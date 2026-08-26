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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Wednesday, 26 August 2026 (12:31 IST)

Kajari Teej 2026: कब है कजरी तीज? जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त, विधि और इस दिन क्या करना चाहिए

kajari teej 2026 date
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (12:37 IST)
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हिंदू धर्म में श्रावण (सावन) और भाद्रपद मास के दौरान आने वाली तीज तिथियों का विशेष महत्व है। मुख्य रूप से हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज सुहागिन महिलाओं द्वारा पति की लंबी आयु, सुखी दांपत्य जीवन और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए रखी जाती हैं। इस बार कजरी तीज का पर्व 31 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा।
 
तृतीया तिथि प्रारम्भ- 30 अगस्त 2026 को 09:36 बजे।
तृतीया तिथि समाप्त- 31 अगस्त 2026 को 08:50 बजे।
 

शुभ मुहूर्त:

ब्रह्म मुहूर्त: प्रात: 04:51 से 05:37 तक। 
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:14 से 01:04 तक। 
गोधूलि मुहूर्त: शाम को 06:54 से 07:17 तक।

कजरी तीज (Kajari Teej):

तिथि: भाद्रपद (भादों) मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि (हरियाली तीज के ठीक 15 दिन बाद)।
महत्व: इसे सातूड़ी तीज या बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। 'कजरी' का संबंध काले बादलों और वर्षा ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य से है। यह व्रत विशेष रूप से सुहाग की रक्षा और संतान सुख के लिए किया जाता है।

परंपराएं:

  • इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलती हैं।
  • गेहूं, जौ, चना और चावल के सत्तू में घी और मेवा मिलाकर तरह-तरह के पकवान (सातूं) बनाए जाते हैं और इसका भोग लगाया जाता है।
  • नीमड़ी माता (नीम के पेड़ की शाखा) की पूजा का विशेष विधान है।
 

पूजन विधि: Puja Vidhi:

  • इस दिन महिलाएं सोलह श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं और पूरी विधि-विधान से मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं।
  • तीज के दिन सुबह उठ कर स्नान करें और स्वच्छ, सुंदर और सजीले वस्त्र धारण करें।
  • उसके बाद भगवान के समक्ष मन में पूजा, व्रत करने का संकल्प लें।
  • पूरे घर की अच्छी तरह से साफ-सफाई करने के बाद तोरण से मंडप सजाएं।
  • एक चौकी या पटरी पर मिट्टी में गंगाजल मिलाकर शिवलिंग, रिद्धि-सिद्धि सहित भगवान गणेश, माता पार्वती की प्रतिमा के साथ उनकी सहेली की प्रतिमा भी बनाएं।
  • प्रतिमा बनाते समय भगवान का स्मरण करते रहें और पूजा करते रहें।
  • श्रृंगार का सामान माता पार्वती को अर्पित करें।
  • फिर प्रतिमाओं के सम्मुख आवाहन करें।
  • माता-पार्वती, शिव जी और उनके साथ गणेश जी की पूजा करें।
  • शिव जी को वस्त्र अर्पित करें और हरियाली तीज की कथा सुनें।
  • हरियाली तीज व्रत का पूजन रातभर चलता है। इस दौरान महिलाएं जागरण और कीर्तन भी करती हैं।
  • हर प्रहर को इनकी पूजा करते हुए बिल्व-पत्र, आम के पत्ते, चंपक के पत्ते एवं केवड़ा अर्पण करने चाहिए और आरती करनी चाहिए।
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