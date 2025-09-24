बुधवार, 24 सितम्बर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. lobsang snagay china buying indian leaders
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: बुधवार, 24 सितम्बर 2025 (10:39 IST)

क्या भारत में नेताओं को खरीदने की कोशिश में लगा है चीन?

india china
India China news in hindi : तिब्बत की निर्वासित सरकार के पूर्व प्रमुख डॉक्टर लोबसांग सांगेय ने एक साक्षात्कार में दावा किया कि चीनी दूतावास के अधिकारी भारत में नेताओं को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत में सत्ता परिवर्तन की भी कोशिश चल रही है। उन्होंने भारतीय नेताओं से सर्तक रहने की भी अपील की। हालांकि, चीन ने सांगेय के दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने भारत में नेताओं से चीन के प्रयासों को लेकर सतर्क रहने के लिए कहा है।
 
सांगेय ने कहा कि चीनी अधिकारी नेताओं, बुद्धिजीवियों, कारोबारियों, पत्रकारों और अब तो यूट्यूबर्स को भी खरीदते हैं। उन्होंने तिब्बत, शिनजियांग और मंगोलिया में भी इसी तरह घुसपैठ की थी। अब वह भारत में ऐसा ही करने की कोशिश कर रहे हैं।
 
उन्होंने भारत में राजनेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि सत्ताधारी दल, विपक्ष, बिजनेस लीडर्स, पत्रकारों को सभी को सतर्क रहना चाहिए। अगर किसी खरीद से चीन का एजेंडा पूरा हो रहा है, तो उसे फर्क नहीं पड़ता कि वह किसे खरीद रहा है।
 
उन्होंने कहा कि दिल्ली में हुए चीनी दूतावास के कार्यक्रम पर नजर डालिए। देखिए कि वहां कौन गया था। आपको नेताओं, कारोबारियों और अन्य लोगों की तस्वीरें मिलेंगी। सभी को नहीं खरीदा गया है, लेकिन चीनी कोशिश करते रहते हैं।
 
तिब्बती नेता ने कहा कि नेपाल में एक पार्टी चीन समर्थक है और दूसरी भारत समर्थक है। श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव में भी चीन ने सत्ताधारी तैयार किए हैं। पाकिस्तान में सभी बड़े राजनीतिक दल चीन का समर्थन करते हैं। एलीट लोगों को अपने कब्जे में करना जारी है।
 
डॉक्टर सांगेय ने कहा कि मैंने यूरोप में कुछ मंत्री देखे हैं, जो सिर्फ इसलिए चीन की तारीफ करते हैं कि बाद में वह चीनी कंपनियों के डायरेक्टर बन जाएंगे, जहां उनकी सैलरी 1 लाख डॉलर या इससे ज्यादा होगी। कुछ मामलों में 8 लाख 88 हजार डॉलर से भी ज्यादा सालाना मिलते हैं। चीन इस तरह से प्रभाव को खरीद लेता है।
 
उन्होंने सवाल किया कि चीन क्यों मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल का समर्थन कर रहा है? वह क्यों भारत पर हमला करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ लाए जा रहे संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों को रोक रहा है। क्यों वह भारत को घेरना चाहता है और दक्षिण एशिया पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता है।
edited by : Nrapendra Gupta
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

व्लादिमीर पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप को ऑफर, चीन भी होगा शामिल, 1 साल और बच सकती है दुनिया, जानिए क्या है संधि

व्लादिमीर पुतिन का डोनाल्ड ट्रंप को ऑफर, चीन भी होगा शामिल, 1 साल और बच सकती है दुनिया, जानिए क्या है संधिपरमाणु हथियारों को कंट्रोल करने वाला न्यू START संधि (New Strategic Arms Reduction Treaty) 5 फरवरी 2026 को खत्म होने वाला है। मीडिया खबरों के अनुसार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को ऐलान किया कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सहमत हों तो रूस इस संधि को एक साल के लिए बढ़ाने को तैयार है।

25 लाख मुफ्त LPG कनेक्शन, नवरात्रि पर मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, कैसे मिलेगा, क्या हैं नियम व शर्तें

25 लाख मुफ्त LPG कनेक्शन, नवरात्रि पर मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, कैसे मिलेगा, क्या हैं नियम व शर्तेंमोदी सरकार नवरात्रि के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के तहत 25 लाख मुफ्त एलपीजी कनेक्शन बांटेगी। इसके साथ ही देशभर में उज्ज्वला लाभार्थियों की कुल संख्या बढ़कर 10.6 करोड़ हो जाएगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने सोमवार को सरकार प्रत्येक कनेक्शन पर 2,050 रुपए खर्च करेगी। इसमें एक मुफ्त एलपीजी सिलेंडर, गैस चूल्हा, रेगुलेटर और अन्य संबंधित उपकरण शामिल होंगे।

अब उत्तर प्रदेश में वाहनों पर जाति लिखवाई तो लगेगा जुर्माना, जाति को लेकर और भी बदलाव

अब उत्तर प्रदेश में वाहनों पर जाति लिखवाई तो लगेगा जुर्माना, जाति को लेकर और भी बदलावfine if caste is written on vehicles in Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस रिकॉर्ड और सार्वजनिक नोटिसों से सभी जातिगत संदर्भों को तत्काल हटाने और वाहनों पर जाति-आधारित स्टिकर लगवाने या नारे लिखवाने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रविवार देर रात सभी पुलिस इकाइयों और जिला प्रशासनों के लिए जारी यह आदेश 16 सितंबर के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले के अनुपालन में लिया गया है।

I Love Muhammad बोर्ड विवाद क्या है, जिसे लेकर देशभर में मुस्लिम कर रहे हैं प्रदर्शन, कई जगह तोड़फोड़ और पथराव

I Love Muhammad बोर्ड विवाद क्या है, जिसे लेकर देशभर में मुस्लिम कर रहे हैं प्रदर्शन, कई जगह तोड़फोड़ और पथरावदेश के कई राज्यों में मुस्लिम I Love Muhammad का बोर्ड लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन उत्तरप्रदेश से शुरू होकर महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तराखंड तक पहुंच गया। प्रदर्शन के दौरान कई शहरों में अप्रिय घटनाएं भी हुई हैं। देश के कई शहरों में मुस्लिम समुदाय I Love Muhammad को लेकर जुलूस निकाल रहा है। जानिए आखिर क्या है पूरा मामला-

दुनिया के ये देश भारतीयों को देते हैं सबसे ज्यादा सैलरी, अमेरिका नहीं है No.1 फिर भी क्यों है भारतीयों की पसंद

दुनिया के ये देश भारतीयों को देते हैं सबसे ज्यादा सैलरी, अमेरिका नहीं है No.1 फिर भी क्यों है भारतीयों की पसंदWhich country pays the highest salary for indian: आज भारत के युवा अपनी प्रतिभा और कौशल का लोहा पूरी दुनिया में मनवा रहे हैं। बड़ी संख्या में भारतीय पेशेवर बेहतर करियर, ऊंची सैलरी और अच्छी जीवनशैली की तलाश में विदेशों का रुख कर रहे हैं। जब विदेश में नौकरी की बात आती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देशों का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के वो कौन से देश हैं जो वास्तव में भारतीयों को सबसे ज्यादा सैलरी देते हैं? और अगर अमेरिका टॉप पर नहीं है, तो भी वहां जाने की इतनी मारामारी क्यों मची रहती है? आइए इस लेख में इन सभी सवालों के जवाब जानते हैं।

और भी वीडियो देखें

सूरत के सरकारी अस्पताल में आसाराम की आरती, मचा बवाल

सूरत के सरकारी अस्पताल में आसाराम की आरती, मचा बवालAsaram News in Hindi : गुजरात के सूरत में एक सरकारी अस्पताल में आसाराम की फोटो लगाकर पूजा और आरती से हड़कंप मच गया। अदालत ने आसाराम को बलात्कार के 2 मामलों में दोषी माना है। वह जेल में सजा काट रहा है। ऐसे में सरकारी अस्पताल के परिसर में उसकी पूजा का आयोजन गंभीर लापरवाही माना जा रहा है।

LIVE: पटना में आज कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक, वोट चोरी के मुद्दे पर प्रस्ताव

LIVE: पटना में आज कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक, वोट चोरी के मुद्दे पर प्रस्तावLatest News Today Live Updates in Hindi : बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आज पटना में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक है। बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों के शामिल होने की संभावना है। इसमें वोट चोरी को लेकर प्रस्ताव पास हो सकता है। पल पल की जानकारी...

ट्रंप बोले, नाटो की मदद से यूक्रेन वापस ले सकता है अपनी खोई जमीन

ट्रंप बोले, नाटो की मदद से यूक्रेन वापस ले सकता है अपनी खोई जमीनTrump Zelensky Meet : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात के बाद कहा कि यूक्रेन रूस के कब्जे में गए सभी क्षेत्रों को वापस हासिल कर सकता है।

ट्रम्प के पहुंचते ही खराब हुआ एस्केलेटर, UN भाषण से पहले टेलीप्रॉम्प्टर बंद, फिर किया भारत-पा‍क जंग रुकवाने का दावा

ट्रम्प के पहुंचते ही खराब हुआ एस्केलेटर, UN भाषण से पहले टेलीप्रॉम्प्टर बंद, फिर किया भारत-पा‍क जंग रुकवाने का दावाअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को UN महासभा को संबोधित किया। ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 80वें सत्र में विश्व नेताओं को संबोधित किया। यह ट्रंप के राष्ट्रपति पद के दूसरे कार्यकाल में संयुक्त राष्ट्र में उनका पहला संबोधन था।इसमें उन्होंने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की जंग रुकवाने का दावा किया।

भारत को 'ट्रंप टैरिफ' से राहत की उम्मीद, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो का बड़ा बयान

भारत को 'ट्रंप टैरिफ' से राहत की उम्मीद, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो का बड़ा बयानIndia US Relations : अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि ट्रंप प्रशासन को उम्मीद है कि वह रूसी तेल की खरीद को लेकर भारत के खिलाफ उठाए गए 'कदमों' को 'ठीक' कर सकता है। रुबियो ने मंगलवार को एनबीसी टुडे के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे लगता है कि यूरोप के लिए भी प्रतिबंध लगाना जरूरी है।

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीट

iPhone 17 खरीदने के लिए उमड़ी भीड़, मुंबई में एपल स्टोर के बाहर मारपीटApple Iphone 17 : आईफोन 17 सीरीज की बिक्री शुरू होते ही देशभर में इस फोन को खरीदने के लिए शुक्रवार सुबह एप्पल स्टोर्स पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। जोश से भरे ग्राहक दिल्ली, मुबंई और बेंगलुरु में स्टोर के बाहर सुबह से ही कतार में लग गए। उन्होंने नए पेश हुए एप्पल 17 के साथ ही एप्पल वॉच और एयरपॉड्स भी खरीदे।

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दाम

apple iphone 16 pro पर बंपर डिस्काउंट, 55,000 रुपए तक की बचत, जानिए क्यों कम हुए दामapple 17 सीरीज को लॉन्च कर दिया गया है। नए मॉडल्स लॉन्च होने के बाद आईफोन 16 के कुछ मॉडल्स की कीमतों में गिरावट आई है। iPhone 16 Pro Max को अब Flipkart की आने वाली Big Billion Days Sale में बेहद कम दामों पर खरीदा जा सकेगा। साल की Big Billion Days Sale, जो 23 सितंबर से शुरू हो रही है, में iPhone 16 Pro Max के बेस वेरिएंट पर भारी डिस्काउंट मिलेगा।

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!

iPhone Air: अब हवा से भी पतला फ़ोन लाया Apple!सोचिए इतना पतला फ़ोन कि हाथ में पता ही न चले! iPhone Air इस सीरीज़ का नया स्टार है, और ये अब तक का सबसे पतला iPhone है। इसकी मोटाई सिर्फ़ 5.6 मिमी है। ये iPhone 17 Plus की जगह ले रहा है और इसमें 6.5-इंच की बड़ी स्क्रीन है जो गेमिंग और मूवी देखने के लिए एकदम परफेक्ट है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

नवरात्रि

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com