प्रक्रिया है, जिसे न कभी न कभी लागू होना ही है।

It is extraordinary and totally unacceptable that the Lok Sabha is scheduled to debate the Constitution Amendment Bill and other Bills on Monday Nov 30th and till 1800 hrs on Friday, Nov 27th, the Bills have NOT been shared with the MPs. Games continue to be played by the PM-HM jodi. — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) November 27, 2026 सभी राज्यों में 50 फीसदी बढ़ेंगी लोकसभा की सीटें



भारतीय झुठ्ठा पार्टी “BJP जिताओ बिल” लेकर आई है। असम और जम्मू कश्मीर में परिसीमन के नाम पर BJP ने धोखा दिया। जो विपक्षी दल इस बिल का समर्थन करेगा उसको इतिहास कभी माफ़ नही करेगा। महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास हो चुका है, मोदी जी की नियत साफ़ है तो कल से इसे लागू कर सकते हैं। https://t.co/JqVHfuozfm — Sanjay Singh AAP (@SanjayAzadSln) November 27, 2026 सुप्रिया सुले भी जता चुकी हैं समर्थन एनसीपी (शरदचंद्र पवार) की सांसद सुप्रिया सुले भी पहले इस मुद्दे पर पार्टी का रुख स्पष्ट कर चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि यदि लोकसभा सीटों में बढ़ोतरी सभी राज्यों के लिए समान रूप से लागू की जाती है, तो पार्टी इसका समर्थन करेगी। जितेंद्र आव्हाड का ताजा बयान भी इसी रुख के अनुरूप है। केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल से मंजूर संशोधित प्रस्ताव के मुताबिक, सभी राज्यों में लोकसभा की सीटें समान रूप से 50 प्रतिशत बढ़ाने की योजना है। इसके साथ ही राज्यों के बीच लोकसभा में प्रतिनिधित्व का मौजूदा अनुपात वर्ष 2051 तक यानी अगले 25 वर्षों के लिए स्थिर रखने का प्रस्ताव है। इस संशोधित प्रस्ताव के तहत लोकसभा की कुल सीटें मौजूदा 543 से बढ़कर 815 हो जाएंगी। इसका उद्देश्य परिसीमन के बाद राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व के अनुपात में बड़े बदलाव की आशंकाओं को दूर करना है।

30 नवंबर से शुरू होगा संसद का विशेष सत्र परिसीमन विधेयक पर चर्चा और उसे पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के मुताबिक, लोकसभा की बैठक 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक और राज्यसभा की बैठक 2 और 3 दिसंबर को होगी। इससे पहले अप्रैल में सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने की कोशिश की थी, लेकिन लोकसभा में जरूरी दो-तिहाई बहुमत नहीं मिलने के कारण विधेयक पारित नहीं हो सका था।

अब सरकार संशोधित प्रस्ताव के साथ फिर से इसे संसद में पेश करने की तैयारी में है। ऐसे में एनसीपी (शरदचंद्र पवार) का समर्थन राजनीतिक और संसदीय समीकरणों के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

क्या INDIA गठबंधन में आई दरार कांग्रेस इस विधेयक का विरोध कर रही है, जबकि कुछ क्षेत्रीय दलों ने शर्तों के साथ समर्थन के संकेत दिए हैं। डीएमके का रुख भी पहले के मुकाबले नरम हुआ है। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP-SP) का परिसीमन विधेयक को समर्थन देना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि पार्टी विपक्षी INDIA गठबंधन का हिस्सा है। इससे सरकार को विपक्षी खेमे में अपनी रणनीति के लिए जगह मिल सकती है, लेकिन किसी एक मुद्दे पर अलग राय रखने का मतलब गठबंधन से अलग होना नहीं है।

राहुल गांधी ने कहा- विपक्ष करेगा विरोध कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष परिसीमन बिल का कड़ा विरोध करेगा। राहुल गांधी ने कहा कि सभी सांसदों को यह बात जनता और संसद के सामने रखनी होगी कि बीजेपी अपने राजनीतिक फायदे के लिए परिसीमन करना चाहती है. उन्होंने कहा कि डीएमके हमारे साथ चले। 30 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र से पहले महिला आरक्षण और परिसीमन बिल को लेकर सियासत तेज हो गई है।

डीएमके ने रखी शर्तें डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने परिसीमन बिल पर पार्टी का रुख कर चुके हैं। संसद में बिल को समर्थन दिए जाने की अटकलों के बीच स्टालिन ने कहा है कि डीएमके तमिलनाडु के हितों से कभी कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने दो शर्तें भी सामने रखी हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भारत में परिसीमन के खतरों के खिलाफ आवाज उठाने वाली पहली पार्टी डीएमके थी। चेन्नई में ही पहली बार देश भर के राजनीतिक नेता एक साथ आए और निष्पक्ष परिसीमन की मांग की।



INDIA ब्लॉक में दरार के संकेत 1. शरद पवार की पार्टी ने कांग्रेस से अलग रुख अपनाया

NCP-SP ने सभी राज्यों में लोकसभा सीटें 50 फीसदी बढ़ाने की शर्त पर परिसीमन बिल का समर्थन किया है। पार्टी के पास लोकसभा में 8 सांसद हैं।