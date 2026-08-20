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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Thursday, 20 August 2026 (15:03 IST)

Lord Shiv: श्रावण मास में सपने में शिवजी के दर्शन होने का क्या है मतलब?

shravan maas me sapne me shiv ji dikhai dena
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (15:03 IST)
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Sawan me saap dekhna: सावन का पावन महीना देवाधिदेव महादेव की कृपा पाने का सबसे उत्तम समय माना जाता है। इस दौरान यदि आपको सपने में भगवान शिव, उनसे जुड़ी वस्तुएं या नाग देवता दर्शन दें, तो यह आपकी जिंदगी में होने वाले किसी बड़े आध्यात्मिक और जीवनदायी बदलाव का सूचक है। सपने में महादेव और उनसे जुड़ी प्रतीक वस्तुओं के दिखने के अर्थ को एक नए अंदाज में समझिए-
 

1. जटाओं में चंद्रमा: ज्ञान और शांति की प्राप्ति

अगर शिवजी की जटाओं में चमकता हुआ चांद नजर आए, तो यह संकेत है कि आपको कोई नया ज्ञान मिलने वाला है और जीवन में मानसिक शांति आने वाली है।

2. शिवजी का उग्र तांडव: चेतावनी और सतर्कता

सपने में महादेव का क्रोधित रूप या तांडव नृत्य देखना इस बात की चेतावनी है कि आपको अपने स्वभाव और कर्मों पर नियंत्रण रखने की जरूरत है।
 

3. शिवजी और नाग देवता एक साथ: अपार धनलाभ

यदि सपने में भगवान शिव के साथ सर्प भी दिखाई दे, तो यह एक अत्यंत शुभ संयोग है जो धन-धान्य में वृद्धि का इशारा करता है।
 

4. बार-बार शिव दर्शन: ईश्वरीय संदेश

यदि आपको बार-बार सपने में शिवजी दिख रहे हैं, तो समझ जाएं कि ईश्वर आपको कोई विशेष मार्गदर्शन या जीवन का कोई महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं।
 

5. शिव मंदिर में प्रवेश: रोगों से मुक्ति

सपने में शिव मंदिर देखना या उसमें प्रवेश करना इस बात का प्रतीक है कि आपकी पुरानी बीमारियां दूर होने वाली हैं और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी।
 

6. हाथ में त्रिशूल: संकटों का नाश

महादेव को त्रिशूल के साथ देखना इस बात का प्रतीक है कि आपमें परेशानियों से लड़ने की दिव्य शक्ति आ गई है और अब आपके कष्ट समाप्त होंगे।
 

7. शिवजी से बातें करना: परम सौभाग्य

यदि आप स्वयं को भगवान शिव से संवाद करते हुए देखते हैं, तो यह जीवन का सबसे शुभ सपना है जो मनोकामना पूर्ति की ओर इशारा करता है।
 

8. शिवलिंग के दर्शन: नकारात्मकता का अंत

स्वप्न में शिवलिंग का प्रकट होना जीवन के समस्त अशुभ प्रभाव और नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है।
 

9. शिवलिंग का दूसरा अर्थ: अच्छे दिनों की शुरुआत

सपने में शिवलिंग दिखने का सीधा अर्थ है कि आपका बुरा समय खत्म हो गया है और खुशियों के नए द्वार खुलने वाले हैं।
 

10. हाथ में डमरू या त्रिशूल: खुशखबरी का आगमन

भोलेनाथ के हाथों में डमरू की ध्वनि या त्रिशूल देखना जल्द ही कोई शुभ समाचार मिलने का संकेत देता है।
 

11. तीसरी आंख के दर्शन: जागरूकता और सजगता

सपने में शिवजी का तीसरा नेत्र देखना यह सिखाता है कि आपको अपने फैसलों में समझदारी, सजगता और विवेक से काम लेना होगा।
 

12. आर्थिक सुधार का वरदान

स्वप्न में शिवलिंग को पूजना या देखना यह भी बताता है कि आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है और अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है।
 

13. समस्याओं का समाधान

सपने में शांत भाव से शिव तांडव देखना इस बात का सूचक है कि आपके जीवन में चल रही बड़ी से बड़ी उलझन जल्द ही सुलझ जाएगी।
 

14. शिव-पार्वती की युगल जोड़ी: करियर में नई उड़ान

मां पार्वती और भगवान शिव को एक साथ देखना व्यापार में प्रगति, नौकरी में नए अवसर और तरक्की का मार्ग खोलता है।
 

15. कुंवारे युवाओं के लिए शिव-पार्वती दर्शन: शीघ्र विवाह

यदि कोई अविवाहित युवक या युवती सपने में शिव-पार्वती जी के दर्शन करता है, तो यह उनके जीवन साथी की तलाश खत्म होने और शीघ्र विवाह के योग का संकेत है।v
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