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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Friday, 16 October 2026 (16:18 IST)

Sharadi Navratri 2026: शारदीय नवरात्रि में देवी विसर्जन का रहस्य, जानें 5 खास बातें

durga pratima visarjan
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (16:18 IST)
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Durga pratima visarjan 2026: शारदीय नवरात्रि में 20 अक्टूबर 2026 को माता दुर्गा की प्रतिमा मूर्ति का विसर्जन होगा। विसर्जन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सनातन चेतना की वह महान यात्रा है जो साधक को 'आकार' की सीमा से निकालकर 'निराकार' के असीम विस्तार से जोड़ती है। नौ दिनों की सघन उपासना के बाद प्रतिमा का जल-प्रवाह अंत नहीं, बल्कि आध्यात्मिक यात्रा की पूर्णता का पावन उत्सव है।

1. साधना का पहला अवलंब: साकार से निराकार की यात्रा

आध्यात्मिक पथ पर जब साधक कदम रखता है, तो एकाग्रता के लिए उसे किसी आधार या प्रतीक की आवश्यकता होती है। मिट्टी की प्रतिमा वही आधार बनती है। परंतु साधना का अंतिम लक्ष्य किसी एक आकार पर ठहरना नहीं, बल्कि उस तत्व तक पहुँचना है जो समस्त आकारों में समाया है।
 
निराकार का अर्थ 'आकारहीन' होना नहीं, बल्कि यह बोध होना है कि 'सृष्टि के समस्त आकार उसी एक परमात्मा के हैं।' जिस देवी प्रतिमा की हमने नौ दिनों तक साकार रूप में आराधना की, विसर्जन के क्षण में वही आकार जल में समाकर समष्टि का हिस्सा बन जाता है।
 

2. विसर्जन: समाप्ति नहीं, परम पूर्णता का प्रतीक

सनातन परंपरा में विसर्जन को कभी अंत नहीं माना गया; विसर्जन तो पूर्णता का बोध है।
मिटने में ही विराट का मिलना है: जब तक क्षुद्र अस्तित्व का विसर्जन नहीं होता, तब तक विराट सत्ता का अनुभव असंभव है।
अटैचमेंट से मुक्ति का साहस: जिस प्रतिमा को हमने भक्तिभाव से गढ़ा, सजाया और पूजा, उसे जल में समर्पित कर देना केवल सनातन धर्म का साहसिक दर्शन ही सिखा सकता है। यह बताता है कि रूप कितना भी प्रिय हो, अंतिम सत्य उस रूप से परे की चेतना है।
 

3. क्षुद्र से विराट: जब पूरी सृष्टि ही आराध्य बन जाए

विसर्जन से पूर्व तक हमारे लिए केवल एक मिट्टी की प्रतिमा पूजनीय होती है। परंतु विसर्जन के बाद जैसे ही वह आकार जल में घुलता है, साधक का संकीर्ण भाव भी मिट जाता है। इसके बाद पूरी सृष्टि ही उस परम सत्ता का प्रकट स्वरूप नज़र आने लगती है। बुद्ध पुरुषों की वह अवस्था घटित होती है जहाँ कर्मकांड और बाहरी बाह्याडंबर छूट जाते हैं और साधक केवल 'अद्वैत' में लीन हो जाता है।

4. परम सत्य का साक्षात्कार: सर्वं खल्विदं ब्रह्म

जब साधक आकार के मोह को लांघकर निराकार की उपलब्धि कर लेता है, तब उसे हर जीव, हर कण और हर रूप में केवल उसी एक परम तत्व के दर्शन होते हैं।
 
यही वह स्थिति है जहाँ उपनिषद का महावाक्य- "सर्वं खल्विदं ब्रह्म" (सब कुछ ब्रह्म ही है)—केवल पढ़ा हुआ मंत्र नहीं रहता, बल्कि साक्षात अनुभूति बन जाता है। नाम और रूप की सीमाएँ मिट जाती हैं और केवल एकमात्र सत्य शेष रह जाता है।
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