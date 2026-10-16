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Published By सुधीर शर्मा
Last Updated :नई दिल्ली , Friday, 16 October 2026 (21:03 IST)

CJP नेता अभिजीत दिपके हिरासत में, कनॉट प्लेस में तिरंगा प्रदर्शन करने जा रहे थे, पुलिस से पूछा- कौन-सा कानून तोड़ा?

abhjeet dipke
Published By: सुधीर शर्मा
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (21:03 IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता अभिजीत दिपके को शुक्रवार, 16 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक, दिपके कनॉट प्लेस में पार्टी के प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन में शामिल होने के लिए अपने आवास से निकल रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
हिरासत में लिए जाने की कार्रवाई पर अभिजीत दिपके ने सवाल उठाते हुए पूछा, “मैंने कौन-सा कानून तोड़ा है?” पुलिस ने उन्हें बताया कि वह नई दिल्ली नहीं जा सकते और उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है।

दीपके व बोरा समेत 150 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए

कॉकरोच जनता पार्टी  के नेता अभिजीत दीपके और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की अध्यक्ष नेहा बोरा को दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को 'लहरा दो तिरंगा' प्रदर्शन में भाग लेने जाते समय एहतियातन हिरासत में ले लिया। दीपके को झंडेवालान स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया गया, वहीं बोरा को मंडी हाउस से हिरासत में लिया गया। इन हिरासतों के दौरान भीड़, कैमरा कर्मियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच धक्का-मुक्की के दृश्य देखने को मिले।
 

घर पहुंची 20 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की टीम

 
जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार को दिन में 20 से अधिक दिल्ली पुलिसकर्मी झंडेवालान स्थित अभिजीत दिपके के आवास पर पहुंचे थे। पुलिस ने उन्हें एक नोटिस भी दिया। इसमें उनसे ऐसी किसी भी गतिविधि से दूर रहने को कहा गया, जिससे नागरिकों, व्यापारियों, राहगीरों, मरीजों और अन्य लोगों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।

कनॉट प्लेस में प्रस्तावित था ‘लहरा दो तिरंगा’ प्रदर्शन

CJP की ओर से कनॉट प्लेस में ‘लहरा दो तिरंगा’ नाम से प्रदर्शन प्रस्तावित था। इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दिपके जा रहे थे। हालांकि, पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही हिरासत में ले लिया।

राष्ट्रपति भवन के पास ‘आप’ ने निकाला ‘तिरंगा मार्च’

आम आदमी पार्टी (आप) ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन और मध्य दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय के पास तिरंगा मार्च निकाला।
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