भाद्रपद 2026: जन्माष्टमी से गणेश चतुर्थी तक जानें महीने के प्रमुख व्रत और त्योहारों की पूरी लिस्ट
Bhadrapada 2026 start date: 29 अगस्त से भाद्रपद का माह प्रारंभ हो रहा है जो 26 सितंबर को समाप्त होगा। इस माह के प्रमुख त्योहार में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, हरतालिका तीज, गणेश उत्सव, अनंत चतुर्दशी और जैन पर्युषण पर्व प्रमुख रहते हैं। आओ जानते हैं भादो माह के प्रमुख व्रत त्योहार कौन कौन से हैं।
31 अगस्त: कजरी तीज, बहुला चतुर्थी। महाकाल सवारी भी निकलेगी।
01 सितंबर: नाग पंचम, भाई भिन्न दिवस, गोगा पंचमी।
02 सितंबर: हल षष्ठी
03 सितंबर: सीतला सातम
04 सितंबर: कृष्ण जन्माष्टमी, आद्य काली जयंती, विंध्यवासिनी जयंती, रोहिणी व्रत
5 सितंबर: दही हांडी, गोगा नवमी, शिक्षक दिवस
07 सितंबर: जया, अजा एकादशी। भादो माह की दूसरी महाकाल सवारी।
08 सितंबर : पर्यूषण पर्व प्रारंभ, गोवत्स द्वादशी, भौम प्रदोष।
09 सितंबर: मासिक शिवरात्रि
10 सितंबर : पिठोरा अमावस्या
11 सितंबर: पोला, वृषभोत्सव, भाद्रपद अमावस्या
13 सितंबर: वराह जयंती
14 सितंबर: हरतालिका तीज, गणेश उत्सव प्रारंभ, गणेश चतुर्ती व्रत, गौरी हब्बा व्रत, हिंदी दिवस
15 सितंबर: ऋषि पंचमी, विश्वेश्वरैया जयंती, संवत्सरि पर्व
16 सितंबर: बलराम जयंती, स्कंद षष्ठी
17 सितंबर: ज्येष्ठा गौरी आवाहन, विश्वकर्मा पूजा, कन्या संक्रांति
18 सितंबर: ललिता सप्तमी, दुर्वा अष्टमी, ज्येष्ठा गौरी पूजा
19 सितंबर: राधा अष्टमी, महालक्ष्मी व्रत प्रारंभ, दधीचि जयंती, ज्येष्ठा गौरी विसर्जन
21 सितंबर: दशावतार व्रत
22 सितंबर: परिवर्तिनी एकादशी, कल्कि द्वादशी
23 सितंबर: वामन जयंती, भुवनेश्वरी जयंती
24 सितंबर: गुरु प्रदोष व्रत
25 सितंबर: गणेश विसर्जन, अतंत चतुर्दशी व्रत
26 सितंबर: भाद्रपद पूर्णिमा, पूर्णिमा का श्राद्ध, श्राद्ध पक्ष प्रारंभ
(भाद्रपद समाप्त)