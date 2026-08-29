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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Saturday, 29 August 2026 (15:51 IST)

इस बार जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण का यह कौनसा जन्मोत्सव रहेगा?

5253va Shri Krishna Janmashtami 2026
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (15:51 IST)
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प्रतिवर्ष हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद के कृष्‍ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्रीकृष्‍ण का जन्म दिवस मनाया जाता है। साल 2026 में जन्माष्टमी पर भगवान श्रीकृष्ण का 5253वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। वैदिक पंचांग की गणनाओं के अनुसार, द्वापर युग में श्रीकृष्ण का जन्म 3228 ईसा पूर्व (BCE) भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था।
 
  • तारीख: शुक्रवार, 4 सितंबर 2026
  • तिथि: भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी
  • निशिता पूजा का समय- 12:14 एएम से 01:01 एएम, सितम्बर 05
 
1. श्री कृष्ण ने विष्णु के 8वें अवतार के रूप में 8वें मनु वैवस्वत के मन्वंतर के 28वें द्वापर में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ तभी आधी रात के समय सबसे शुभ लग्न में उन्होंने जन्म लिया। उस लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। तब रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में नए शोधानुसार लगभग 3112 ईसा पूर्व को उनका जन्म हुआ था। ज्योतिषियों के अनुसार रात 12 बजे उस वक्त शून्य काल था। हालांकि वैदिक गणना अनुसार उनका जन्म 3228 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ था। 
2. इस बार हिन्दू कैलेंडर के अनुसार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 04 सितंबर 2026 को रात्रि 02:25 (एएम) से हो रहा है। इस तिथि का समापन 05 सितंबर को रात्रि 12:13 (एएम) पर होगा।
 
3. भारत में अधिकांश लोग कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव, चन्द्र कैलेण्डर के अनुसार मनाते हैं, किन्तु कुछ दक्षिण भारतीय क्षेत्रों एवं मन्दिरों में कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव सौर कैलेण्डर के आधार पर मनाया जाता है। 
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