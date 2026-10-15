शारदीय नवरात्रि: व्रत पारण की तिथियाँ एवं सही नियम

यदि आपने भी नवरा‍त्रि में व्रत रखा है तो उस व्रत को खोलने के कुछ जरूरी नियम भी है। शारदीय नवरात्रि के व्रत का पारण (उपवास खोलना) केवल धार्मिक निष्ठा का विषय नहीं है, बल्कि यह शरीर और स्वास्थ्य से भी गहराई से जुड़ा है। पारण कब और कैसे करना चाहिए और इसके क्या नियम है? चलिए जानते हैं इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी।

तिथि के अनुसार उपवास खोलने की परंपराएँ

नवरात्रि का व्रत किस तिथि को खोला जाए, यह मुख्य रूप से आपके कुल-परिवार और क्षेत्रीय परंपराओं पर निर्भर करता है। सामान्यतः लोग तीन अलग-अलग तिथियों पर पारण करते हैं:

1. अष्टमी तिथि को पारण

किनके लिए: यदि आपके कुल की परंपरा में अष्टमी पूजन का विधान है और आपने आठ दिनों का व्रत रखा है।

विधि: अष्टमी तिथि के दिन प्रातः माँ दुर्गा की पूजा-अर्चना, हवन, कन्या पूजन और कन्या भोज कराने के उपरांत उपवास खोला जा सकता है।

2. नवमी तिथि को पारण

किनके लिए: यदि आपके यहाँ नवमी की पूजा होती है और आपने पूरे नौ दिनों का उपवास रखा है।

विधि: नवमी तिथि के दिन विशेष रूप से कन्या पूजन किया जाता है। इसमें दो से दस वर्ष की नौ छोटी बालिकाओं को देवी का साक्षात स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है।

कन्या भोज: कन्याओं को हलवा, पूड़ी और काले चने का प्रसाद खिलाया जाता है। कन्याओं का आशीर्वाद लेने के पश्चात स्वयं भी वही प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोला जाता है।

3. विजयादशमी (दशमी तिथि) को पारण

किनके लिए: जो साधक नौ दिनों का अखंड व्रत रखते हैं और नवमी का दिन पूजन-हवन में व्यतीत करते हैं।

विधि: नवमी का व्रत और कन्या पूजन संपन्न होने के अगले दिन, यानी विजयादशमी की सुबह माँ भगवती की अंतिम पूजा और आरती करने के बाद पारण करते हैं।

उपवास खोलने की सही एवं स्वास्थ्यप्रद विधि

लगातार 8 या 9 दिनों के उपवास के बाद पाचन तंत्र अत्यंत संवेदनशील हो जाता है। इसलिए व्रत खोलते समय इन चरणों का पालन करें:-

प्रथम चरण (माँ भगवती का पूजन): व्रत समाप्त करने से पहले देवी माँ की विधिवत पूजा करें, आरती गाएं और व्रत के सकुशल संपन्न होने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करें।

द्वितीय चरण (कन्या पूजन): यथासंभव कन्या पूजन करें और कन्याओं को प्रसन्न मन से विदा करें।

तृतीय चरण (पहला आहार): सबसे पहले थोड़ा सा जल ग्रहण करें। इसके बाद फल या माँ के प्रसाद का अंश (हलवा, पूड़ी, काले चने) थोड़ा-थोड़ा लें। इससे पाचन तंत्र धीरे-धीरे सक्रिय होता है।

चतुर्थ चरण (सात्विक आहार): पारण के समय पूरी तरह सात्विक और सुपाच्य भोजन ही लें।

पारण के समय ध्यान रखने योग्य सावधानियां

अत्यधिक और मसालेदार भोजन से बचें: व्रत खोलते ही अचानक से भारी, तला-भुना या तीखा खाना न खाएं।

नमक का नियंत्रण: शुरुआत में अधिक नमक और गरम मसालों से परहेज करें, अन्यथा पेट में जलन या पाचन संबंधी समस्या हो सकती है।

पर्याप्त जलापूर्ति: निर्जला या फलाहारी व्रत के बाद शरीर को हाइड्रेट रखना जरूरी है, इसलिए जल और ताजा फलों के रस का सेवन करें।