BJP विधायक को 'आशीर्वाद' में मुक्के! सीताराम बाबा ने धक्का दिया, माला फेंकी, वीडियो वायरल

मध्य प्रदेश के दतिया जिले के बेरछा में भिंड जिले के निसरोल मंदिर आश्रम के महंत संत सीताराम बाबा का एक और वीडियो सामने आया है। इसमें वे सेवड़ा से भाजपा विधायक को व्यास गद्दी पर आशीर्वाद देने के बजाय जोर-जोर से घूंसे मार रहे हैं, उन्हें दुत्कार रहे हैं। संत ने गुस्से में आकर विधायक द्वारा पहनाई माला उन्हीं पर दे मारी।





वे जोर-जोर से विधायक को गुस्से में कुछ कहते भी नजर आ रहे हैं। यहां का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दतिया जिले के सेवड़ा से भाजपा विधायक प्रदीप अग्रवाल उनका आशीर्वाद लेने मंच पर व्यास गद्दी पर पहुंचे थे। उन्होंने जैसे ही संत सीताराम बाबा को माला पहनाई और उनके आशीर्वाद के लिए झुके मंच पर सीन ही बदल गया। Edited by : Sudhir Sharma