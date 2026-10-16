CJP नेता अभिजीत दिपके हिरासत में, कनॉट प्लेस में तिरंगा प्रदर्शन करने जा रहे थे, पुलिस से पूछा- कौन-सा कानून तोड़ा?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता अभिजीत दिपके को शुक्रवार, 16 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक, दिपके कनॉट प्लेस में पार्टी के प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन में शामिल होने के लिए अपने आवास से निकल रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।

दीपके व बोरा समेत 150 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा को दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को 'लहरा दो तिरंगा' प्रदर्शन में भाग लेने जाते समय एहतियातन हिरासत में ले लिया। दीपके को झंडेवालान स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया गया, वहीं बोरा को मंडी हाउस से हिरासत में लिया गया। इन हिरासतों के दौरान भीड़, कैमरा कर्मियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच धक्का-मुक्की के दृश्य देखने को मिले। हिरासत में लिए जाने की कार्रवाई पर अभिजीत दिपके ने सवाल उठाते हुए पूछा, “मैंने कौन-सा कानून तोड़ा है?” पुलिस ने उन्हें बताया कि वह नई दिल्ली नहीं जा सकते और उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है।

घर पहुंची 20 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की टीम

जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार को दिन में 20 से अधिक दिल्ली पुलिसकर्मी झंडेवालान स्थित अभिजीत दिपके के आवास पर पहुंचे थे। पुलिस ने उन्हें एक नोटिस भी दिया। इसमें उनसे ऐसी किसी भी गतिविधि से दूर रहने को कहा गया, जिससे नागरिकों, व्यापारियों, राहगीरों, मरीजों और अन्य लोगों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।

कनॉट प्लेस में प्रस्तावित था ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन