शनिवार, 17 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. When Will EPFO Members Get 7,500 Monthly Pension
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Updated : शनिवार, 17 जनवरी 2026 (13:48 IST)

EPFO सदस्यों को कब मिलेगी ₹7,500 मासिक पेंशन, सरकार ने क्या कहा है?

EPFO minimum pension limit
EPFO minimum pension limit: क्या केन्द्र सरकार भविष्य निधि (EPFO) सदस्यों की पेंशन सीमा 1000 से बढ़ाकर 7500 कर सकती है। माना जा रहा है कि सरकार बजट सत्र में या फिर अप्रैल 2026 में इस संबंध में कोई फैसला ले सकती है। दरअसल, इस समय पेंशनर्स को सिर्फ 1000 रुपए प्रतिमाह ही मिल रहे हैं। इतनी कम राशि में किसी भी व्यक्ति के लिए गुजारा करना नामुमकिन है। पेंशनर्स लंबे समय से मासिक पेंशन 7500 रुपए और महंगाई भत्ते की मांग कर रहे हैं। हालांकि सरकार अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। 
 

कितने लोगों को मिल रही है EPS-95 पेंशन

ईपीएफओ पेंशनर्स की संख्या 78,49,338 (लगभग 78.5 लाख) है, जबकि सदस्यों की संख्या 7 करोड़ से अधिक है। हाल ही में EPS-95 पेंशनर्स एसोसिएशन ने सरकार से न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए, महंगाई भत्ता और चिकित्सा सेवा की तत्काल घोषणा करने की मांग की है। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष शर्मा और महासचिव अरुण वर्मा ने मांगें पूरी नहीं होने पर देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी है। 
 

क्या है EPFO पेंशन का गणित

मार्च 2025 के आंकड़ों के अनुसार, कुल पेंशनर्स में से केवल 0.65% (लगभग 53,541) लोग ही ऐसे हैं जिन्हें 6000 प्रति माह से अधिक पेंशन मिल रही है। EPS-95 योजना के तहत, केंद्र सरकार 15000 तक के वेतन पर 1.16% का बजटीय सहयोग देती है। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत योगदान के लिए 15000 प्रति माह की वैधानिक वेतन सीमा निर्धारित है। भले ही आपका वास्तविक वेतन 50,000 हो, लेकिन पेंशन फंड (EPS) में योगदान केवल 15000 का 8.33 प्रतिशत (यानी 1250 प्रति माह) पर ही गिना जाता है। इसके साथ ही वर्तमान में अधिकतम मासिक पेंशन 7500 रुपए (अधिक वेतन और अधिक कार्यावधि) है। 
 

बजट में EPFO पेंशन को लेकर घोषणा संभव

हालांकि पेंशन बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से फिलहाल कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसको लेकर आगामी बजट (1 फरवरी, 2026) को या फिर नए वित्त वर्ष अप्रैल 2026 में घोषणा की जा सकती है। दूसरी ओर, सरकार ने संसद में स्पष्ट किया है कि EPS-95 (कर्मचारी पेंशन योजना) एक 'परिभाषित योगदान-परिभाषित लाभ' योजना है। इसका मतलब है कि पेंशन उतनी ही दी जा सकती है जितना फंड में पैसा जमा है।
 
श्रम मंत्रालय के अनुसार, पेंशन फंड वर्तमान में घाटे में चल रहा है। पेंशन को 7500 करने के लिए सरकार को बहुत बड़े बजटीय सहयोग की आवश्यकता होगी। वर्तमान में सरकार पहले से ही अपनी ओर से अतिरिक्त पैसा मिलाकर न्यूनतम 1000 की पेंशन सुनिश्चित कर रही है। यह भी कहा जा रहा है कि सरकार न्यूनतम पेंशन बढ़ा सकती है, लेकिन यह 2000 या 3000 हो सकती है।  
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

कौन हैं तेजस्वी घोसालकर, मुंबई की संभावित मेयर जिन्होंने 2024 में पति अभिषेक की हत्या की त्रासदी झेली

कौन हैं तेजस्वी घोसालकर, मुंबई की संभावित मेयर जिन्होंने 2024 में पति अभिषेक की हत्या की त्रासदी झेलीWho Is Tejasvi Ghosalkar: बृहन्मुंबई महानगरपालिका के चुनाव में पहली बार भाजपा ने जीत दर्ज की है। इसके साथ ही यह भी तय हो गया है कि मुंबई का मेयर भाजपा का ही होगा। इस पद के लिए कई नाम चर्चा में हैं, लेकिन सबसे ऊपर तेजस्वी घोसालकर का नाम है।

Karnataka : क्या लक्कुंडी गांव में मिलेगा सोने का भंडार? 400 साल पुराने खजाने के रहस्य ने उड़ाए होश, खुदाई के लिए पहुंचा JCB और ट्रैक्टरों का काफिला

Karnataka : क्या लक्कुंडी गांव में मिलेगा सोने का भंडार? 400 साल पुराने खजाने के रहस्य ने उड़ाए होश, खुदाई के लिए पहुंचा JCB और ट्रैक्टरों का काफिलाLakkundi Temple Treasure : कर्नाटक के गडग जिले में एक मकान बनाने के दौरान खुदाई में सोने के सदियों पुराने आभूषण मिलने से सनसनी फैल गई है। इसके बाद राज्य सरकार पूरे लक्कुंडी गांव के निवासियों को दूसरी जगह बसाने पर विचार कर सकती है। सरकार ने लक्कुंडी में कोटे वीरभद्रेश्वर मंदिर के परिसर में पूर्ण रूप से खुदाई शुरू करने का निर्णय लिया है।

Lashkar E Taiba के कमांडर का कबूलनामा, हम वहां बैठ भी नहीं सकते, Pakistan को दर्द दे रहे Operation Sindoor से मिले घाव

Lashkar E Taiba के कमांडर का कबूलनामा, हम वहां बैठ भी नहीं सकते, Pakistan को दर्द दे रहे Operation Sindoor से मिले घावOperation Sindoor : पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को तबाह करने लिए ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) चलाया था। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान पर कहर बनकर टूटा है और पाकिस्तान में जिंदा बचे आतंकी इससे मिले दर्द को कबूल भी कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर से मिले दर्द को छुपाता रहा है।

bmc election results : महाराष्ट्र के BMC चुनाव में राज ठाकरे की हार, क्या उद्धव आगे देंगे भाई का साथ

bmc election results : महाराष्ट्र के BMC चुनाव में राज ठाकरे की हार, क्या उद्धव आगे देंगे भाई का साथमुंबई की राजनीति में राज ठाकरे हमेशा से एक ऐसे नाम रहे हैं, जिनका भाषण सुनने के लिए भीड़ तो उमड़ती है, लेकिन वह भीड़ अक्सर वोटों में तब्दील नहीं हो पाती। ये एक बार फिर बीएमसी चुनावों में साबित हुआ। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, उसके बाद भी बीएमसी में दहाई का अंक नहीं पार कर सके। 22 शहरों में उनकी पार्टी का खाता तक नहीं खुला।

महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे ब्रांड का सूर्यास्त!, निकाय चुनाव में 40 साल बाद ढहा BMC का किला, उद्धव-राज ठाकरे की जोड़ी बेअसर

महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे ब्रांड का सूर्यास्त!, निकाय चुनाव में 40 साल बाद ढहा BMC का किला, उद्धव-राज ठाकरे की जोड़ी बेअसरमहाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव में भाजपा की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन की प्रचंड जीत के साथ प्रतिष्ठा की लड़ाई वाले BMC में पहली बार भाजपा का मेयर बनता हुआ दिख रहा है। निकाय चुनाव के नतीजे और रुझान बता रहे है कि 40 साल तक ठाकरे परिवार के वर्चस्व वाले मुंबई महानगर पालिका (BMC) में पहली बार भगवा लहराने जा रहा है। निकाय चुनाव से ठीक पहले उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में जिस चमत्कार की उम्मीद की जा रही थी, उसने चुनाव नतीजों के बाद दम तोड़ दिया है।

और भी वीडियो देखें

पीएम मोदी ने दी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात, क्या है इसमें खास, कितना लगेगा किराया?

पीएम मोदी ने दी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात, क्या है इसमें खास, कितना लगेगा किराया?PM Modi inaugurates vande bharat sleeper train : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा में देशवासियों को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आज से भारत में वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देशवासियों के लंबे सफर को और आरामदायक, शानदार और यादगार बनाएंगी।

“स्मार्ट सिटी या बदइंतजामी?” भागीरथपुरा के पीड़ितों से मिले राहुल गांधी, पानी संकट पर उठाए सवाल

“स्मार्ट सिटी या बदइंतजामी?” भागीरथपुरा के पीड़ितों से मिले राहुल गांधी, पानी संकट पर उठाए सवालRahul Gandhi in Indore : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को भागीरथपुरा में दूषित पानी का शिकार हुए लोगों से मुलाकात की। उन्होंने सरकार को कठघरे में खड़ा करते हुए सवाल किया कि ये कैसी स्मार्ट सिटी है, जहां लोगों को पीने का साफ पानी तक नसीब नहीं।

LIVE: देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में क्या है खास, PM मोदी ने दिखाई हरी झंडी

LIVE: देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में क्या है खास, PM मोदी ने दिखाई हरी झंडीLatest News Today Live Updates in Hindi : कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार सुबह इंदौर पहुंचे। वे यहां भागीरथपुरा में दुषित पानी कांड के पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 24 लोगों की मौत हो गई। उल्टी दस्त की शिकायत पर यहां बड़ी संख्या में लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पल पल की जानकारी...

क्या बंगाल को भारत से अलग करना चाहती हैं ममता बनर्जी, भाजपा सांसद संबित पात्रा का बड़ा दावा

क्या बंगाल को भारत से अलग करना चाहती हैं ममता बनर्जी, भाजपा सांसद संबित पात्रा का बड़ा दावाSambit Patra attacks Mamata Banerjee : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बंगाल दौरे से पहले बंगाल की सियासत गरमाई हुई है। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल को अलग-थलग करने की चेष्‍टा की है। उन्होंने सवाल किया कि क्या बंगाल भारत का हिस्सा है या नहीं? ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की TMC सरकार उन सारी प्रक्रियाओं पर कुठाराघात करती है, जो प्रक्रिया भारतवर्ष में होती है।

विराट कोहली गए महाकाल के दरबार में, इंदौर में शतक की कामना की (Video)

विराट कोहली गए महाकाल के दरबार में, इंदौर में शतक की कामना की (Video)भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली उज्जैन के सुप्रसिद्ध महाकाल मंदिर जाकर भस्म आरती की। उन्होंने साथ ही यह मनोकामना की वह रविवार को होने वाले मैच में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजी क्रम को भस्म कर दें और मालवा क्रिकेट प्रेमियों के सामने शतक बनाए।

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंट

iPhone पर मिल रही बंपर छूट, कम कीमत के साथ भारी डिस्काउंटएप्पल द्वारा सितंबर 2025 में अपने 'Awe Dropping' इवेंट में iPhone 17 सीरीज लॉन्च करने के बाद से ही, फैंस इसे खरीदने के लिए सही समय और सही डील का इंतजार कर रहे थे। अब वह वक्त आ गया है। भारत में भारी-भरकम कीमत पर लॉन्च हुए iPhone 17 Pro पर इस समय Amazon Great Republic Day Sale में जबरदस्त ऑफर्स मिल रहे हैं।

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूट

Redmi Note 15 5G : सस्ता 5जी स्मार्टफोन, धांसू फीचर्स, कीमत में डिस्काउंट के साथ मिल रही है छूटRedmi Note 15 5G और Redmi Pad 2 Pro पेश कर दिए हैं। स्मार्टफोन की सबसे बड़ी खूबी सिर्फ नए फीचर्स नहीं, बल्कि इन डिवाइसेज के लिए मिलने वाला लंबा सॉफ्टवेयर सपोर्ट है। स्मार्टफोन के फीचर्स की बात करें तो Redmi Note 15 को जहां 4 बड़े Android अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैच मिलेंगे, वहीं Redmi Pad 2 Pro को 5 OS अपडेट और 7 साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया गया है।

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोन

Year End Sale : Motorola G05 पर बड़ी छूट, 7,299 में दमदार फीचर्स वाला स्मार्टफोनMotorola ने अपनी मजबूती और लंबी उम्र के लिए भरोसेमंद पहचान बनाई है। अगर आप कम बजट में एक टिकाऊ और पावरफुल स्मार्टफोन की तलाश में हैं, तो Motorola G05 इस समय एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर सामने आया है। Flipkart की Year-End Sale के तहत Motorola G05 को मात्र 7,299 रुपए में खरीदा जा सकता है। ऐसे में नए फोन में अपग्रेड करने का यह सही मौका है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com