LIVE: 4 दिवसीय छठ महापर्व संपन्न, PM बोले- प्रकृति को समर्पित दिव्य उत्सव

TRAI's big action against spam calls: मोबाइल फोन पर आने वाली अनचाही कॉल आजकल लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई हैं। कभी बैंक से लोन दिलाने के नाम पर फोन आता है तो कभी क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट और दूसरे उत्पादों के प्रचार के लिए बार-बार कॉल किए जाते हैं। कई बार तो दिनभर में इतनी स्पैम कॉल आती हैं कि जरूरी फोन भी मिस हो जाते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए अब भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी TRAI (ट्राई) ने बड़ा एक्‍शन लिया है। ट्राई ने स्पैम कॉल के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए नियमों को सख्त किया है।