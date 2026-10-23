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  4. India finishes at fourth with one hundred fourteen medals in Asian Para Games
Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Modified: Friday, 23 October 2026 (22:32 IST)

Asian Para Games में भारतीय खिलाड़ियों ने जीते रिकॉर्ड 114 मेडल, मिली चौथी रैंक

Asian Games
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Fri, 23 Oct 2026 (22:40 IST)
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Asian Para Games में भारतीय दल ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 114 पदक जीते, जिनमें 30 स्वर्ण, 35 रजत और 49 कांस्य पदक शामिल हैं।पदक तालिका में भारत फिलहाल चौथे स्थान पर है। एशियाई पैरा गेम्स में अभी एक दिन और बचा है, लेकिन कल कोई भी भारतीय खिलाड़ी मैदान में नहीं उतरेगा।

भारत ने पिछले संस्करण के 108 पदकों (जिसमें 27 स्वर्ण, 32 रजत और 49 कांस्य पदक शामिल थे) के आंकड़े को पीछे छोड़ दिया है। भारत ने असल में 111 पदक जीते थे, लेकिन नीरज यादव और परवीन पर डोपिंग के आरोप लगने के कारण उनसे तीन पदक वापस ले लिए गए।

आइची नागोया में किया गया यह प्रदर्शन उम्मीदों से कहीं बेहतर रहा है, क्योंकि पिछले संस्करण की तुलना में इस बार भेजे गए भारतीय दल की संख्या काफी कम थी। हांगझोऊ में 309 पैरा एथलीट गए थे, जबकि इस बार कुल 168 पैरा एथलीट इन खेलों में हिस्सा लेने गए थे। हमेशा की तरह, कुल पदकों में से आधे से ज़्यादा पदक पैरा एथलेटिक्स से आए।
भारतीय पैरा एथलेटिक्स टीम ने कुल 65 पदक जीते, जिनमें 22 स्वर्ण, 19 रजत और 24 कांस्य पदक शामिल हैं। यह पिछले संस्करण की तुलना में 12 पदक ज़्यादा हैं, जब पैरा एथलेटिक्स टीम ने कुल 53 पदक जीते थे (बाद में तीन पदक वापस ले लिए गए थे)। पैरा बैडमिंटन 16 पदकों के साथ दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता रहा, जिसमें तीन स्वर्ण, पाँच रजत और आठ कांस्य पदक शामिल हैं।

हालाँकि, यह पिछले संस्करण की तुलना में पाँच पदक कम हैं, जब भारत ने 21 पदक जीते थे। पैरा तैराकी और पैरा टेबल टेनिस ऐसे दो खेल रहे, जिनमें भारतीय एथलीटों के प्रदर्शन में ज़बरदस्त सुधार देखने को मिला। पिछली बार पैरा तैराकी टीम ने केवल एक पदक जीता था, लेकिन इस बार उन्होंने तीन रजत और आठ कांस्य पदकों के साथ कुल 11 पदक हासिल किए।

इसी तरह, पैरा टेबल टेनिस एथलीटों ने पिछली बार दो कांस्य पदक जीते थे, जबकि इस बार उन्होंने सात कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में बड़ा योगदान दिया। पैरा तीरंदाजी और पैरा शूटिंग में भारत का प्रदर्शन पिछले संस्करण जैसा ही रहा; जहाँ पैरा तीरंदाजी में 6 और पैरा शूटिंग में 5 पदक जीते गए, जबकि 2023 के संस्करण में इन खेलों में क्रमशः 7 और 6 पदक जीते गए थे।
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