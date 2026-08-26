  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. तीज त्योहार
  4. Lord Hayagriva 5 Key Highlights
Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Wednesday, 26 August 2026 (15:20 IST)

हयग्रीव जयंती 2026: भगवान विष्णु के इस अवतार की 5 खास बातें और 2 कथाएं

hayagriva jayanti 2026
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (15:23 IST)
google-news
Hayagriva Jayanti 2026: भगवान विष्णु जी के 24 अवतारों में से ही 16वां अवतार है हयग्रीव। हयग्रीव अवतार की पूजा का प्रचलन दक्षिण भारत में अधिक है। यहां पर श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान हयग्रीव जी की जयंती मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान हयग्रीव ने सभी वेदों को ब्रह्मा को पुनः प्रदान किया था। इस बार 27 अगस्त 2026 को यह जयंती मनाई जाएगी। इस अवतार के संबंध में दो कथाएं मिलती है। भगवान विष्णु के 'हयग्रीव' रूप का वर्णन वेदों और पुराणों में अत्यंत दिव्य माना गया है। हयग्रीव अवतार से जुड़ी 5 मुख्य और खास बातें इस प्रकार हैं।
 

हयग्रीव जयंती: तिथि और धार्मिक महत्व

भगवान विष्णु का 16वां अवतार: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हयग्रीव जी भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से 16वें अवतार माने जाते हैं।
पूर्णिमा पर आयोजन: दक्षिण भारत में इस जयंती को विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है, जहाँ श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान हयग्रीव की विशेष पूजा-अर्चना की परंपरा है।
वेदों के रक्षक: इस अवतार का मुख्य उद्देश्य वेदों की रक्षा करना और उन्हें पुनः ब्रह्माजी को सौंपना था।
 

1. अनोखा और अद्भुत स्वरूप

हयग्रीव अवतार में भगवान विष्णु का धड़ मनुष्य का और मुख व गर्दन एक सफेद घोड़े (अश्व) के समान थी। 'हय' का अर्थ घोड़ा और 'ग्रीव' का अर्थ गर्दन होता है, इसलिए इन्हें हयग्रीव कहा गया।
 

2. ज्ञान, बुद्धि और विद्या के दाता

माँ सरस्वती की तरह ही भगवान हयग्रीव को भी ज्ञान, बुद्धि, स्मरण शक्ति और विद्या का अधिष्ठाता देव माना जाता है। विद्यार्थियों और साधकों के लिए इनकी आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है।
 

3. वेदों के रक्षक और प्रथम गुरु

जब मधु और कैटभ नामक असुरों ने ब्रह्माजी से वेदों को छीनकर समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार धारण कर उन असुरों का वध किया और वेदों को पुनः प्राप्त करके ब्रह्माजी को सौंपा।
 

4. दक्षिण भारत में विशेष मान्यता

हयग्रीव अवतार की पूजा का प्रचलन विशेष रूप से दक्षिण भारत (कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश) और श्री वैष्णव परंपरा में बहुत अधिक है। वहाँ के कई प्रमुख मंदिरों में भगवान हयग्रीव मुख्य देवता के रूप में पूजे जाते हैं।
 

5. श्रावण पूर्णिमा को जयंती उत्सव

भगवान हयग्रीव का प्राकट्य श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। वर्ष 2026 में हयग्रीव जयंती 27/28 अगस्त (श्रावण पूर्णिमा) को मनाई जा रही है। इसी दिन रक्षाबंधन और ब्राह्मणों द्वारा उपाकर्म (जनेऊ बदलने का पर्व) भी मनाया जाता है।
 

हयग्रीव अवतार से जुड़ी प्रमुख कथाएँ

1. मधु और कैटभ के वध की कथा

एक बार मधु और कैटभ नाम के दो दैत्यों ने ब्रह्माजी से वेदों को छीन लिया और उन्हें रसातल में छिपा दिया। वेदों के हरण से दुखी होकर ब्रह्माजी भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। तब श्रीहरि ने घोड़े के मुख और गर्दन वाला 'हयग्रीव' रूप धारण किया। उन्होंने रसातल में जाकर दोनों असुरों का संहार किया और वेदों को सुरक्षित लाकर ब्रह्माजी को लौटा दिया।
 

2. हयग्रीव असुर और देवी लक्ष्मी के शाप की कथा

देवी लक्ष्मी का शाप: एक पौराणिक प्रसंग के अनुसार, भगवान विष्णु को मुस्कुराते देख देवी लक्ष्मी को भ्रम हुआ कि वे उनका उपहास उड़ा रहे हैं। क्रोधवश उन्होंने विष्णुजी को सिर धड़ से अलग होने का शाप दे दिया।
 
योग निद्रा और दुर्घटना: युद्ध से थककर विष्णुजी अपने धनुष की प्रत्यंचा पर सिर टिकाकर योग निद्रा में लीन हो गए। देवताओं ने उन्हें जगाने के लिए वम्री नामक कीड़े से धनुष की प्रत्यंचा कटवाई। धनुष की तेज टंकार से विष्णुजी का मस्तक धड़ से अलग होकर अदृश्य हो गया।
 
असुर हयग्रीव का वरदान: दूसरी ओर, हयग्रीव नामक एक असुर ने भगवती से वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु केवल 'हयग्रीव' (जिसका मुख और नाम दोनों हयग्रीव हों) के हाथों ही हो सकती है। वह खुद को अमर मानकर देवताओं और मुनियों को सताने लगा था।
 
अवतार और असुर वध: संकट की घड़ी में देवताओं ने महामाया भगवती की स्तुति की। देवी के निर्देशानुसार, ब्रह्माजी ने एक घोड़े का मस्तक काटकर भगवान विष्णु के धड़ से जोड़ दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु का 'हयग्रीव' अवतार हुआ। इसके बाद प्रभु ने हयग्रीव असुर का वध कर वेदों की रक्षा की और देवताओं को संकट से मुक्त कराया।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
भाद्रपद 2026: जन्माष्टमी से गणेश चतुर्थी तक जानें महीने के प्रमुख व्रत और त्योहारों की पूरी लिस्ट

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधान

मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में गोचर, 3 राशियों को रहना होगा 12 अगस्त तक सावधानवृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। मंगल के इस नक्षत्र परिवर्तन के चलते 3 राशि के लोगों को 12 अगस्त तक रहना होगा सावधान। चलिए जानते हैं कि किन राशि 3 राशियों को रहना होगा सावधान।

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्म

Rationalism: सत्य की वैज्ञानिक खोज: देकार्त का बुद्धिवाद और आधुनिक दर्शन का जन्मदेकार्त के जीवन का सबसे बड़ा ध्येय यह था कि दर्शनशास्त्र को भी गणित (Mathematics) की तरह सटीक, अकाट्य और संदेह से परे बनाया जाए। वे एक ऐसा सार्वभौमिक सत्य खोजना चाहते थे, जिस पर कोई भी प्रश्नचिह्न न लगा सके। इसी विचार ने बुद्धिवाद (Rationalism) की नींव रखी। आइए, देकार्त के इस अद्भुत दार्शनिक चिंतन के 4 प्रमुख स्तंभों को गहराई से समझते हैं।

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाव

मिथुन में मार्गी बुध का प्रभाव: भारत समेत दुनिया में होंगे ये बड़े बदलाववृषभ राशि के मंगल का 24 जुलाई 2026 को रोहिणी नक्षत्र से मृगशिरा नक्षत्र में गोचर होगा, जहां वे 12 अगस्त तक रहेंगे। ज्योतिष की दुनिया में एक बड़ा हलचल भरा मोड़ आ चुका है- बुध ग्रह अपनी ही प्रिय राशि मिथुन में सीधे (मार्गी) चलने लगे हैं। अब जब बुद्धि और संवाद का कारक ग्रह सीधी चाल चलेगा, तो जाहिर है आपकी सोच, बातचीत और फैसलों की रफ्तार भी बदल जाएगी।

Rakhi 2026: कब है रक्षा बंधन का त्योहार, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त?

Rakhi 2026: कब है रक्षा बंधन का त्योहार, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त?Raksha Bandhan 2026: हिन्दू पंचांग के अनुसार, रक्षा बंधन का पर्व प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति में इसे मिठास और खुशियों का उत्सव माना गया है। यह भाई-बहन के प्रेम का पावन पर्व है। यहां जानें रक्षा बंधन 2026 कब है? जानें रक्षा बंधन 2026 की तारीख...

चातुर्मास में सुख-समृद्धि लाने के लिए इन 4 महीनों में राशि के अनुसार ये खास उपाय

चातुर्मास में सुख-समृद्धि लाने के लिए इन 4 महीनों में राशि के अनुसार ये खास उपायChaturmas Astrology Remedies: हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार चातुर्मास यह चार महीनों का पवित्र काल भगवान विष्णु के योगनिद्रा में जाने से प्रारंभ होकर देवउठनी एकादशी पर समाप्त होता है। यदि आप अपनी राशि के अनुसार चातुर्मास में कुछ विशेष उपाय करते हैं, तो जीवन में आ रही और घर में सुख-समृद्धि का वास होता है। यहां जानें 12 राशियों के लिए चातुर्मास के अचूक उपाय...

हयग्रीव जयंती 2026: भगवान विष्णु के इस अवतार की 5 खास बातें और 2 कथाएं

हयग्रीव जयंती 2026: भगवान विष्णु के इस अवतार की 5 खास बातें और 2 कथाएंHayagriva Jayanti 2026: भगवान विष्णु जी के 24 अवतारों में से ही 16वां अवतार है हयग्रीव। हयग्रीव अवतार की पूजा का प्रचलन दक्षिण भारत में अधिक है। यहां पर श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान हयग्रीव जी की जयंती मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान हयग्रीव ने सभी वेदों को ब्रह्मा को पुनः प्रदान किया था। इस बार 27 अगस्त 2026 को यह जयंती मनाई जाएगी। इस अवतार के संबंध में दो कथाएं मिलती है। भगवान विष्णु के 'हयग्रीव' रूप का वर्णन वेदों और पुराणों में अत्यंत दिव्य माना गया है। हयग्रीव अवतार से जुड़ी 5 मुख्य और खास बातें इस प्रकार हैं।

भाद्रपद 2026: जन्माष्टमी से गणेश चतुर्थी तक जानें महीने के प्रमुख व्रत और त्योहारों की पूरी लिस्ट

भाद्रपद 2026: जन्माष्टमी से गणेश चतुर्थी तक जानें महीने के प्रमुख व्रत और त्योहारों की पूरी लिस्टBhadrapada 2026 start date: 29 अगस्त से भाद्रपद का माह प्रारंभ हो रहा है जो 26 सितंबर को समाप्त होगा। इस माह के प्रमुख त्योहार में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, हरतालिका तीज, गणेश उत्सव, अनंत चतुर्दशी और जैन पर्युषण पर्व प्रमुख रहते हैं। आओ जानते हैं भादो माह के प्रमुख व्रत त्योहार कौन कौन से हैं।

Kajari Teej 2026: कब है कजरी तीज? जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और इस दिन क्या करना चाहिए

Kajari Teej 2026: कब है कजरी तीज? जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और इस दिन क्या करना चाहिएहिंदू धर्म में श्रावण (सावन) और भाद्रपद मास के दौरान आने वाली तीज तिथियों का विशेष महत्व है। मुख्य रूप से हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज सुहागिन महिलाओं द्वारा पति की लंबी आयु, सुखी दांपत्य जीवन और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए रखी जाती हैं। इस बार कजरी तीज का पर्व 31 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा।

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन की तैयारी कैसे करें? जानिए पूजा थाली से लेकर राखी बांधने तक की Step-by-Step पूरी तैयारी

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन की तैयारी कैसे करें? जानिए पूजा थाली से लेकर राखी बांधने तक की Step-by-Step पूरी तैयारी28 अगस्त 2026 शुक्रवार को रक्षा बंधन का पर्व मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। अगर आप इस दिन को बिना किसी आपाधापी के खास और यादगार बनाना चाहते हैं, तो कुछ समय पहले से ही इसकी योजना बना लें। यहां जानिए विस्तार से स्टेप बाइ स्टाप तैयारी।

हंस राजयोग के कारण 5 राशियों के चल रहे हैं अच्छे दिन कब तक चलेंगे?

हंस राजयोग के कारण 5 राशियों के चल रहे हैं अच्छे दिन कब तक चलेंगे?12 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वह पल आ ही गया, जब ग्रहों के राजा देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को अपनी सबसे प्रिय और उच्च राशि कर्क में कदम रख चुके हैं। गुरु के इस महागोचर से एक बेहद दुर्लभ और शक्तिशाली 'हंस महापुरुष राजयोग' का निर्माण हुआ है। 31 अक्टूबर 2026 तक रहने वाला यह राजयोग 5 भाग्यशाली राशियों के जीवन में तरक्की और खुशहाली का नया सवेरा लेकर आया है।