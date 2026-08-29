जन्माष्टमी 2026: क्या आप जानते हैं कान्हा को कितने प्रकार के भोग लगते हैं? 5वें भोग के बिना अधूरी है पूजा

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान बाल गोपाल (कान्हा) को प्रसन्न करने के लिए मुख्य रूप से 56 प्रकार के भोग (छप्पन भोग) अर्पित किए जाते हैं। यदि 56 भोग बनाना संभव न हो, तो जन्माष्टमी की पूजा में 5 प्रमुख और अनिवार्य भोग जरूर चढ़ाए जाते हैं:

5 मुख्य और अनिवार्य भोग (जो सबसे महत्वपूर्ण हैं):

1. माखन-मिश्री: कान्हा को माखन-मिश्री सबसे प्रिय है, इसके बिना जन्माष्टमी की पूजा अधूरी मानी जाती है।

2. धनिया पंजीरी: जन्माष्टमी पर सिंघाड़े या आटे के स्थान पर विशेष रूप से धनिया की पंजीरी बनाई जाती है, जो सेहत और परंपरा दोनों दृष्टि से खास है।

3. पंचामृत: दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को मिलाकर बनाया गया पंचामृत कान्हा के अभिषेक और प्रसाद के लिए अनिवार्य है।

4. माखन-मिश्री पेड़ा या मखाना खीर: दूध से बनी मिठाइयां या मखाने की खीर का भोग लगाया जाता है।

5. चरणामृत और तुलसी दल: कान्हा के हर भोग में तुलसी का पत्ता (तुलसी दल) डालना अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि तुलसी के बिना वे भोग स्वीकार नहीं करते।

छप्पन भोग (56 Bhog) का महत्व:

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जब भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था, तब वे 7 दिनों तक भूखे रहे थे। जब बारिश थमी, तब ब्रजवासियों ने उनके प्रति प्रेम और आभार प्रकट करने के लिए 7 दिनों के 8 पहर के हिसाब से कुल 7x8=56 प्रकार के व्यंजन बनाकर उन्हें अर्पित किए थे। तभी से छप्पन भोग की परंपरा चली आ रही है।

छप्पन भोग में शामिल मुख्य श्रेणियाँ:

अन्न और नमकीन: कचौरी, पूरी, समोसा, मठरी, भुजिया।

मिठाइयां: घेवर, रसगुल्ला, पेड़ा, बर्फी, मालपुआ, रसमलाई, जलेबी, हलवा।

पेय पदार्थ: लस्सी, मठ्ठा, शिकंजी, दूध, रबड़ी।

फल और सूखे मेवे: काजू, बादाम, पिस्ता, दाख, मखाना, ऋतु फल।

संक्षेप में: आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कान्हा को केवल माखन-मिश्री, धनिया पंजीरी और पंचामृत का भोग भी पूर्ण श्रद्धा से लगा सकते हैं; कान्हा भाव के भूखे हैं।