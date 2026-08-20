  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. ज्योतिष आलेख
  4. shravan-maas-sapne-me-saanp-dikhne-ke-15-sanket-jaaniye-iska-matlab
Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Thursday, 20 August 2026 (12:33 IST)

श्रावण मास में सपने में सांप दिखना देता है ये 15 संकेत, जानिए क्या हो सकता है इसका मतलब?

shravan maas me sapne me saap dikhai dena
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Thu, 20 Aug 2026 (12:41 IST)
google-news
Sawan me saap dekhna ka matlab:सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की असीम कृपा और रहस्यमयी संकेतों का समय माना जाता है। इस दौरान स्वप्न में नाग देवता का दिखाई देना महज़ एक संयोग नहीं, बल्कि जीवन में होने वाले बड़े बदलावों का आध्यात्मिक इशारा है। आपके स्वप्न में सांप किस रूप में और क्या करते हुए दिखता है, उसी के अनुसार इसका फल निर्धारित होता है। आइए जानते हैं सावन में सांप दिखने के 15 अद्भुत और नए दृष्टिकोण:-

1. दिव्य कृपा का अहसास

सावन में सांप का सपना आना इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आप पर देवों के देव महादेव की सीधी दृष्टि है और जीवन में कोई महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है।
 

2. मनोकामना पूर्ति के योग

यदि आपने सपने में शिवलिंग से लिपटा हुआ सांप देखा है, तो समझ लीजिए कि आपकी कोई पुरानी इच्छा या अटकी हुई मन्नत जल्द ही पूरी होने वाली है।
 

3. अपार धन और संपत्ति का आगमन

फन उठाए हुए सांप का दिखना इस बात का सूचक है कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है और संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं।
 

4. लंबी आयु का वरदान

यदि सपने में नाग आपको डस लेता है और आपकी मृत्यु हो जाती है, तो घबराएं नहीं! यह सपना आपकी उम्र लंबी होने और संकटों के टलने का शुभ संकेत है।
 

5. बाधाओं का अंत और धन लाभ

सांप को अपने हाथों से पकड़ने का दृश्य बताता है कि आप अपनी सभी परेशानियों पर विजय पा लेंगे और आपको अचानक धन लाभ होगा।
 

6. राहू दोष से मुक्ति

सपने में मरा हुआ सांप दिखना इस बात का प्रतीक है कि आपके जीवन का बुरा दौर अब समाप्त हो चुका है और राहू जनित कष्टों से आपको सदा के लिए मुक्ति मिल गई है।
 

7. चमकीला भाग्य और पूर्वजों का हाथ

रात में सपने में सफेद, सुनहरा या रेशमी सा चमकता सांप दिखाई दे, तो यह आपकी किस्मत बदलने और पितरों के विशेष आशीर्वाद का सूचक है।
 

8. पितृदेवों का सुरक्षा चक्र

अगर सांप आपको देखकर कहीं छिप जाता है या शांत भाव से जा रहा है, तो इसका अर्थ है कि आपके पितृदेव एक ढाल बनकर आपकी सुरक्षा कर रहे हैं।
 

9. भूमि से धन-संपदा की प्राप्ति

यदि आप सपने में जमीन की खुदाई के दौरान सांप को बाहर निकलते देखते हैं, तो यह गढ़े हुए या अप्रत्याशित धन की प्राप्ति का संकेत है।
 

10. सफेद सांप का डसना

सफेद रंग का सांप दिखना और उसका काटना बेहद दुर्लभ और शुभ माना जाता है। यह जीवन में अपार धन-धान्य और समृद्धि के आने का सूचक है।
 

11. शत्रुओं पर विजय का शंखनाद

सपने में यदि सांप आपका रास्ता काटता है, तो यह इशारा करता है कि आगामी समय में आपकी जीत निश्चित है और आपके विरोधी परास्त होंगे।
 

12. पद-प्रतिष्ठा और मान-सम्मान

सांप को अपने सिर पर बैठा हुआ देखना समाज में आपका कद, प्रतिष्ठा और मान-सम्मान कई गुना बढ़ने का संकेत देता है।
 

13. व्यापार में जबरदस्त उछाल

सपने में यदि सांप आपको निगल लेता है, तो घबराने की जगह खुश हो जाइए; यह आपके कारोबार और व्यापार में दिन-दूनी रात-चौगुनी उन्नति का प्रतीक है।
 

14. गुप्त धन की प्राप्ति

सांप को अपने बिल के भीतर जाते हुए देखने का अर्थ है कि आपको बहुत जल्द बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक धन मिलने वाला है।
 

15. आध्यात्मिक जागृति

सावन में शांत मुद्रा में बैठा सांप दिखना आपकी आत्मिक ऊर्जा (कुंडलिनी) के जागृत होने और मन में शांति आने का संकेत है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
भविष्य मालिका की 5 बड़ी भविष्यवाणियां: आने वाले समय में भारत में घट सकती हैं ये घटनाएं?

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 12 राशियों में किसकी चमकेगी किस्मत और किसे रहना होगा सावधान?वृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते मेष से लेकर मीन तक किन राशियों के लिए शुभ और किनके लिए है अशुभ। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और भूमि का कारक माना गया है, जबकि मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल ग्रह ही हैं। अपने ही नक्षत्र में मंगल का यह गोचर अत्यंत शक्तिशाली और शुभ फलदायी माना जा रहा है।

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश, 5 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन; धन-करियर में मिल सकता है बड़ा लाभवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और उनके लिए लाभ के योग बनेंगे।

श्रावण मास में सपने में सांप दिखना देता है ये 15 संकेत, जानिए क्या हो सकता है इसका मतलब?

श्रावण मास में सपने में सांप दिखना देता है ये 15 संकेत, जानिए क्या हो सकता है इसका मतलब?Sawan me saap dekhna ka matlab:सावन का पवित्र महीना भगवान शिव की असीम कृपा और रहस्यमयी संकेतों का समय माना जाता है। इस दौरान स्वप्न में नाग देवता का दिखाई देना महज़ एक संयोग नहीं, बल्कि जीवन में होने वाले बड़े बदलावों का आध्यात्मिक इशारा है। आपके स्वप्न में सांप किस रूप में और क्या करते हुए दिखता है, उसी के अनुसार इसका फल निर्धारित होता है। आइए जानते हैं सावन में सांप दिखने के 15 अद्भुत और नए दृष्टिकोण:-

भविष्य मालिका की 5 बड़ी भविष्यवाणियां: आने वाले समय में भारत में घट सकती हैं ये घटनाएं?

भविष्य मालिका की 5 बड़ी भविष्यवाणियां: आने वाले समय में भारत में घट सकती हैं ये घटनाएं?भविष्य मालिका के अनुसार, कलयुग के 5000 वर्ष पूरे होने के बाद 'संधिकाल' शुरू हो चुका है। कई व्याख्याकारों का मानना है कि 2024 से 2032 के बीच की अवधि अत्यंत महत्वपूर्ण और विनाशकारी हो सकती है। वर्तमान में भविष्य मालिका की भविष्‍यवाणियां फिर से चर्चा में है क्योंकि पाकिस्तान ने साऊदी अरब, तुर्किये और अजरबैजान जैसे देशों के साथ मिलकर एक सुन्नी सैन्य इस्लामिक गठबंधन बनाया है जो गैर इस्लामिक मुल्कों के खिलाफ कार्य करेगा। दावों के अनुसार भविष्य मालिका में इस गठबंधन के बारे में कई जगह लिखा है। चलिए जानते हैं इसी संदर्भ में वायरल दावों के अनुसार भारत के साथ भविष्‍य में घटने वाली 5 भविष्यवाणियों के बारे में।

20 August Birthday: आपको 20 अगस्त, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

20 August Birthday: आपको 20 अगस्त, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!20 August Janmdin: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 20 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी :

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 अगस्‍त, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 अगस्‍त, 2026)Today 20 August horoscope in Hindi : आज 20 अगस्‍त, 2026, गुरुवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 20 अगस्‍त 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 20 अगस्‍त 2026: गुरुवार का पंचांग और शुभ समय20 August 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 20 अगस्‍त, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।