शेयर बाजार में लौटी बहार! सेंसेक्स ने लगाई 2,050 अंकों की छलांग, इन 5 बड़े कारणों से निवेशकों की हुई चांदी

Share Market 25 November : भारतीय शेयर बाजार में आज यानी 25 नवंबर को जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। कारोबारी सत्र के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स करीब 2,050 अंकों की छलांग लगाकर 84,500 के स्तर पर पहुंच गया। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी भी 600 अंकों की मजबूती के साथ 25,950 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। हालांकि इसके बाद बाजार में जमकर मुनाफा वसूली भी हुई। दोपहर 12.58 बजे सेंसेक्स 1261 अंक बढ़कर 83,697 पर था। निफ्टी भी 362 अंक बढ़कर 25,712 पर था।

नवंबर में दूसरी बार 2,000 अंकों से ज्यादा चढ़ा सेंसेक्स

बाजार के आंकड़ों पर नजर डालें तो नवंबर महीने में यह दूसरी बार है जब सेंसेक्स ने एक ही दिन में 2,000 से अधिक अंकों की बढ़त हासिल की है। इससे पहले 5 नवंबर को सेंसेक्स 2,000 अंक से ज्यादा चढ़ा था। वहीं, 3 फरवरी 2026 को सेंसेक्स 2,072.67 अंक की बढ़त के साथ बंद हुआ था, जबकि उस दिन इंट्रा-डे में इसमें 4,205 अंकों तक का उछाल देखा गया था। आज के कारोबार में आईटी (IT) और प्राइवेट बैंकों के शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी हो रही है। इंफोसिस, ICICI बैंक, HDFC बैंक और बजाज फाइनेंस के शेयरों में करीब 3.5% तक की तेजी दर्ज की गई है।

आज शेयर बाजार में आई इस बड़ी तेजी के 5 प्रमुख कारण:

कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट: अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल 1.42% फिसलकर 90.12 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया है। नवंबर महीने में अब तक कच्चा तेल करीब 23% सस्ता हो चुका है। भारत अपनी जरूरत का अधिकांश तेल आयात करता है, ऐसे में कीमतें घटने से देश का आयात बिल और महंगाई कम होने की उम्मीद बढ़ी है।

विदेशी निवेशकों (FII) की रिकॉर्ड खरीदारी: विदेशी संस्थागत निवेशकों ने पिछले कारोबारी सत्र में 5,673 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। इसके साथ ही नवंबर में अब तक भारतीय बाजार में विदेशी निवेश 1.22 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। मजबूत भारतीय अर्थव्यवस्था को देखते हुए विदेशी फंडों ने खरीदारी की रफ्तार तेज कर दी है।

बैंकिंग और आईटी शेयरों में जोरदार लिवाली: HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक में खरीदारी के चलते निफ्टी बैंक 2% से ज्यादा चढ़ा है। दूसरी ओर, इंफोसिस (4.4%) और टीसीएस (2.24%) की तेजी के दम पर आईटी इंडेक्स लगातार तीसरे दिन भाग रहा है। ग्लोबल निवेशक अब महंगे AI शेयरों से मुनाफावसूली कर भारतीय कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं।

डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूत: विदेशी निवेश बढ़ने और कच्चा तेल सस्ता होने का सीधा फायदा भारतीय मुद्रा को मिला है। रुपया 23 पैसे मजबूत होकर 92.62 प्रति डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। रुपये की मजबूती ने विदेशी पूंजी के प्रवाह को लेकर बाजार में सकारात्मक संकेत दिया है।

बाजार का डर यानी 'इंडिया विक्स' नीचे आया: बाजार में अस्थिरता और निवेशकों के डर को मापने वाला इंडेक्स 'इंडिया विक्स' (India VIX) 3% से ज्यादा गिरकर 17.10 पर आ गया है। इसका सीधा अर्थ है कि बाजार में अनिश्चितता का माहौल कम हो रहा है और निवेशक पूरे आत्मविश्वास के साथ खरीदारी कर रहे हैं।