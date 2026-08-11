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Published By नृपेंद्र गुप्ता
Last Updated :राजगढ़ , Tuesday, 11 August 2026 (09:18 IST)

MP Rain: राजगढ़ में उफनते नाले में समाई कार, भोपाल और आगर मालवा में स्कूल बंद

Rajgarh Car Accident
Published By: नृपेंद्र गुप्ता
Updated: Tue, 11 Aug 2026 (09:18 IST)
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मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बीच राजगढ़ जिले से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। रविवार रात से हो रही तेज बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर हैं। इसी बीच सोमवार सुबह पड़ाना कस्बे में झिरी नाले को पार करने की कोशिश कर रही एक कार तेज बहाव में बह गई। कार में सवार एक ही परिवार के 9 लोगों की डूबने से मौत हो गई।
 
हादसे के वक्त कार में कुल 11 लोग सवार थे। इनमें से दो लोगों को स्थानीय लोगों ने किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि बाकी लोग तेज बहाव में बह गए। सूचना मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचा। करीब चार से पांच घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद गोताखोरों ने सभी नौ शवों को बरामद कर लिया।
 

कई जिलों में बाढ़ से हालात

भोपाल, विदिशा, सीहोर, खंडवा, राजगढ़ और आगर मालवा में भारी बारिश की वजह से बाढ़ से हालात बने हुए हैं। नदी नाले उफान पर है। राहत और बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ और होमगार्ड को तैनात किया गया है। 
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भोपाल और आगर मालवा में स्कूलों की छुट्टी

भोपाल में 24 घंटे में 7 इंच पानी बरसने से कई इलाकों में पानी भर गया। भोपाल और आगर मालवा में लगातार हो रही बारिश की वजह से मंगलवार को स्कूलों की छुट्‍टी घोषित कर दी गई। वहीं इंदौर में दिनभर में मात्र 8.5 मिमी पानी बरसा।

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