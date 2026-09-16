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Published By वृजेन्द्रसिंह झाला
Last Modified: इंदौर , Wednesday, 16 September 2026 (13:47 IST)

बाहुबली ब्रजभूषण शरण सिंह पर रामदेव की कंपनी ने ठोका 50 करोड़ का मानहानि केस, जानिए क्या है पूरा मामला

Patanjali Defamation Case
Published By: वृजेन्द्रसिंह झाला
Updated: Wed, 16 Sep 2026 (13:50 IST)
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Patanjali Defamation Case: योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड और भाजपा के पूर्व सांसद और बाहुबली ब्रजभूषण शरण सिंह के बीच कड़वाहट अब एक बड़े कानूनी विवाद में बदल गई है। पतंजलि के घी को सार्वजनिक मंच से 'नकली' बताने के बयान पर पतंजलि ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण के खिलाफ 50 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर किया है।
 
इस हाई-प्रोफाइल मामले में मंगलवार (15 सितंबर) को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ में सुनवाई हुई, जहां अदालत ने ब्रजभूषण शरण सिंह के वकील की याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख तय की है। दरअसल, पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और रामदेव के बीच लंबे समय से चली आ रही जुबानी जंग अब अदालत की चौखट पर पहुंच गई है।  पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने ब्रजभूषण द्वारा दिए गए बयानों से कंपनी की साख और शेयर बाजार में पहुंचे नुकसान का हवाला देते हुए 50 करोड़ रुपए का मानहानि मुकदमा ठोंका है। ALSO READ: बाबा रामदेव से खत्म हुआ कंगना रनौत का विवाद, रक्षाबंधन पर बोलीं- बड़े भाई का प्रेम स्वीकार
 
मंगलवार, 15 सितंबर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (इंदौर पीठ) में इस मामले की अहम सुनवाई हुई। ब्रजभूषण शरण सिंह की ओर से उपस्थित वकील ने अदालत में वकालतनामा पेश किया और मामले में विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की। कोर्ट ने प्रतिवादी पक्ष के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 18 सितंबर तय की है। पतंजलि फूड्स लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय इंदौर के विजय नगर क्षेत्र में स्थित है, इसी अधिकार क्षेत्र के कारण कंपनी ने मानहानि का दावा इंदौर जिला अदालत और हाईकोर्ट में दाखिल किया है। ALSO READ: बाबा रामदेव ने कंगना के अतीत पर उठाए सवाल, एक्ट्रेस बोलीं- मेरी जवानी और बेडरूम के सपने देखना बंद करें

शेयरों के दाम गिरे और ब्रांड इमेज को पहुंचा नुकसान

पतंजलि फूड्स की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता विक्रम मालवीय ने कोर्ट में तर्क दिया कि ब्रजभूषण के बयानों से कंपनी की छवि धूमिल हुई है। सार्वजनिक मंचों और मीडिया में दिए गए बयानों के चलते कंपनी के शेयरों के मूल्यों पर प्रतिकूल असर पड़ा, जिससे पतंजलि को भारी वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ा। मामले में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों (वीडियो और मीडिया रिपोर्ट्स) की प्रमाणिकता को लेकर विवाद खड़ा हुआ था, जिसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा। कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए इन साक्ष्यों को रिकॉर्ड पर लिया है।

साल 2022 से जारी है विवाद

ब्रजभूषण शरण सिंह और बाबा रामदेव के बीच का विवाद काफी पुराना है। ब्रजभूषण सिंह ने 2022 में सार्वजनिक रूप से पतंजलि के घी को ‘नकली’ बताया था और लोगों को सलाह दी थी कि वे बाजार का घी खरीदने के बजाय अपने घर में गाय या भैंस पालें। उन्होंने 'पतंजलि' नाम के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए थे। अगस्त 2026 में भी ब्रजभूषण सिंह ने एक बार फिर मिलावटी घी के मुद्दे पर बाबा रामदेव और उनके उत्पादों को आड़े हाथों लिया था।

जब पतंजलि पर लगा था जुर्माना

गौरतलब है कि पतंजलि के घी की गुणवत्ता को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है। 2020 में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में खाद्य सुरक्षा विभाग ने पतंजलि घी का सैंपल लिया था, जो प्रयोगशाला जांच में मानकों पर खरा नहीं उतरा। दोबारा कराई गई जांच में भी सैंपल फेल पाए जाने के बाद, 2025 में अदालत ने पतंजलि पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था।
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