मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने दिवाली से पहले राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार, 30 अक्टूबर को महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया। इस फैसले से प्रदेश के सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के साथ पेंशनर्स को भी फायदा मिलेगा। मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ जाएगा। खास बात यह है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बढ़े हुए महंगाई भत्ते की भुगतान अवधि अलग-अलग निर्धारित की गई है।

राज्य सरकार कर्मचारियों और अधिकारियों के महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि करने जा रही है। यह जनवरी से देय होगी। जनवरी से सितंबर, नौ माह के एरियर्स का भुगतान तीन समान मासिक किश्तों में किया जाएगा। अक्टूबर माह के वेतन (नवंबर में देय) से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नगद भुगतान होगा। पेंशनर्स के लिए भी महंगाई राहत में जुलाई 2026 से 2% वृद्धि की जाएगी। सरकार पेंशनर्स और कर्मचारियों के हितों में सदैव साथ खड़ी है। — Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) October 30, 2026

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर किया ऐलान

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया के माध्यम से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हमेशा अपने कर्मचारियों के साथ खड़ी है। दिवाली से पहले की गई इस घोषणा को प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है। बढ़े हुए महंगाई भत्ते से कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के बीच आर्थिक मदद मिलेगी।

सरकारी जानकारी के मुताबिक, मध्य प्रदेश के राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों को बढ़े हुए 2 प्रतिशत महंगाई भत्ते का लाभ जनवरी 2026 से दिया जाएगा। यानी कर्मचारियों को जनवरी 2026 से इसका लाभ मिलेगा। वहीं, राज्य के पेंशनर्स को बढ़े हुए महंगाई राहत (DR) का लाभ जुलाई 2026 से मिलेगा। सरकार की ओर से इस संबंध में आधिकारिक जानकारी साझा की गई है।