  1. धर्म-संसार
  2. दीपावली
  3. नरक चतुर्दशी
  4. What to do and what not to do on Naraka Chaturdashi, Learn essential rules
Published By चेतन गौड़
Last Updated : Saturday, 31 October 2026 (18:18 IST)

नरक चतुर्दशी पर क्या करें और क्या नहीं? जानिए जरूरी नियम

What is considered auspicious to do on Narak Chaturdashi
Published By: चेतन गौड़
Updated: Sat, 31 Oct 2026 (18:18 IST)
google-news
Naraka Chaturdashi 2026: दीपावली के 5 दिवसीय महापर्व में नरक चतुर्दशी का विशेष महत्व है। इसे छोटी दिवाली, रूप चौदस और काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत, शरीर एवं मन की शुद्धि और अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति की कामना से जुड़ा हुआ है। नरक चतुर्दशी पर पूजा-पाठ के साथ कुछ विशेष नियमों का पालन करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान से लेकर शाम को दीपदान तक कई ऐसी परंपराएं हैं, जिनका अपना धार्मिक महत्व है। नरक चतुर्दशी पर क्या करें और क्या नहीं, आइए जानते हैं विस्‍तार से... 
 

भगवान श्रीकृष्ण की पूजा

इस दिन भगवान श्रीकृष्ण की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि भगवान श्रीकृष्ण ने नरकासुर का अंत करके हजारों बंदी स्त्रियों को मुक्त कराया था। इसलिए इस दिन उनकी पूजा करके अधर्म पर धर्म की विजय का स्मरण किया जाता है। पूजा के दौरान भगवान श्रीकृष्ण को फूल, धूप, दीप, फल और मिठाई अर्पित करें। इसके बाद भगवान से परिवार की सुख-समृद्धि और जीवन में सकारात्मकता बनाए रखने की प्रार्थना करें।

नरक चतुर्दशी पर अभ्यंग स्नान

नरक चतुर्दशी का सबसे महत्वपूर्ण नियम सूर्योदय से पहले अभ्यंग स्नान करना माना जाता है। इसे रूप चौदस का स्नान भी कहते हैं। इस दिन शरीर पर तिल का तेल लगाकर उबटन से स्नान करने से पापों और नकारात्मकता से मुक्ति मिलती है। इसे शरीर और मन की शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। अभ्यंग स्नान का समय स्थानीय पंचांग और सूर्योदय के अनुसार तय करना चाहिए। 
 

यमराज के नाम का दीपक जलाएं

नरक चतुर्दशी पर यम दीपदान की परंपरा भी बहुत महत्वपूर्ण है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन यमराज के निमित्त दीपक जलाने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है और परिवार के सदस्यों की लंबी आयु की कामना पूरी होती है। कुछ परंपराओं में यमराज के 14 नामों का स्मरण और जल से तर्पण करने का भी विधान है। 

नरक चतुर्दशी पर घर के कोने-कोने में दीपक जलाएं

नरक चतुर्दशी को छोटी दिवाली भी कहा जाता है। इस दिन घर के मुख्य द्वार, पूजा स्थल, तुलसी के पौधे और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर दीपक जलाने की परंपरा है। धार्मिक मान्यता है कि दीपक जलाने से घर में सकारात्मकता आती है और अंधकार का नाश होता है।
 

जरूरतमंदों को दान करना शुभ माना जाता है

हिंदू धर्म में त्योहारों पर दान-पुण्य करने का विशेष महत्व बताया गया है। नरक चतुर्दशी पर भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों और जरूरतमंद लोगों की सहायता करनी चाहिए। इस दिन आप अन्न, वस्त्र, मिठाई और दैनिक उपयोग की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद को भोजन कराना भी पुण्य का कार्य माना जाता है।

नरक चतुर्दशी पर क्या नहीं करना चाहिए?

जिस प्रकार इस दिन कुछ कार्य करना शुभ माना जाता है, उसी तरह कुछ बातों से बचने की भी सलाह दी जाती है। नरक चतुर्दशी का पर्व शांति, सद्भाव और सकारात्मकता का संदेश देता है। इसलिए इस दिन परिवार के सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाद करने से बचना चाहिए। किसी को अपशब्द कहना और अपमानित करना भी उचित नहीं माना जाता।
हिंदू धर्म में जीवों के प्रति दया और करुणा को महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए इस दिन पशु-पक्षियों को परेशान करने या उन्हें नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए। नरक चतुर्दशी पर साफ-सफाई का विशेष महत्व है। इसलिए घर में कूड़ा-कचरा जमा न होने दें। पूजा स्थल और मुख्य द्वार को साफ रखें।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
रवि पुष्य नक्षत्र के दिन धन-वृद्धि और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कौन-कौन से अचूक उपाय करने चाहिए?

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 01 नवंबर 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 01 नवंबर 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय01 November 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 01 नवंबर, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त।

नरक चतुर्दशी पर क्या करें और क्या नहीं? जानिए जरूरी नियम

नरक चतुर्दशी पर क्या करें और क्या नहीं? जानिए जरूरी नियमNaraka Chaturdashi 2026: दीपावली के 5 दिवसीय महापर्व में नरक चतुर्दशी का विशेष महत्व है। इसे छोटी दिवाली, रूप चौदस और काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में यह दिन बुराई पर अच्छाई की जीत, शरीर एवं मन की शुद्धि और अकाल मृत्यु के भय से मुक्ति की कामना से जुड़ा हुआ है। नरक चतुर्दशी पर पूजा-पाठ के साथ कुछ विशेष नियमों का पालन करना भी शुभ माना जाता है। इस दिन सुबह स्नान से लेकर शाम को दीपदान तक कई ऐसी परंपराएं हैं, जिनका अपना धार्मिक महत्व है। नरक चतुर्दशी पर क्या करें और क्या नहीं, आइए जानते हैं विस्‍तार से...

रवि पुष्य नक्षत्र के दिन धन-वृद्धि और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कौन-कौन से अचूक उपाय करने चाहिए?

रवि पुष्य नक्षत्र के दिन धन-वृद्धि और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कौन-कौन से अचूक उपाय करने चाहिए?01 नवंबर 2026 रविवार के दिन दिवाली के पहले रवि पुष्‍य क्षत्र का दुर्लभ योग बन रहा है। रवि पुष्य नक्षत्र के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा और घर में स्थायी सुख-समृद्धि पाने के लिए शास्त्रों में कुछ विशेष और अचूक उपाय बताए गए हैं। इस दिन किए गए उपाय अति शीघ्र फलदायी होते हैं।

Ravi Pushya Yoga 2026: दिवाली से पहले बना दुर्लभ रवि पुष्य योग, जानें खरीदारी के शुभ मुहूर्त और सही पूजा विधि

Ravi Pushya Yoga 2026: दिवाली से पहले बना दुर्लभ रवि पुष्य योग, जानें खरीदारी के शुभ मुहूर्त और सही पूजा विधिToday Ravi Pushya Nakshatra 2026: दिवाली और धनतेरस से पहले खरीदारी का सबसे बड़ा महामुहूर्त रवि पुष्य योग आ रहा है। ज्योतिष शास्त्र में पुष्य नक्षत्र को सभी 27 नक्षत्रों का राजा माना गया है। 1 नवंबर 2026 को रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ने से यह अत्यंत फलदायी 'रवि पुष्य योग' और 'सर्वार्थ सिद्धि योग' का निर्माण कर रहा है। इसी दिन अहोई अष्टमी का व्रत और राधा कुंड स्नान भी संपन्न होगा। भानु सप्तमी का संयोग भी बन रहा है।

Dhanteras 2026: धनतेरस पर क्यों किया जाता है यम दीपदान? जानें 10 अचूक उपाय

Dhanteras 2026: धनतेरस पर क्यों किया जाता है यम दीपदान? जानें 10 अचूक उपायDhanteras 2026 ke achuk upay: 06 नवंबर 2026 शुक्रवार के दिन धन तेरस का पर्व मनाया जाएगा। धनतेरस (धनत्रयोदशी) का पावन पर्व सिर्फ सोना-चांदी या बर्तन खरीदने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह परिवार की सुरक्षा, उत्तम स्वास्थ्य और लंबी उम्र का सुरक्षा कवच भी है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार, धनतेरस की शाम को यमराज के निमित्त किया गया दीपदान किसी भी तरह के अकाल मृत्यु के भय को हमेशा के लिए टाल देता है।

गोवर्धन पूजा का पर्व कब मनाया जाएगा, 09 या 10 नवंबर 2026 को?

गोवर्धन पूजा का पर्व कब मनाया जाएगा, 09 या 10 नवंबर 2026 को?दिवाली के बाद अगले दिन सुबह गोवर्धन पूजा होती है इसके बाद अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। इस बार यह पर्व उदयातिथि के अनुसार 10 नवंबर 2026, मंगलवार को मनाया जाएगा। इसी दिन द्यूत क्रीड़ा का कार्य भी किया जाता है। इस दिन को ग्रामीण क्षेत्र में पड़वा का पर्व कहते हैं। इसे धोक पड़वा भी कहते हैं। इस दिन लोग अपने पालतु पशुओं गाय, बैल आदि की पूजा भी करते हैं।

नरक चतुर्दशी का नाम कैसे पड़ा? जानिए इस पर्व का धार्मिक रहस्य

नरक चतुर्दशी का नाम कैसे पड़ा? जानिए इस पर्व का धार्मिक रहस्यNaraka Chaturdashi 2026: हिंदू धर्म में दीपावली का पर्व केवल दीप जलाने और खुशियां मनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके प्रत्येक दिन का अपना अलग धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाने वाली नरक चतुर्दशी भी ऐसा ही एक महत्वपूर्ण पर्व है। इसे छोटी दिवाली, रूप चतुर्दशी और काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं इसका नाम नरक चतुर्दशी कैसे पड़ा और इस पर्व का धार्मिक रहस्य क्‍या है...

रूप चौदस का अभ्यंग स्नान कब होगा 7 या 8 नवंबर 2026 को?

रूप चौदस का अभ्यंग स्नान कब होगा 7 या 8 नवंबर 2026 को?Roop Chaudas 2026: रूप चौदस जिसे नरक चतुर्दशी, छोटी दिवाली या काली चौदस भी कहा जाता है, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। यह दीपावली के पांच दिवसीय उत्सव का दूसरा दिन होता है। इस दिन जब तिथि सूर्योदय के समय होती है तब ब्रह्म मुहूर्त में अभ्यंग स्नान करने का महत्व है।

क्यों मनाई जाती है नरक चतुर्दशी? इसका भगवान श्रीकृष्ण से क्या है संबंध?

क्यों मनाई जाती है नरक चतुर्दशी? इसका भगवान श्रीकृष्ण से क्या है संबंध?Naraka Chaturdashi 2026: हिंदू धर्म में दीपावली का त्योहार केवल एक दिन नहीं, बल्कि 5 दिनों तक चलने वाला विशेष पर्व है। धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक चलने वाले इस उत्सव में नरक चतुर्दशी का भी विशेष महत्व है। इसे छोटी दिवाली, रूप चौदस और काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन घरों में दीपक जलाए जाते हैं, सुबह अभ्यंग स्नान किया जाता है और भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-अर्चना की जाती है। नरक चतुर्दशी का संबंध भगवान श्रीकृष्ण और राक्षस नरकासुर के वध की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं विस्‍तार से क्यों मनाई जाती है नरक चतुर्दशी और इसका भगवान श्रीकृष्ण से क्या है संबंध?

भाई दूज 2026: 10 या 11 नवंबर? जानें सही तारीख, शुभ मुहूर्त, नियम और पौराणिक कथा

भाई दूज 2026: 10 या 11 नवंबर? जानें सही तारीख, शुभ मुहूर्त, नियम और पौराणिक कथाBhai dooj 2026: कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाने वाला भाई दूज (यम द्वितीया, भाऊ बीज या भातृ द्वितीया) बहन-भाई के असीम स्नेह, सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक है। इस पावन दिन बहनें अपने भाइयों के दीर्घायु और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं, जबकि भाई अपनी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हुए उन्हें उपहार भेंट करते हैं। इस बार भाई दूज का पर्व 11 नवंबर 2026 को और दिवाली 08 नवंबर रविवार को रहेगी।