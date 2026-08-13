सावन के तीसरे सोमवार पर बन रहा दुर्लभ संयोग, 9 महायोगों में करें शिव पूजा, जानें जलाभिषेक का शुभ मुहूर्त

17 अगस्त 2026 को सावन का तीसरा सोमवार इस बार सामान्य सोमवार नहीं, बल्कि भक्ति और फलप्राप्ति का महासंगम बनने जा रहा है। इस एक दिन में 9 ऐसे दुर्लभ और अद्भुत धार्मिक-ज्योतिषीय योग एक साथ बन रहे हैं, जो आपकी पूजा के फल को कई गुना बढ़ा देंगे। मान्यता है कि इस दिन पूरे विधि-विधान से किया गया जलाभिषेक जीवन से कष्ट, रोग और दोषों का नाश कर हर मनोकामना पूरी करता है।

इस दिन को 'अत्यंत पुण्यदायी' बनाते 9 महासंयोग

1. शुभ योग: सुबह से ही मांगलिक और कल्याणकारी कार्यों के लिए 'शुभ योग' बना रहेगा, जो 18 अगस्त तड़के 3:29 बजे तक रहेगा।

2. रवि योग: सूर्य देव के प्रभाव वाला यह योग सुबह 5:51 से 8:04 बजे तक रहेगा। इसमें पूजा करने से जीवन के सभी अनिष्ट दोष दूर होते हैं।

3. नाग पंचमी: सोमवार को शिवजी की पूजा और पंचमी तिथि होने से उनके गले के हार नागदेवता की आराधना का अद्वितीय संयोग जुड़ गया है।

4. सिंह संक्रांति: सुबह 8:03 बजे सूर्य देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। सुबह 5:51 से 8:04 बजे के पुण्य काल में स्नान-दान करने से पाप मिटते हैं।

5. स्कंद षष्ठी: शाम 5 बजे से षष्ठी तिथि शुरू होगी, जिसमें प्रदोष काल में शिव पुत्र भगवान कार्तिकेय की पूजा की जाएगी। यानी एक ही दिन पिता और पुत्र दोनों की असीम कृपा मिलेगी।

6. त्रिग्रही योग: सुबह 8:03 बजे तक कर्क राशि में सूर्य, बुध और गुरु की मौजूदगी से त्रिग्रही का प्रभाव।

7. बुधादित्य योग: सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग का प्रभाव रहेगा।

8. हंसराज योग: गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में रहकर अत्यंत शुभ माना जाने वाला हंसराज योग निर्मित करेंगे।

9. मलयालम नववर्ष: इसी दिन से नए मलयालम वर्ष का भी आगाज हो रहा है, जो इसकी शुभता को बढ़ाता है।

जलाभिषेक के सर्वोत्तम और शुभ मुहूर्त (दिल्ली टाइम)

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:50 बजे से 05:35 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:17 बजे से 01:08 बजे तक

शुभ (उत्तम मुहूर्त): सुबह 09:08 बजे से 10:47 बजे तक

भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए आप अपनी सुविधानुसार इन शुभ समयावधियों में मंदिर जा सकते हैं। इस महासंयोग पर बेलपत्र, अक्षत और जल से भोलेनाथ का अभिषेक करें और अपने जीवन को सुख-समृद्धि से भरें।