शारदीय नवरात्रि 2026: मां कालरात्रि की पूजा विधि, मंत्र, आरती और पौराणिक कथा जानें

kalratri mata: नवरात्रि के सातवें दिन (सप्तमी तिथि) माँ भगवती के सातवें स्वरूप माँ कालरात्रि की उपासना की जाती है। 'काल' का तात्पर्य समय अथवा मृत्यु से है और 'रात्रि' का अर्थ अंधकार से है। स्वयं काल का अंत करने वाली और अज्ञानता रूपी अंधकार का सर्वनाश कर प्रकाश फैलाने वाली यह महाशक्ति 'कालरात्रि' कहलाती हैं। चलिए जानते हैं माता का मंत्र, पूजा विधि, आरती और कथा।

अलौकिक एवं भव्य स्वरूप

वर्ण व शृंगार: घने अंधकार सा कृष्ण वर्ण, बिखरे हुए केश और गले में विद्युत की भांति दमकती हुई दिव्य माला।

त्रिनेत्र व श्वास: ब्रह्मांड के समान गोल तीन नेत्र और श्वासों से प्रज्वलित होती हुई अग्नि ज्वालाएँ।

वाहन: गर्दभ (गधा)।

मुद्राएं व अस्त्र: दाहिना ऊपर का हाथ वर मुद्रा में और नीचे का हाथ अभय मुद्रा में रहता है, जो भक्तों को निर्भय रहने का संदेश देता है। बाएँ ऊपर के हाथ में लोहे का काँटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग सुशोभित है।

1. सिद्ध मंत्र एवं स्तुति

स्तुति:

चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना।

कालरात्रि शुभं दद्याद्देवी दानवघातिनी॥

मूल मंत्र:

ॐ ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्र्यै नमः।

2. पूजन विधि: चरण-दर-चरण

प्रातः स्नान व संकल्प: सप्तमी के दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें।

पूजन सामग्री: माँ को रोली, अक्षत, धूप और दीप अर्पित करें।

विशेष पुष्प व भोग: माँ कालरात्रि को रातरानी का पुष्प विशेष प्रिय है। भोग स्वरूप चीकू और गुड़ अर्पित करें।

जप विधान: लाल कंबल के आसन पर बैठकर लाल चंदन की माला (या रुद्राक्ष की माला) से माँ के सिद्ध मंत्रों का जाप करें।

पाठ व आरती: इसके उपरांत दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ करें और अंत में श्रद्धापूर्वक आरती गाएं।

3. मां कालरात्रि की आरती-lyrics

माँ कालरात्रि की आरती

कालरात्रि जय जय महाकाली

काल के मुंह से बचाने वाली

दुष्ट संहारिणी नाम तुम्हारा

महा चंडी तेरा अवतारा

पृथ्वी और आकाश पर सारा

महाकाली है तेरा पसारा

खंडा खप्पर रखने वाली

दुष्टों का लहू चखने वाली

कलकत्ता स्थान तुम्हारा

सब जगह देखूं तेरा नजारा

सभी देवता सब नर नारी

गावे स्तुति सभी तुम्हारी

रक्तदंता और अन्नपूर्णा

कृपा करे तो कोई भी दुःख ना

ना कोई चिंता रहे ना बीमारी

ना कोई गम ना संकट भारी

उस पर कभी कष्ट ना आवे

महाकाली मां जिसे बचावे

तू भी 'भक्त' प्रेम से कह

कालरात्रि मां तेरी जय।

(समाप्त)

4. पौराणिक व्रत कथा: महादैत्य रक्तबीज का वध

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, प्राचीन काल में रक्तबीज नामक दैत्य के अत्याचारों से देवगण और मनुष्य अत्यधिक भयभीत हो गए थे। रक्तबीज को यह वरदान प्राप्त था कि जैसे ही उसके रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरेगी, ठीक वैसा ही एक और शक्तिशाली राक्षस उत्पन्न हो जाएगा। इस भयंकर संकट के समाधान हेतु सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुँचे। महादेव जानते थे कि इस असुर का संहार केवल देवी पार्वती ही कर सकती हैं। शिवजी के अनुरोध पर माँ पार्वती ने अपने तेज से माँ कालरात्रि को प्रकट किया। युद्ध भूमि में जब माँ कालरात्रि ने रक्तबीज पर प्रहार किया, तो उसके शरीर से निकलने वाले रक्त को भूमि पर गिरने से पहले ही अपने मुख में भर लिया। इस प्रकार माँ ने रक्तबीज का संपूर्ण अंत कर देवताओं को भयमुक्त किया।