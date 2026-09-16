देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, 19 सितंबर से मानसून की वापसी!
Weather Update 16 September : देश के कई हिस्सों में मानसून अभी भी सक्रिय है और भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 16 सितंबर को पूर्वोत्तर भारत के साथ उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं, दिल्ली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में तेज बारिश के साथ आंधी और तेज हवाओं का अलर्ट है। इस बीच, पश्चिमी राजस्थान से मानसून की वापसी के लिए भी परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। ALSO READ: अरब सागर में भारतीय वॉरशिप से टकराया पाकिस्तानी जहाज, भारत का कड़ा एक्शन
मौसम विभाग ने बुधवार को सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, 16 सितंबर, 2026 को उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम तथा असम और मेघालय में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।
अगले 7 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की बहुत संभावना है, और 18 सितंबर, 2026 को कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। 19 सितंबर, 2026 के आसपास पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के लौटने के लिए स्थितियां अनुकूल हो रही हैं।
दैनिक मौसम परिचर्चा (16-09-2026)— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 16, 2026
16 सितंबर, 2026 को उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम तथा असम और मेघालय में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है।
अगले 7 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की बहुत संभावना है, और 18 सितंबर,…
गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में मंगलवार को भारी बारिश हुई। उत्तराखंड, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पुड्डूचेरी में भी कई स्थानों पर जमकर बारिश हुई। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश सिक्किम के मांगन जिले में हुई। देश में सबसे ज्यादा वर्षा वाले 3 स्थान मांगन जिले से ही है। मध्य प्रदेश के दतिया और जबलपुर में भी तेज बारिश दर्ज की गई।
दक्षिण-पूर्व पाकिस्तान और उसके आसपास का कम दबाव का क्षेत्र आज सौराष्ट्र और उससे लगे उत्तर-पूर्व अरब सागर के ऊपर स्थित है। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर गुजरात के तटों के
???? Highest Rainfall Recorded in the Last 24 Hours on 16th September 2026— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 16, 2026
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साथ-साथ और उससे लगे उत्तर-पूर्व अरब सागर में 35-45 किमी प्रति घंटे की गति से चलने वाली हवाओं के साथ 55 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है।
मछुआरों को सलाह दी जाती है कि वे अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर गुजरात के तटों और उससे लगे उत्तर-पूर्व अरब सागर में तथा समुद्र के भीतर न जाएं।
दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज
राजधानी दिल्ली में 16 सितंबर को मौसम बदला हुआ है। आसमान में बादल छाए रहने के साथ कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। दिल्ली में दिन का तापमान करीब 34 डिग्री और रात का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट
गढ़चिरौली, नंदुरबार, धुले, ठाणे और नासिक समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है। यहां 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आशंका है। मुंबई में अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान करीब 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता।
कैसा रहेगा मध्य प्रदेश का मौसम?
मध्य प्रदेश के देवास, बैतूल, हरदा, धार, विदिशा, छिंदवाड़ा, बालाघाट, गुना, उज्जैन, उमरिया, सिवनी, मंडला और जबलपुर समेत कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। यहां करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और आंधी आने की आशंका है।