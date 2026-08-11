Uttarakhand Cloudburst: चमोली में भारी बारिश से तमक नाले में आया सैलाब, वैली ब्रिज बहा; BRO का जवान लापता

शाम 5 बजे आया अचानक सैलाब

तमक गांव ज्योतिर्मठ से करीब 40 किलोमीटर दूर स्थित है। सोमवार सुबह से ही नीती घाटी में रुक-रुककर बारिश हो रही थी। बारिश के कारण तमक नाले का जलस्तर धीरे-धीरे बढ़ने लगा। पुल के आसपास के खेतों में पानी घुस गया और हाईवे पर भी पानी आने लगा। लेकिन करीब 5 बजे नाले में अचानक तेज बाढ़ आ गई। पानी के साथ भारी मात्रा में मलबा और पत्थर आया, जिसकी चपेट में वैली ब्रिज आ गया। कुछ ही समय में पुल पानी के तेज बहाव में बह गया।



