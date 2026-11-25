जनक दीदी की शादी की 38वीं सालगिरह पर कार्यशाला : 'सस्टेनेबल मैरिज के लिए सस्टेनेबल विकल्प'

'जिम्मी एंड जनक मगिलिगन फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट' द्वारा आगामी 27 नवंबर, 2026 (शुक्रवार) को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक एक सार्थक और अनूठी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 'गिरिदर्शन' जिम्मी मगिलिगन सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्राम सनावदिया कंपेल रोड में होगा। इस कार्यशाला का संचालन प्रो. जयश्री सिक्का करेंगी। यह विशेष कार्यशाला डॉ. श्रीमती जनक पलटा मगिलिगन और स्वर्गीय जिम्मी मगिलिगन की 38वीं विवाह वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है, जो युवाओं और विवाहित जोड़ों को प्रेरित करने के लिए समर्पित है।





कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अमेरिका जेम्स डीन कोंकलिन (गायक, गीतकार, गिटारवादक और मल्टी-मीडिया निर्माता) 'पानी बचाओ, हवा बचाओ, प्रकृति बचाओ, जीवन बचाओ पर गीत' गाएंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में उनकी पत्नी एलिसा ज़ज़ेरा (जैविक सब्जी उत्पादक और प्रशिक्षक) शिरकत करेंगी।

कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य एवं आकर्षण

लगातार बढ़ते प्रदूषण स्तर और मौजूदा जलवायु आपातकाल को देखते हुए, 'जीरो वेस्ट' (शून्य कचरा) शादियों का आयोजन करना (ऐसे आयोजन जिनमें किसी प्रकार का कचरा उत्पन्न न हो और गैर-बायोडिग्रेडेबल (नष्ट न होने वाली) सामग्री का सख्ती से बहिष्कार किया जाए) आज की एक अत्यंत आवश्यक जरूरत बन गई है। इस पहल का उद्देश्य सक्रिय जनभागीदारी को प्रोत्साहित करना है, जिससे नागरिक 'स्वच्छ भारत' के साथ-साथ एक स्वस्थ, खुशहाल और अधिक सस्टेनेबल (सतत) राष्ट्र के निर्माण की जिम्मेदारी स्वयं लेने के लिए सशक्त बनें।





यह मानते हुए कि परिवार समाज की प्राथमिक इकाई है जिसकी नींव विवाह पर टिकी है, एक सामंजस्यपूर्ण और सस्टेनेबल वैवाहिक जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस विषय पर 'स्वाहा' के निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (SBM) और जीरो वेस्ट इवेंट विशेषज्ञ समीर शर्मा मार्गदर्शन करेंगे। डॉ. जनक पलटा मगिलिगन और सफल सस्टेनेबल जोड़े अपने जीवंत अनुभव साझा करेंगे कि किस प्रकार जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझकर (जो आपसी विश्वास, प्रेम और सम्मान पर आधारित हो) एक सुखद और सार्थक वैवाहिक जीवन जिया जा सकता है।





इसके अतिरिक्त, कार्यशाला में वर्ष 2018 से अब तक आयोजित पिछली कार्यशालाओं के प्रतिभागियों की प्रेरणादायक सफलता की कहानियां भी शामिल होंगी। इंदौर और सनावदिया के कई छात्रों, युवाओं और अभिभावकों ने इसमें अपनी भागीदारी की पुष्टि कर दी है।

(कृपया पहले ईमेल या संदेश के माध्यम से अपनी भागीदारी की पुष्टि अवश्य करें।)