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Last Modified: Thursday, 20 August 2026 (15:35 IST)

Fourth Sawan Somwar: सिर्फ जल चढ़ाना काफी नहीं, चौथे सावन सोमवार पर करें ये 5 महाउपाय

lord shiv and shivling mandir
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (15:42 IST)
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24 अगस्त 2026 को सावन मास का चौथा सोमवार रहेगा। यह दिन भोलेनाथ की असीम कृपा पाने के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस पावन अवसर पर शिवजी को प्रसन्न करने और उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए ये 5 शुभ काम अवश्य करें।
 

बेलपत्र पर 'राम' नाम लिखकर अर्पण:

केवल साधारण बेलपत्र चढ़ाने के बजाय, चंदन या कुमकुम से बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर 'राम' नाम लिखें। ऐसा माना जाता है कि शिवजी को श्री राम नाम अत्यधिक प्रिय है और यह एक काम 100 साधारण बेलपत्रों के बराबर फल देता है।

शिवलिंग की दिशा सुधारें (दिशा का नियम):

पूजा करते समय अक्सर लोग कहीं भी बैठ जाते हैं। इस सोमवार ध्यान रखें कि आपका मुख उत्तर दिशा (North) की ओर हो और शिवलिंग की जलधारा (जलधारी) भी उत्तर की ओर ही बह रही हो। उत्तर दिशा को शिव-पार्वती का वास स्थान माना जाता है।
 

'पारद' या 'नर्मदेश्वर' शिवलिंग पर मक्खन और शक्कर का भोग:

इस बार महादेव को केवल जल न चढ़ाएं, बल्कि थोड़े से ताजे मक्खन (Butter) में मिश्री या शक्कर मिलाकर शिवलिंग पर लेप करें। इसके बाद गंगाजल से स्नान कराएं। यह उपाय पारिवारिक कलह और तनाव को तुरंत शांत करता है।
 

घर की देहली (चौखट) पर गाय के घी का दीया:

मंदिर जाने के अलावा, सावन सोमवार की संध्या को अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। शिव पुराण के अनुसार सावन में शाम के समय शिव-पार्वती भ्रमण पर निकलते हैं, और जिस घर के द्वार पर दीप जलता है, वहां अलक्ष्मी का वास नहीं होता।

शमी के पेड़ की जड़ में कच्चा दूध अर्पित करना:

यदि घर में या आसपास शमी का पौधा है, तो सावन के चौथे सोमवार को उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और जल मिलाएं। इससे शनिदेव का प्रकोप भी शांत होता है और भोलेनाथ की कृपा से कर्ज व पैसों की तंगी दूर होती है।
 
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