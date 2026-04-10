Mathura में बड़ा हादसा, वृंदावन में यमुना में पलटा स्टीमर, 9 लोगों की मौत, 16 को बचाया गया
मथुरा के वृंदावन में शुक्रवार को बड़ा हादसा हो गया। श्रृंगार घाट के पास एक स्टीमर पलटने से करीब एक दर्जन लोग लापता हो गए। बताया जा रहा है कि स्टीमर में करीब 25 लोग सवार थे। इनमें से कई के डूबने की आशंका जताई जा रही है।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। रेस्क्यू टीम ने अभी तक यमुना नदी से 13 लोगों को बाहर निकाल लिया है। अन्य बचे 12 लोगों की तलाश जारी है। Edited by : Sudhir Sharma