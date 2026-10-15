Shardiya Navratri 2026: एक ही दिन पड़ रही है अष्टमी और नवमी, जानें कन्या पूजन और हवन का सही समय

भारतीय पंचांग और तिथि गणना के अनुसार, 2026 में शारदीय नवरात्रि के दौरान 19 अक्टूबर को अष्टमी और नवमी की तिथि एक ही दिन पड़ रही है। ज्योतिषीय और पंचांगीय गणना के अनुसार, नवरात्रि में ऐसा दुर्लभ योग लगभग 12 से 15 वर्षों में एक बार बनता है। 19 अक्टूबर 2026 को अष्टमी तिथि का मान बहुत कम अवधि का है। प्रातः काल में अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी और उसी दिन नवमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए शास्त्रों और पंचांग नियम के अनुसार, दोनों तिथियों का पूजन और व्रत एक ही दिन संपन्न किया जाएगा।

शारदीय नवरात्रि व्रत व पारण:

जो साधक अष्टमी या नवमी का अलग-अलग व्रत रखते हैं, ऐसे में दोनों ही इस दिन व्रत का पारण कर सकते हैं। हालांकि नवमी का व्रत रखने वाले चाहे तो 20 अक्टूबर को पारण करके पूजा-अनुष्ठान, कन्या पूजन और हवन कर सकते हैं। अगला दिन यानी 20 अक्टूबर को विजयदशमी (दशहरा) का पर्व मनाया जाएगा। हालांकि शास्त्रमत अनुसार अष्टमी और नवमी का व्रत रखने वाले दोनों श्रद्धालुओं को 19 अक्टूबर को ही सभी अनुष्ठान पूर्ण करना चाहिए।

शारदीय नवरात्रि अष्टमी और नवमी तिथि:

अष्टमी का प्रारंभ: 18 अक्टूबर 2026 को रात 08:27 बजे

अष्टमी का समापन: 19 अक्टूबर 2026 को सुबह 10:51 बजे

नवमी तिथि प्रारंभ: 19 अक्टूबर 2026 को प्रातः 10:51 बजे।

नवमी तिथि समाप्त: 20 अक्टूबर 2026 को दोपहर 12:50 बजे।

शारदीय नवरात्रि अष्टमी की पूजा और पारण:

18 अक्टूबर: जो लोग रात्रिकाल की पूजा करते हैं वे 18 अक्टूबर को निशा पूजा कर सकते हैं। निशा पूजा मुख्य रूप से मध्यरात्रि (निशीथ काल) में की जाती है। ऐसे श्रद्धालु 18 अक्टूबर को व्रत रखकर 19 अक्टूबर को व्रत का पारण सुबह 07:55 के बाद और 10:51 के पहले कर सकते हैं।

19 अक्टूबर: जो लोग उदयातिथि को मानते हैं वे 19 अक्टूबर को संधिकाल में पूजा और हवन करने के बाद कन्या भोज का करा सकते हैं। इसी दिन वे पारण भी कर सकते हैं। चाहे तो सभी कार्य अभिजीत मुहूर्त में संपन्न कर सकते हैं। यह मुहूर्त दिन में 11:43 से 12:29 तक रहेगा। स्थानीय समय अनुसार सभी मुहूर्त में 2 से 5 मिनट की घट-बढ़ रहती है।

19 अक्टूबर 2026 पूजा के शुभ मुहूर्त:

अभिजीत मुहूर्त: दिन में 11:43 से 12:29 तक।

विजय मुहूर्त: दोपहर में 02:00 से 02:45 तक।

गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:48 से 06:13 बजे तक।

19 अक्टूबर 2026 पूजा के चौघड़िया मुहूर्त:

अमृत: सुबह 06:24 से 07:50 बजे तक।

शुभ: सुबह 09:15 से 10:40 बजे तक।

लाभ: दोपहर 02:57 से 04:22 बजे तक।

अमृत: शाम 04:22 से 05:48 बजे तक।

चर: शाम 05:48 से 07:22 बजे तक।

शारदीय नवरात्रि संधि पूजा समय:

मुहूर्त: 19 अक्टूबर 2026 को सुबह 10:27 बजे से सुबह 11:15 बजे तक (कुल 48 मिनट)

महत्व: जब अष्टमी तिथि अपने समापन की ओर होती है (अंतिम 24 मिनट) और नवमी तिथि का पदार्पण होने वाला होता है (शुरुआती 24 मिनट), तब इस बीच के 48 मिनट के विशेष अंतराल को 'संधिकाल' की संज्ञा दी गई है। इस समय पूजा करने से अष्टमी और नवमी दोनों की ही पूजा संपन्न हो जाएगी।

शारदीय नवरात्रि नवमी पूजा और पारण:

19 अक्टूबर का पूजन: 19 अक्टूबर की सुबह 10:51 बजे नवमी तिथि लगते ही दोपहर का नवमी पूजन, हवन और रात्रि कालीन साधना इसी दिन संपन्न की जाएगी।

20 अक्टूबर का उदयातिथि पूजन: जो श्रद्धालु उदयातिथि को प्रमुख मानते हैं, वे 20 अक्टूबर की सुबह नवमी पूजन, कन्या भोज और हवन का अनुष्ठान कर सकते हैं, क्योंकि दोपहर 12:50 बजे तक नवमी तिथि विद्यमान रहेगी।

व्रत पारण का समय: नवरात्रि व्रत का पारण 20 अक्टूबर 2026 को नवमी पूजन और कन्या भोज संपन्न करने के पश्चात् दोपहर 12:50 बजे से पूर्व कर लेना शास्त्रसम्मत रहेगा।