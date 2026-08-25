Rakhi muhurat: 28 अगस्त 2026: राखी बांधने का शुभ मुहूर्त और चंद्र ग्रहण का सच
28 अगस्त 2026 को रक्षाबंधन पर चंद्र ग्रहण का साया जरूर है, लेकिन भारत में यह दिखाई नहीं देगा। शास्त्रों के अनुसार, जहां ग्रहण दिखाई न दे, वहां सूतक काल मान्य नहीं होता। इसलिए भारत में ग्रहण का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा और बहनें बिना किसी संशय के पूरे दिन रक्षासूत्र बांध सकती हैं। इस दिन भद्रा काल भी नहीं रहेगा इसलिए निश्चिंत हो जाएं।
पूर्णिमा तिथि: 27 अगस्त सुबह 9:08 बजे से 28 अगस्त सुबह 9:48 बजे तक। (उदयातिथि के अनुसार त्योहार 28 अगस्त को ही मनेगा)।
सबसे शुभ समय: सुबह 06:23 बजे से सुबह 09:48 बजे तक।
अन्य शुभ मुहूर्त: अभिजीत (दोपहर 12:14 से 01:05) और गोधूलि (शाम 06:57 से 07:19)।
चौघड़िया मुहूर्त: लाभ (सुबह 07:57 से 09:31), अमृत (सुबह 09:31 से 11:05), शुभ (दोपहर 12:40 से 02:14), चर (शाम 05:22 से 06:57) और लाभ (रात 09:48 से 11:14)।
सावधानी: दोपहर में 11:05 से 12:40 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान राखी बांधने से बचें।