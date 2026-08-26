हयग्रीव जयंती 2026: भगवान विष्णु के इस अवतार की 5 खास बातें और 2 कथाएं

Hayagriva Jayanti 2026: भगवान विष्णु जी के 24 अवतारों में से ही 16वां अवतार है हयग्रीव। हयग्रीव अवतार की पूजा का प्रचलन दक्षिण भारत में अधिक है। यहां पर श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान हयग्रीव जी की जयंती मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान हयग्रीव ने सभी वेदों को ब्रह्मा को पुनः प्रदान किया था। इस बार 27 अगस्त 2026 को यह जयंती मनाई जाएगी। इस अवतार के संबंध में दो कथाएं मिलती है। भगवान विष्णु के 'हयग्रीव' रूप का वर्णन वेदों और पुराणों में अत्यंत दिव्य माना गया है। हयग्रीव अवतार से जुड़ी 5 मुख्य और खास बातें इस प्रकार हैं।

हयग्रीव जयंती: तिथि और धार्मिक महत्व

भगवान विष्णु का 16वां अवतार: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हयग्रीव जी भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से 16वें अवतार माने जाते हैं।

पूर्णिमा पर आयोजन: दक्षिण भारत में इस जयंती को विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है, जहाँ श्रावण पूर्णिमा के दिन भगवान हयग्रीव की विशेष पूजा-अर्चना की परंपरा है।

वेदों के रक्षक: इस अवतार का मुख्य उद्देश्य वेदों की रक्षा करना और उन्हें पुनः ब्रह्माजी को सौंपना था।

1. अनोखा और अद्भुत स्वरूप

हयग्रीव अवतार में भगवान विष्णु का धड़ मनुष्य का और मुख व गर्दन एक सफेद घोड़े (अश्व) के समान थी। 'हय' का अर्थ घोड़ा और 'ग्रीव' का अर्थ गर्दन होता है, इसलिए इन्हें हयग्रीव कहा गया।

2. ज्ञान, बुद्धि और विद्या के दाता

माँ सरस्वती की तरह ही भगवान हयग्रीव को भी ज्ञान, बुद्धि, स्मरण शक्ति और विद्या का अधिष्ठाता देव माना जाता है। विद्यार्थियों और साधकों के लिए इनकी आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है।

3. वेदों के रक्षक और प्रथम गुरु

जब मधु और कैटभ नामक असुरों ने ब्रह्माजी से वेदों को छीनकर समुद्र की गहराइयों में छिपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार धारण कर उन असुरों का वध किया और वेदों को पुनः प्राप्त करके ब्रह्माजी को सौंपा।

4. दक्षिण भारत में विशेष मान्यता

हयग्रीव अवतार की पूजा का प्रचलन विशेष रूप से दक्षिण भारत (कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश) और श्री वैष्णव परंपरा में बहुत अधिक है। वहाँ के कई प्रमुख मंदिरों में भगवान हयग्रीव मुख्य देवता के रूप में पूजे जाते हैं।

5. श्रावण पूर्णिमा को जयंती उत्सव

भगवान हयग्रीव का प्राकट्य श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। वर्ष 2026 में हयग्रीव जयंती 27/28 अगस्त (श्रावण पूर्णिमा) को मनाई जा रही है। इसी दिन रक्षाबंधन और ब्राह्मणों द्वारा उपाकर्म (जनेऊ बदलने का पर्व) भी मनाया जाता है।

हयग्रीव अवतार से जुड़ी प्रमुख कथाएँ

1. मधु और कैटभ के वध की कथा

एक बार मधु और कैटभ नाम के दो दैत्यों ने ब्रह्माजी से वेदों को छीन लिया और उन्हें रसातल में छिपा दिया। वेदों के हरण से दुखी होकर ब्रह्माजी भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। तब श्रीहरि ने घोड़े के मुख और गर्दन वाला 'हयग्रीव' रूप धारण किया। उन्होंने रसातल में जाकर दोनों असुरों का संहार किया और वेदों को सुरक्षित लाकर ब्रह्माजी को लौटा दिया।

2. हयग्रीव असुर और देवी लक्ष्मी के शाप की कथा

देवी लक्ष्मी का शाप: एक पौराणिक प्रसंग के अनुसार, भगवान विष्णु को मुस्कुराते देख देवी लक्ष्मी को भ्रम हुआ कि वे उनका उपहास उड़ा रहे हैं। क्रोधवश उन्होंने विष्णुजी को सिर धड़ से अलग होने का शाप दे दिया।

योग निद्रा और दुर्घटना: युद्ध से थककर विष्णुजी अपने धनुष की प्रत्यंचा पर सिर टिकाकर योग निद्रा में लीन हो गए। देवताओं ने उन्हें जगाने के लिए वम्री नामक कीड़े से धनुष की प्रत्यंचा कटवाई। धनुष की तेज टंकार से विष्णुजी का मस्तक धड़ से अलग होकर अदृश्य हो गया।

असुर हयग्रीव का वरदान: दूसरी ओर, हयग्रीव नामक एक असुर ने भगवती से वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु केवल 'हयग्रीव' (जिसका मुख और नाम दोनों हयग्रीव हों) के हाथों ही हो सकती है। वह खुद को अमर मानकर देवताओं और मुनियों को सताने लगा था।

अवतार और असुर वध: संकट की घड़ी में देवताओं ने महामाया भगवती की स्तुति की। देवी के निर्देशानुसार, ब्रह्माजी ने एक घोड़े का मस्तक काटकर भगवान विष्णु के धड़ से जोड़ दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु का 'हयग्रीव' अवतार हुआ। इसके बाद प्रभु ने हयग्रीव असुर का वध कर वेदों की रक्षा की और देवताओं को संकट से मुक्त कराया।