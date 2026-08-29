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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Modified: Saturday, 29 August 2026 (16:01 IST)

जन्माष्टमी 2026: क्या आप जानते हैं कान्हा को कितने प्रकार के भोग लगते हैं? 5वें भोग के बिना अधूरी है पूजा

krishna janmastmi bhog
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (16:05 IST)
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श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान बाल गोपाल (कान्हा) को प्रसन्न करने के लिए मुख्य रूप से 56 प्रकार के भोग (छप्पन भोग) अर्पित किए जाते हैं। यदि 56 भोग बनाना संभव न हो, तो जन्माष्टमी की पूजा में 5 प्रमुख और अनिवार्य भोग जरूर चढ़ाए जाते हैं:

5 मुख्य और अनिवार्य भोग (जो सबसे महत्वपूर्ण हैं):

1. माखन-मिश्री: कान्हा को माखन-मिश्री सबसे प्रिय है, इसके बिना जन्माष्टमी की पूजा अधूरी मानी जाती है।
 
2. धनिया पंजीरी: जन्माष्टमी पर सिंघाड़े या आटे के स्थान पर विशेष रूप से धनिया की पंजीरी बनाई जाती है, जो सेहत और परंपरा दोनों दृष्टि से खास है।
 
3. पंचामृत: दूध, दही, घी, शहद और शक्कर को मिलाकर बनाया गया पंचामृत कान्हा के अभिषेक और प्रसाद के लिए अनिवार्य है।
 
4. माखन-मिश्री पेड़ा या मखाना खीर: दूध से बनी मिठाइयां या मखाने की खीर का भोग लगाया जाता है।
 
5. चरणामृत और तुलसी दल: कान्हा के हर भोग में तुलसी का पत्ता (तुलसी दल) डालना अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि तुलसी के बिना वे भोग स्वीकार नहीं करते।

छप्पन भोग (56 Bhog) का महत्व:

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, जब भगवान कृष्ण ने ब्रजवासियों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था, तब वे 7 दिनों तक भूखे रहे थे। जब बारिश थमी, तब ब्रजवासियों ने उनके प्रति प्रेम और आभार प्रकट करने के लिए 7 दिनों के 8 पहर के हिसाब से कुल 7x8=56 प्रकार के व्यंजन बनाकर उन्हें अर्पित किए थे। तभी से छप्पन भोग की परंपरा चली आ रही है।
 

छप्पन भोग में शामिल मुख्य श्रेणियाँ:

अन्न और नमकीन: कचौरी, पूरी, समोसा, मठरी, भुजिया।
मिठाइयां: घेवर, रसगुल्ला, पेड़ा, बर्फी, मालपुआ, रसमलाई, जलेबी, हलवा।
पेय पदार्थ: लस्सी, मठ्ठा, शिकंजी, दूध, रबड़ी।
फल और सूखे मेवे: काजू, बादाम, पिस्ता, दाख, मखाना, ऋतु फल।
संक्षेप में: आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कान्हा को केवल माखन-मिश्री, धनिया पंजीरी और पंचामृत का भोग भी पूर्ण श्रद्धा से लगा सकते हैं; कान्हा भाव के भूखे हैं।
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