3 बार के एशियान पैरा गोल्ड मेडलिस्ट ने डोपिंग से प्रतिबंधित होने के कारण की खुदकुशी

एशियन पैरा गेम्स में तीन बार स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज यादव ने हरियाणा के सोनीपत स्थित अपने घर पर ज़हर खाकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। 42 वर्षीय इस पैरा-एथलीट को दिल्ली के एक अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बुधवार को उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा था।पैरा-एथलेटिक्स की ऍफ़55 श्रेणी में हिस्सा लेने वाले यादव ने एशियन पैरा गेम्स में तीन स्वर्ण पदक जीते थे – एक 2018 में जकार्ता में और दो 2023 में हांगझोउ गेम्स में। उनके परिवार में उनकी पत्नी और तीन साल की बेटी हैं। नीरज यादव के निधन की खबर मिलने के बाद पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल और जैवलिन थ्रोअर विपिन कसाना उनके परिवार के साथ मौजूद थे। उनकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसका अभी तक आधिकारिक तौर पर पता नहीं चल पाया है।भारतीय पैरा-एथलेटिक्स टीम के मुख्य कोच एस. सत्यनारायण ने यादव के निधन की पुष्टि की और इस घटना को बेहद दुखद बताया। सत्यनारायण ने कहा, “नीरज ने आत्महत्या कर ली है। यह बहुत ही परेशान करने वाली और दुखद घटना है।”सूत्रों के अनुसार, डोपिंग के कारण लगे प्रतिबंध की वजह से हाल ही में आइची-नागोया में हुए एशियन पैरा गेम्स में हिस्सा न ले पाने के कारण नीरज यादव मानसिक रूप से काफी परेशान थे।सत्यनारायण ने कहा कि वह इस घटना के कारणों के बारे में कोई कयास नहीं लगाना चाहते। उन्होंने आगे कहा, “मेरे लिए इस बारे में कोई अंदाज़ा लगाना सही नहीं होगा। लेकिन एक खिलाड़ी के तौर पर, वह भी आइची-नागोया गेम्स में हिस्सा लेना चाहते रहे होंगे। हालाँकि, उनका प्रतिबंध अभी खत्म नहीं हुआ था, इसलिए वह इसमें भाग लेने के योग्य नहीं थे। हो सकता है कि वह इस प्रतिबंध से आहत रहे हों, लेकिन फिर भी, हमें कारणों को लेकर कोई कयास नहीं लगाने चाहिए।”नीरज यादव को 2023 में नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी (नाडा) ने अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था, क्योंकि वह ‘स्टैनोज़ोलोल’ के लिए पॉजिटिव पाए गए थे। यह एक एनाबॉलिक स्टेरॉयड है, जो वर्ल्ड एंटी-डोपिंग एजेंसी के नियमों के तहत प्रतिबंधित है। इस झटके के बावजूद, यादव भारत के बेहतरीन पैरा-एथलीटों में से एक बने रहे। सात साल की उम्र में उन्हें ‘पोस्ट-पोलियो रेसिडुअल पैरालिसिस’ (पोलियो के बाद होने वाला लकवा) का पता चला।यादव ने शुरुआत में व्हीलचेयर टेनिस खेला, और बाद में पैरा-एथलेटिक्स की ओर रुख किया। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऍफ़55 कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व किया; इस कैटेगरी में बैठकर किए जाने वाले फील्ड इवेंट्स आते हैं, जैसे कि शॉट पुट, डिस्कस और जैवलिन थ्रो।