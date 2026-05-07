बिहार की नई सरकार में विभागों का ऐलान, सम्राट चौधरी के पास रहेंगे अहम मंत्रालय, निशांत कुमार को मिला कौनसा मंत्रालय

बिहार में नई सरकार के गठन के बाद गुरुवार को मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और नागरिक उड्डयन जैसे अहम विभाग अपने पास ही रखे हैं। इसके अलावा जिन विभागों का आवंटन किसी मंत्री को नहीं किया गया है, वे भी मुख्यमंत्री के अधीन रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को राज्य के स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी को जल संसाधन और संसदीय कार्य विभाग दिया गया है, जबकि उपमुख्यमंत्री Bijendra Prasad Yadav को वित्त विभाग की जिम्मेदारी मिली है। वरिष्ठ नेता Vijay Kumar Sinha को कृषि विभाग सौंपा गया है। पटना के Gandhi Maidan में आयोजित कैबिनेट विस्तार समारोह में प्रधानमंत्री Narendra Modi, केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah और रक्षा मंत्री Rajnath Singh मौजूद रहे।

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के बाद यह पहला बड़ा मंत्रिमंडल फेरबदल माना जा रहा है। इस दौरान Janata Dal (United), Bharatiya Janata Party, Lok Janshakti Party (Ram Vilas), Hindustani Awam Morcha और Rashtriya Lok Morcha के नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। Edited by : Sudhir Sharma