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  4. Reason behind celebrating Navratri for 9 days
Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Thursday, 8 October 2026 (18:46 IST)

Shardiya navratri 2026: शारदीय नवरात्रि 9 दिनों तक ही क्यों मनाई जाती है?

shardiya navratri 2026:Goddess Durga riding an elephant
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Thu, 8 Oct 2026 (18:49 IST)
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हर साल जब शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व आता है, तो मन में यह सवाल ज़रूर उठता है कि आखिर यह दिव्य उत्सव 9 दिनों का ही क्यों होता है? 'नव-रात्रि' यानी नौ पावन रातें—जो केवल रीति-रिवाज नहीं, बल्कि अध्यात्म, पौराणिक इतिहास और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक अनूठा समागम हैं। आइए जानते हैं कि क्यों देवी उपासना का यह पर्व 9 दिनों के ही सूत्र में बंधा हुआ है:
 

1. नवदुर्गा और महिषासुर का 9 दिवसीय महासंग्राम

पौराणिक गाथा के अनुसार, जब असुर महिषासुर का अत्याचार चरम पर पहुँच गया, तब समस्त देवताओं के तेज से महाशक्ति माँ दुर्गा का प्राकट्य हुआ। माँ भवानी ने महिषासुर और उसकी दैत्य सेना से लगातार पूरे नौ दिनों तक भीषण युद्ध किया। अंततः दसवें दिन देवी ने उस महाअसुर का अंत कर दिया। बुराई पर अच्छाई की इसी ऐतिहासिक विजय का जश्न हम 9 दिनों तक मनाते हैं और दसवें दिन 'विजयादशमी' मनाते हैं।
 

2. आत्म-शुद्धि का आध्यात्मिक विज्ञान

आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये नौ दिन मनुष्य को अपने भीतर झांकने और अंतर्मन की सफाई करने का अवसर देते हैं। जैसे एक नवजात शिशु को आकार लेने में नौ महीने का समय लगता है, ठीक वैसे ही 9 दिनों का यह साधना काल साधक को वासना, क्रोध, लोभ और अहंकार जैसी नकारात्मकताओं से मुक्त कर एक नया 'आध्यात्मिक जन्म' देता है।

3. नवदुर्गा: शक्ति के 9 अनूठे रूप

इन नौ दिनों में माँ भगवती के नौ अलग-अलग स्वरूपों का पूजन होता है, जो जीवन के अलग-अलग पड़ावों और गुणों को दर्शाते हैं:
शैलपुत्री: पर्वतराज हिमालय की पुत्री, जो स्थिरता और दृढ़ता की प्रतीक हैं।
ब्रह्मचारिणी: संयम, तपस्या और वैराग्य का साक्षात रूप।
चंद्रघंटा: मस्तक पर आध-चंद्र सजाये, परम शांति और अपार वीरता की देवी।
कूष्मांडा: जिनकी मंद मुस्कान से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई।
स्कंदमाता: भगवान कार्तिकेय की माता, जो वात्सल्य और ज्ञान की दात्री हैं।
कात्यायनी: महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रकट, जो अधर्म का सर्वनाश करती हैं।
कालरात्रि: अंधकार और भय का काल बनने वाली कालजयी शक्ति।
महागौरी: परम पवित्रता, शांत चित्त और सौम्यता का प्रतीक।
सिद्धिदात्री: समस्त रिद्धि-सिद्धियों और अलौकिक शक्तियों को प्रदान करने वाली देवी।
 
शारदीय नवरात्रि के ये नौ दिन महज़ पूजा-पाठ की परंपरा नहीं हैं; यह नारी शक्ति के सम्मान, स्वयं के सकारात्मक रूपांतरण और बुराई पर अच्छाई की शाश्वत जीत का सबसे बड़ा प्रतीक हैं।
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