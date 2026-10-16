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Published By सुधीर शर्मा
Last Modified: नई दिल्ली , Friday, 16 October 2026 (22:48 IST)

अनंत सिंह का चौंकाने वाला दावा, बोले- नीतीश कुमार का साथ देने पर मेरे 9 लोग मारे गए, बाद में दी सफाई

anant singh
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (22:52 IST)
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बिहार की मोकामा विधानसभा सीट से विधायक और जनता दल (यूनाइटेड) यानी JDU के नेता अनंत सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अपने पुराने राजनीतिक संबंधों को लेकर बड़ा बयान दिया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार का साथ देने के दौरान उनके 9  लोग मारे गए थे। हालांकि बाद में अनंत सिंह ने स्पष्ट किया कि उनके बयान को गलत तरीके से समझा गया।

उनका कहना था कि वह नौ लोगों की हत्या करवाने का दावा नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने नौ साथियों की मौत का जिक्र कर रहे थे।

नीतीश कुमार का साथ देने की कीमत चुकाने का दावा

 
इंटरव्यू में अनंत सिंह ने नीतीश कुमार के साथ अपने लंबे राजनीतिक जुड़ाव का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने उनके समर्थन में काफी कुछ गंवाया। उन्होंने दावा किया कि उस दौर में नीतीश कुमार के साथ रहने और उनका साथ देने के कारण उन्हें अपने नौ साथियों को खोना पड़ा। अनंत सिंह के मुताबिक, यह उनके लिए व्यक्तिगत नुकसान था। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के साथ आने और लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़ने के बाद उन्हें इन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा।

बाद में बयान पर दी सफाई

 
अनंत सिंह के बयान के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी बात का गलत अर्थ निकाला गया। उन्होंने कहा कि वह यह नहीं कह रहे थे कि उन्होंने नौ लोगों की हत्या करवाई, बल्कि उनका आशय उन नौ लोगों से था, जिनकी उस दौरान हत्या हुई थी और जिन्हें वह अपना करीबी मानते थे। इस सफाई के बाद उनके बयान का संदर्भ उनके राजनीतिक सफर के दौरान हुए व्यक्तिगत नुकसान से जुड़ा माना जा रहा है।

गोली चलने और पिता की मौत का भी किया जिक्र

अनंत सिंह ने इंटरव्यू में दावा किया कि उस दौर में उन पर भी गोली चलाई गई थी। उन्होंने अपने पिता की मौत का भी जिक्र किया और बताया कि उनके पिता को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई।
 

नीतीश कुमार से मुलाकात और चांदी के सिक्कों पर तौलने का जिक्र

अनंत सिंह के मुताबिक, नीतीश कुमार से मुलाकात के कुछ दिन बाद ही उनके नौ साथियों की हत्या हुई थी। उन्होंने बताया कि लालू प्रसाद यादव ने उन्हें नीतीश कुमार से मुलाकात करने से मना किया था, लेकिन इसके बावजूद वह उनसे मिलने गए। अनंत सिंह ने यह भी दावा किया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने नीतीश कुमार को चांदी के सिक्कों से तौलवाया था।
 
उनके बयान और बाद में दी गई सफाई ने बिहार की राजनीति में उनके पुराने संबंधों और उस दौर की घटनाओं को फिर चर्चा में ला दिया है। हालांकि, नौ लोगों की हत्या से जुड़े उनके दावे और घटनाओं के विवरण की स्वतंत्र पुष्टि के लिए अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध नहीं है।
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