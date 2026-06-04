बिहार के मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा: अस्पताल के ICU में लगी आग से 5 मरीजों की मौत, तड़पते मरीजों को छोड़ भागा स्टाफ
बताया जा रहा है कि आईसीयू में शॉर्ट सर्किट के कारण यह दर्दनाक हादसा हुआ। 20 मरीजों को तुरंत दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। इनमें से कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। मृतकों का आंकड़ा बढ़ सकता है।
दरवाजे - खिड़कियां तोड़कर मरीजों को निकाला
सुबह 3 बजे हादसे की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की करीब 1 दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची आईसीयू और अन्य वार्ड में फंसे मरीजों को खिड़कियां और दरवाजे तोड़कर बाहर निकाला गया।
अस्पताल प्रबंधन से लोग नाराज
हादसे के बाद अस्पताल प्रबंधन पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। मौके पर मौजूद मरीजों के परिजनों ने हॉस्पिटल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना था कि स्टाफ मरीजों को बचाने की जगह उन्हें तड़पता छोड़कर दुर्घटनास्थल से भाग खड़ा हुआ।
सीएम सम्राट चौधरी ने हादसे पर दुख जताया
सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आग लगने में लोगों की मौत पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि शोक-संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें तथा परिजनों को इस कठिन समय में संबल दें। मृतकों के परिजनों को अविलंब 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। स्थानीय प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है तथा घायलों के उपचार हेतु सदर अस्पतालों में समुचित व्यवस्था की गई है।
गौरतलब है कि दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई थी। घटना से सबक लेकर सरकार ने आज से राष्ट्रीय राजधानी में फायर सेफ्टी अभियान शुरू किया है। मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं।
edited by : Nrapendra Gupta
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