रूस का धमाकेदार ऑफर, भारत को देगा SU-57E लड़ाकू विमान

SU-57E Fighter Plane : रूस से बढ़ती करीबी की वजह से एक ओर अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से खासे नाराज हैं वह हर हाल में इस दोस्ती को तोड़ना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर रूस भी हर हाल में भारत से संबंधों को मजबूत रखना चाहता है। हाल ही में रूस ने भारत को दिया SU-57E लड़ाकू विमान का धमाकेदार ऑफर दिया है।

रूसी समाचार एजेंसी TASS के मुताबिक, रूस ने भारत को अपने पांचवीं पीढ़ी के SU-57 स्टील्थ फाइटर जेट की सप्लाई और लोकल प्रोडक्शन का ऑफर दिया है। इसकी मैन्यूवरिंग और मल्टी-रोल क्षमता इसे दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स में शामिल करती है।





पांचवीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान अमेरिका के F-35 को टक्कर दे सकता है। रूस भारतीय वायुसेना को तत्काल 20-30 जेट की डिलीवरी दे सकता है।

भारत के लिए क्यों जरूरी है SU-57?

अगर भारत रूस से SU-57 फाइटर जेट ले लेता है तो इससे देश की वायु शक्ति में बड़ा इजाफा होगा। 5वीं पीढ़ी का यह स्टील्थ मल्टी-रोल फाइटर जेट दुश्मनों के लिए काल साबित हो सकता है।

