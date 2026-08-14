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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Friday, 14 August 2026 (17:54 IST)

श्रावण मास की दुर्वा चतुर्थी 2026: जानें व्रत का महत्व, पूजा विधि और भगवान गणेश की कृपा पाने के फायदे

durva ganesh chaturthi
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Fri, 14 Aug 2026 (17:58 IST)
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श्रावण मास (सावन) में आने वाली चतुर्थी तिथियों का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को दुर्वा चतुर्थी (या दूर्वा गणेश चतुर्थी) कहा जाता है। इस बार यह 16 अगस्त 2026 रविवार के दिन रहेगी। यह दिन मुख्य रूप से भगवान श्री गणेश की पूजा और उन्हें प्रिय दूर्वा (दूब घास) अर्पित करने के लिए समर्पित होता है। श्रावण मास की दुर्वा चतुर्थी व्रत का महत्व, पूजन विधि और इससे मिलने वाले धार्मिक व व्यावहारिक लाभ इस प्रकार हैं:
 
चतुर्थी मध्याह्न पूजा मुहूर्त- दिन में 11:26 से 13:59 तक।
 

दुर्वा चतुर्थी का धार्मिक महत्व

भगवान गणेश और दूर्वा का संबंध:
शास्त्रों के अनुसार, दूर्वा में अमृत का वास माना गया है। भगवान गणेश को दूर्वा अत्यंत प्रिय है। मान्यता है कि श्रावण मास में दूर्वा चतुर्थी के दिन गणेश जी को 21 दूर्वा की गांठें अर्पित करने से वे शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्त के सभी विघ्न (बाधाएँ) हर लेते हैं।
श्रावण मास की पवित्रता:
श्रावण का महीना स्वयं अत्यंत पवित्र और शिव-परिवार की उपासना के लिए श्रेष्ठ माना गया है। शिव-पुत्र गणेश जी की पूजा श्रावण मास में करने से इस व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है।
 
संतान और वंश वृद्धि:
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन स्त्रियाँ अपने बच्चों की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और कुल की समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं।
 

दुर्वा चतुर्थी व्रत के प्रमुख फायदे (लाभ)

विघ्न और कष्टों का निवारण:
भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं। इस व्रत को करने से जीवन में आ रही रुकावटें, चाहे वे व्यापार में हों, नौकरी में या शिक्षा में, दूर होती हैं।
 
संतान सुख और सुरक्षा:
माताओं द्वारा यह व्रत रखने से संतान को आरोग्य (अच्छा स्वास्थ्य), बुद्धि और लंबी आयु का आशीर्वाद मिलता है।
मानसिक शांति और बुद्धि में वृद्धि:
गणेश जी बुद्धि और ज्ञान के दाता हैं। दुर्वा चतुर्थी के दिन पूजा और ध्यान करने से मन शांत होता है, तनाव कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है।
 
पारिवारिक समृद्धि और सुख-शांति:
घर में नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सुख-समृद्धि एवं धन-धान्य का वास होता है।
 
आरोग्य लाभ (स्वास्थ्य लाभ):
आयुर्वेद में दूर्वा को औषधीय गुणों से भरपूर माना गया है। धार्मिक दृष्टि से गणेश जी पर चढ़ाई गई दूर्वा का स्पर्श और पूजन मन और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है।
 

संक्षिप्त पूजन विधि

प्रातः स्नान व संकल्प: सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र (संभव हो तो लाल या पीले) धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें।
गणेश स्थापना: पूजा स्थान पर भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र स्थापित करें।
दूर्वा अर्पण: भगवान गणेश को रोली, अक्षत, फूल और मोदक/लड्डू का भोग लगाएँ। इसके बाद 21 दूर्वा (दूब) की गांठ बनाकर "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करें।
कथा व आरती: दुर्वा चतुर्थी की कथा सुनें या पढ़ें और अंत में गणेश जी की आरती करें।
पारणा/व्रत खोलना: शाम को चंद्र दर्शन (यदि विधान हो) या पूजा-आरती के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करें।
सार: श्रावण मास की दुर्वा चतुर्थी का व्रत श्रद्धा, भक्ति और अनुशासन का प्रतीक है। यह व्रत न केवल धार्मिक दृष्टि से पुण्यदायी है, बल्कि जीवन में सकारात्मकता, शांति और कार्य-सिद्धि प्रदान करने वाला माना गया है।
 
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