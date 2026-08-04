बांकीपुर उपचुनाव में BJP की हार: क्या 'अहंकार' ने डुबोई राष्ट्रीय अध्यक्ष की साख? | Jan Suraaj Win

Bankipur Bypoll Results: राजनीति में जनता का जनादेश कब ओवरकॉन्फिडेंस की हवा निकाल दे, इसका ताजा और बड़ा उदाहरण बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर देखने को मिला है। हाल ही में हुए तीन राज्यों की तीन विधानसभा सीटों के उपचुनावों में बीजेपी दो सीटें गंवा बैठी। लेकिन सबसे करारा झटका बिहार के बांकीपुर में लगा—यह वही सीट है जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी।

नितिन नवीन ने पिछला चुनाव 50 हजार से भी ज्यादा वोटों के अंतर से जीता था। ऐसे में बीजेपी के लिए यह महज एक उपचुनाव नहीं, बल्कि साख की लड़ाई थी। लेकिन नतीजे आए तो बीजेपी अपनी यह 'अभेद्य' मानी जाने वाली सीट भी नहीं बचा पाई।

बांकीपुर का जनादेश : आंकड़ों में समझें हार-जीत का गणित

इस उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बड़ा उलटफेर करते हुए बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को 19,324 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया।

पूर्व नौकरशाह और जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने इस जीत को अपनी पार्टी के लिए 'स्वर्ण युग की शुरुआत' करार दिया। उन्होंने राजनीतिक दलों को आईना दिखाते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता की इच्छा सर्वोपरि है। यह जनादेश उन नेताओं के लिए सीधा संदेश है जो अहंकारवश किसी निर्वाचन क्षेत्र को अपनी जागीर समझने की भूल करते हैं।

'कुत्ता-बिल्ली' वाला बयान और ओवरकॉन्फिडेंस का जाल

बांकीपुर में बीजेपी अपनी जीत को लेकर इस कदर आश्वस्त थी कि चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद रविशंकर प्रसाद के हवाले से एक विवादित बयान सामने आया था। कहा गया था कि उन्होंने कहा है— “बांकीपुर में अगर हम किसी कुत्ते या बिल्ली को भी बीजेपी के टिकट पर खड़ा कर दें, तो वो भी जीत जाएगा।”

हालांकि, विवाद बढ़ने पर रविशंकर प्रसाद ने इस तरह का बयान देने से साफ़ इनकार कर दिया था। लेकिन राजनीति के जानकारों का मानना है कि इस तरह की चर्चाओं ने जनता के बीच यह संदेश दिया कि पार्टी मतदाता को 'टेकन फॉर ग्रांटेड' (हल्के में) ले रही है।

चुनावी राजनीति में जब कोई दल अपनी जीत को शत-प्रतिशत तय मानकर जनता के विवेक को नजरअंदाज करने लगता है, तो मूक मतदाता 'साइलेंट वोटिंग' के जरिए अपना विरोध दर्ज कराता है। बांकीपुर का नतीजा नेताओं के बयान और जनता के स्वाभिमान के बीच की इसी लड़ाई का नतीजा है।

सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ : 'इन लड्डुओं का अब क्या होगा?'

लड्डू तो बन गए थे पटना में, लेकिन डिलीवरी का पता प्रशांत किशोर का दफ्तर निकला!

सोमवार को जब मतगणना चल ही रही थी, तब पटना में बीजेपी दफ्तर और प्रत्याशी नीरज सिन्हा के समर्थकों द्वारा जीत के जश्न के लिए लड्डू तैयार किए जाने के वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गए।

जैसे ही रुझान हार में बदले, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने तंज कसना शुरू कर दिया:



डिलीवरी का एड्रेस बदलो : एक यूजर ने लिखा, "ये लड्डू अब सीधे पीके (प्रशांत किशोर) के कार्यालय कूरियर कर दो।"

लड्डुओं का भविष्य क्या है? : एक अन्य यूजर ने प्रत्याशी की हार से ज्यादा मिठाइयों की चिंता करते हुए एक व्यावहारिक सवाल पूछा— "केवल उत्सुकतावश, उन लड्डुओं का आमतौर पर क्या होता है जो राजनीतिक दल जीत की उम्मीद में बनवाते हैं लेकिन बाद में चुनाव हार जाते हैं? क्या उन्हें कहीं बांटा जाता है, दान किया जाता है या वे बेकार हो जाते हैं?"

राजनीतिक सबक : जागीर नहीं होती कोई सीट

बांकीपुर का यह परिणाम देश के तमाम राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा सबक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का क्षेत्र होने और 50 हजार की पुरानी बढ़त के बावजूद, अगर 19 हजार से ज्यादा वोटों से हार मिलती है, तो यह साफ़ है कि:



1. विकल्प की मौजूदगी : प्रशांत किशोर की 'जन सुराज' ने बिहार में खुद को एक मजबूत और संजीदा विकल्प के रूप में पेश करने में सफलता पाई है।

2. स्थानीय मुद्दे बनाम राष्ट्रीय कद : जनता के लिए स्थानीय उम्मीदवार की पहुंच और संवाद, राष्ट्रीय नेताओं के कद से ज्यादा मायने रखता है।

3. अहंकार की पराजय : बयानों का असर भले ही तुरंत न दिखे, लेकिन ईवीएम का बटन दबाते वक्त जनता अपने अपमान का हिसाब चुकता कर देती है।