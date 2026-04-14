Pithampur की रामकी एनवायरो कंपनी में 3 ब्लास्ट, 1 KM तक गूंजी धमाकों की आवाज, भूकंप जैसे झटके, लोगों में हड़कंप

पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई जब सेक्टर-2 स्थित रामकी एनवायरो कंपनी में एक के बाद एक तीन जोरदार धमाके हुए। विस्फोट इतने शक्तिशाली थे कि उनकी गूंज करीब 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी, जिससे आसपास के गांवों में दहशत फैल गई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जो एक राहत भरी बात है।

रामकी एनवायरो वही कंपनी जहां पर भोपाल गैसकांड का कचरा जलाया गया था। तब भी यह कंपनी चर्चा में रही थी। लोगों ने इसका खूब विरोध भी किया था। भूकंप जैसे झटकों के कारण लोगों में हड़कंप मच गया और लोग घरों से बाहर आ गए।

लोगों के मुताबिक झटके इतने तेज थे कि कंपन से घरों के बर्तन गिर गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल तुरंत मौके पर पहुंचा। धमाके के कारणों का पता लगाया जा रहा है। कंपनी प्रबंधन के मुताबिक अभी तक किसी तरह की कोई हताहत होने की जानकारी नहीं है। Edited by : Sudhir Sharma