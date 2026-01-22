Budget 2026 में निर्मला सीतारमण का रिकॉर्ड, आम बजट से जुड़ी ये 14 अहम बातें
Nirmala Sitharamans Union Budget 2026: भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार देश आम बजट (Union Budget) देश का सालभर का वित्तीय लेखा-जोखा है, जो प्रतिवर्ष 1 फरवरी को वित्तमंत्री द्वारा पेश किया जाता है। इससे पहले यह फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर पेश किया जाता था। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार बजट पेश करने के मामले में कई दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। आइए जानते हैं आम बजट के इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और रोचक बिन्दु....
-
भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आरके शणमुखम चेट्टी द्वारा पेश किया गया था।
-
मोरारजी देसाई ने वित्तमंत्री के तौर पर 10 बार बजट पेश किया है। यह भारत के किसी भी वित्तमंत्री द्वारा सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है।
-
मोरारजी देसाई ने 29 फरवरी 1964 और 1968 को बजट पेश किया। वे भारत के एकमात्र वित्तमंत्री हैं, जिन्होंने अपने जन्मदिन पर बजट पेश किया।
-
पूर्व वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने 7 बार आम बजट पेश किया है। मुखर्जी पहले राज्यसभा सदस्य हैं, जो वित्तमंत्री बने।
-
1950 में बजट लीक हो गया था। तब यह राष्ट्रपति भवन में छपता था।
-
भारत के इतिहास में श्रीमती इंदिरा गांधी पहली महिला वित्तमंत्री थीं, जिन्होंने केन्द्रीय बजट पेश किया।
-
राजीव गांधी भारत के तीसरे ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं, जिन्होंने संसद में बजट पेश किया। इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने ऐसा किया था।
-
सन 2000 तक बजट फरवरी माह के अंतिम कार्यदिवस को शाम 5 बजे पेश किया जाता था, लेकिन 2001 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार बनने पर वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा ने ब्रिटिश समय पर आधारित यह परंपरा तोड़ी और तब से बजट सुबह 11 बजे पेश किया जाता है।
-
मोदी सरकार ने बजट को लेकर नई परंपरा की शुरुआत की। अब फरवरी के आखिरी कार्यदिवस की अपेक्षा एक फरवरी को पेश किया जाता है।
-
2017 से रेल बजट को भी आम बजट में समाहित कर दिया गया, जबकि 1924 से यह अलग से पेश किया जाता रहा था।
-
निर्मला सीतारमण देश की पहली महिला नेता हैं, जो पूर्णकालिक वित्तमंत्री बनीं।
-
निर्मला सीतारमण भारत की पहली ऐसी वित्त मंत्री बन गई हैं, जिन्होंने लगातार 8 बार (2019 से 2025 तक) बजट पेश किया है। उन्होंने लगातार बजट पेश करने के मामले में पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई, मनमोहन सिंह और पी. चिदंबरम जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है।
-
कुल बजटों की संख्या के मामले में निर्मला सीतारमण मोरारजी देसाई (कुल 10 बजट) के रिकॉर्ड के बहुत करीब पहुंच गई हैं।
-
इस बार रविवार को पेश किया जाएगा। संभवत: ऐसा पहली बार होगा। क्योंकि पूर्व में फरवरी के अंतिम कार्य दिवस में ही बजट पेश किया जाता था।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala