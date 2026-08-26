श्रावण पूर्णिमा पर क्यों किया जाता है श्रावणी उपाकर्म? जानें इसका महत्व और धार्मिक मान्यता

Shravani Upakarma 2026: वैदिक परंपरा का एक अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक पर्व है 'श्रावणी उपाकर्म'। यह अनुष्ठान केवल जनेऊ बदलने की रस्म नहीं, बल्कि ज्ञान की साधना, प्रायश्चित और वेदों के अध्ययन के पुनरारंभ का पावन संकल्प है।

श्रावणी उपाकर्म: अर्थ और मुख्य उद्देश्य

नाम का तात्पर्य: 'श्रावणी' यानी श्रावण मास और 'उपाकर्म' यानी समीप जाकर वैदिक अध्ययन की शुरुआत करना।

ऋषि-ऋण से मुक्ति: इस दिन उन महान ऋषियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए 'ऋषि तर्पण' किया जाता है, जिन्होंने मानवता को वेदों और संस्कारों का अमूल्य ज्ञान दिया।

गायत्री जापम: उपाकर्म के ठीक अगले दिन को 'गायत्री जापम दिवस' के रूप में मनाया जाता है, जहाँ महामंत्र गायत्री का जप कर आत्मिक ऊर्जा संचित की जाती है।

वेदों के अनुसार उपाकर्म का समय (भिन्न परंपराएँ)

यजुर्वेद अनुयायी: श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि के शुभ अवसर पर यह अनुष्ठान संपन्न करते हैं।

ऋग्वेद अनुयायी: श्रावण मास में 'श्रवण नक्षत्र' के संयोग के समय उपाकर्म करते हैं।

सामवेद अनुयायी: यजुर्वेद और ऋग्वेद के उपाकर्म के लगभग 15 दिन बाद, भाद्रपद मास में 'हस्त नक्षत्र' के दौरान इसे मनाते हैं।

क्षेत्रीय पहचान: तमिलनाडु में इस अनुष्ठान को बहुत ही भक्तिभाव के साथ 'अवनी अवित्तम' के नाम से जाना जाता है।

हयग्रीव जयंती और उपाकर्म का गहरा संबंध

ज्ञान के देवता का प्राकट्य: श्रावण पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु के 'हयग्रीव अवतार' की जयंती मनाई जाती है।

वेदों का उद्धार: पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, हयग्रीव भगवान ने असुरों का संहार करके ब्रह्मा जी को पुनः वेद सौंपे थे। इसी कारण इस पावन दिन को वेद-अध्ययन के आरंभ के लिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है।

उपाकर्म अनुष्ठान के 5 प्रमुख स्तंभ

1. आत्मशुद्धि और प्रायश्चित: पवित्र नदियों व तीर्थों पर स्नान करके वर्षभर जाने-अनजाने में हुई भूलों का प्रायश्चित किया जाता है।

2. नया यज्ञोपवीत (जनेऊ) धारण: पुराने जनेऊ को उतारकर विधि-विधान से नया सूत धारण किया जाता है, जो जीवन में नए संकल्प और पवित्रता का प्रतीक है।

3. स्वाध्याय व ज्ञान का प्रारंभ: प्राचीन काल में वर्षा ऋतु के अवकाश के बाद इसी दिन से गुरुकुलों में वेदों का पठन-पाठन फिर से शुरू होता था।

4. कृतज्ञता का भाव: ऋषियों, देवों और पितरों का तर्पण कर अपनी वैदिक संस्कृति और परंपराओं को नमन किया जाता है।

5. आत्मविकास का संदेश: यह अनुष्ठान मनुष्य को भौतिकता के साथ-साथ आध्यात्मिक उन्नति, सुसंस्कार और ज्ञान के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।